Next Earth lanza la primera tarjeta regalo de Metaverse Land del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

BUDAPEST, Hungría, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth , uno de los metaversos más grandes del mundo y el primero en web3 que se encuentra en la copia exacta del planeta Tierra, ha lanzado la primera tarjeta regalo de Metaverse Land del mundo. El nuevo producto permite que cualquier persona o empresa ingrese fácilmente al metaverso y se convierta en propietario simplemente comprando un bono de tierra. El objetivo de Next Earth con la estructura única y las soluciones técnicas de web3 Metaverse basado en Earth es hacer posible que cualquier persona ingrese al ecosistema web3 sin ningún conocimiento técnico del mismo, mientras se conecta inmediatamente a este nuevo campo de oportunidades. Desde su lanzamiento en el verano de 2021, Next Earth ha vendido alrededor de 12 millones de dólares en terrenos virtuales en su plataforma, y el metaverso tiene casi 300.000 usuarios registrados y casi 50.000 propietarios.