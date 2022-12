Next.e.GO Mobile SE y Sibros se asocian en el nuevo vehículo eléctrico urbano e.wave X

(Información remitida por la empresa firmante)

-Next.e.GO Mobile SE y Sibros se asocian para proporcionar datos de vehículos conectados y gestión avanzada de software OTA en el nuevo vehículo eléctrico urbano e.wave X

· Asociación para permitir una movilidad conectada más inteligente y fluida, aprovechando el poder de los datos

· e.wave X utilizará la plataforma Deep Connected de Sibros para remodelar la experiencia de los propietarios en materia de movilidad urbana sostenible

AACHEN, Alemania y San José, Calif., 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE (e.GO), un innovador productor de vehículos eléctricos urbanos, ha anunciado hoy una asociación estratégica con la empresa de plataformas de vehículos conectados Sibros, para implementar soluciones de movilidad conectada líderes en la industria en los nuevos modelos de vehículos de e.GO, con el objetivo de posicionar a e.GO para aprovechar la transformación de la movilidad urbana impulsada por los datos. e.GO anunció el inicio de las ventas de su recién lanzado vehículo eléctrico, el e.wave X en octubre de 2022.

El e.wave X es un vehículo eléctrico de batería diseñado específicamente para el entorno urbano, que utiliza una innovadora tecnología de bastidor espacial. Además de sus materiales sostenibles y sus exclusivos procesos de producción, el e.wave X cuenta con carcasas de polímero reemplazables y reciclables y baterías inteligentes e intercambiables diseñadas para alimentar un tren motriz eléctrico de bajo mantenimiento y larga duración.

e.GO ha seleccionado la plataforma Deep Connected de Sibros para la gestión de datos de todo el vehículo y las actualizaciones de software por aire (OTA) para mejorar aún más la experiencia del cliente. La recopilación de datos creará conocimientos y permitirá una serie de servicios de flota conectados y de valor añadido, mientras que las actualizaciones de software OTA están destinadas a permitir que todos los vehículos evolucionen y mejoren la experiencia del cliente a lo largo del ciclo de vida del vehículo. Juntos, e.GO y Sibros se comprometen a liberar todo el potencial de la movilidad urbana conectada con una comodidad para el usuario de 360 grados y un ecosistema de servicios conectados de valor añadido.

"La completa suite de productos para vehículos conectados de Sibros proporciona a los fabricantes de vehículos información basada en datos, lo que les permite tomar decisiones informadas al tiempo que les ayuda a acelerar sus esfuerzos en la mejora del producto y la experiencia del usuario", dijo Hemant Sikaria, consejero delegado de Sibros. "Innovadores como e.GO aprovechan las capacidades profundas y seguras de Sibros de vehículo a nube para ayudar a acelerar su viaje y posicionarse a la vanguardia de la industria. Como líder en el espacio de la tecnología de los vehículos conectados, estamos entusiasmados con el despliegue de nuestra galardonada Deep Connected Platform en el e.wave X y con el crecimiento de nuestra asociación estratégica en los próximos años, repensando la movilidad conectada y sostenible en los entornos urbanos."

La conectividad se considera un elemento clave para la movilidad y las ciudades inteligentes. La asociación entre e.GO y Sibros permitirá a los fabricantes de equipos originales innovadores como e.GO centrarse en las oportunidades de negocio tanto en la gestión de flotas como en la oferta de un amplio conjunto de servicios a lo largo de la vida útil del vehículo, al tiempo que se mejora la forma en que los conductores interactúan con sus vehículos.

"La creciente integración de múltiples dominios en el universo de la automoción, incluidos los vehículos conectados, la comunicación vehículo a todo (V2X) y, en última instancia, la movilidad autónoma, están destinados a validar los coches urbanos conectados definidos por software del futuro y eso es lo que nos hace estar muy entusiasmados con esta asociación", dijo Ali Vezvaei, presidente del consejo de administración de e.GO. "Aspiramos a ofrecer a nuestros clientes la libertad y la posibilidad de elegir los servicios conectados que se ajusten a sus necesidades, ya sea en la carga, el uso compartido, el seguro o la conducción conectada, esencialmente esto puede convertir su e.wave X en un smartphone sobre cuatro ruedas".

La solución para vehículos conectados de Sibros aprovechará varias asociaciones estratégicas de la industria, como Google Cloud for Automotive, que reúne todo un ecosistema de soluciones escalables de vehículo a nube que abarcan análisis de datos, visualización, IA, aprendizaje automático y herramientas de gestión de interfaces de programación de aplicaciones (API). Entre los fabricantes de equipos de automoción que utilizan la plataforma de Sibros se encuentra una lista cada vez mayor de los fabricantes más emblemáticos del mundo de coches, camiones, autobuses, vehículos de dos ruedas y tractores, así como de nuevas empresas disruptivas de vehículos eléctricos en los segmentos de pasajeros y comercial.

Acerca de e.GO

Con sede en Aachen (Alemania), e.GO diseña y fabrica vehículos eléctricos de batería para el entorno urbano, centrándose en la comodidad, la fiabilidad y la asequibilidad. e.GO ha desarrollado una solución disruptiva para producir sus vehículos eléctricos utilizando tecnologías propias y microfábricas de bajo coste, y cuenta con vehículos que ya están en circulación. e.GO está ayudando a las ciudades y a sus habitantes a mejorar su forma de desplazarse y está haciendo realidad una movilidad urbana limpia y cómoda. Para más información, visite www.e-go-mobile.com .

Acerca de Sibros

Sibros impulsa el ecosistema de los vehículos conectados con su Deep Connected Platform™ para la actualización completa del software OTA del vehículo, la recopilación de datos y el diagnóstico en un sistema integrado verticalmente. DCP es compatible con cualquier arquitectura de vehículo -desde el ICE, el híbrido, el EV hasta la pila de combustible-, a la vez que cumple con las rigurosas normas de seguridad y cumplimiento. Al combinar un potente software de automoción y herramientas de gestión de datos en una sola plataforma, Sibros permite a los fabricantes de equipos originales poner en marcha rápidamente docenas de nuevos casos de uso de vehículos conectados que abarcan la gestión de flotas, el mantenimiento predictivo, las actualizaciones de funciones de pago y mucho más. Para obtener más información sobre la empresa con sede en Silicon Valley, visite www.sibros.com .

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "prever", "pretender", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "puede", "predecir", "debería", "haría", "pronosticar", "potencial", "parece", "futuro", "perspectiva" u otras expresiones similares (o versiones negativas de dichas palabras o expresiones) que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones, identificadas o no en el presente documento, y no son predicciones de los resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir, ni deben ser consideradas por ningún inversor, como una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hechos o probabilidades. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de las hipótesis, y tales diferencias pueden ser importantes.

