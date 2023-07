Nieves Álvarez viste de moda el turismo termal de Ourense

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 5 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- La modelo internacional Nieves Álvarez se ha convertido en la imagen de la nueva campaña de promoción del turismo termal de la Provincia de Ourense.

El entorno del río Miño, la Fortaleza de Monterrei, las termas al aire libre de Prexigüeiro y Outariz o las Ruinas Romanas de Aquis Querquennis fueron algunos de los enclaves naturales y termales elegidos para una sesión grabación y fotografía que se desarrolló recientemente.

A la campaña, dirigida por la agencia creativa Hello Think y fotografiada y grabada por uno de los fotógrafos más importantes del panorama de moda nacional, Mario Sierra, se unieron los estilismos de Fran Martos, que sumó la moda gallega al proyecto a través de algunos de los diseñadores más famosos de la provincia y referentes no solo de la moda nacional sino internacional como Roberto Verino, Adolfo Domínguez o Purificación García.

"Parece increíble que estemos a poco más de dos horas del centro de Madrid en AVE. Ourense es la gran desconocida y, sin embargo, en su provincia esconde no solo una maravillosa oferta de turismo termal sino una riqueza natural, arquitectónica e histórica única que merece la pena conocer sin prisa" comenta la modelo, empresaria y presentadora.

Las aguas termales en Ourense

Aunque aún es poco conocido, la Provincia de Ourense atesora el privilegio de ser uno de los puntos de Europa con mayor concentración de aguas termales, incluyendo la curiosidad de disponer de algunos de los manantiales, curiosamente, más calientes del continente.

Termas históricas, piscinas en plena naturaleza, pequeños balnearios inspirados en la tradición oriental… bajo la capital, en realidad, discurre un verdadero océano de agua de lluvia que se almacena en depósitos y que acaba brotando cargada de propiedades y minerales con un caudal de hasta 4 millones de litros diarios.

La campaña, de la que Nieves Álvarez se convierte en imagen, busca precisamente dar a conocer esta singularidad orensana, poniendo en el mapa una de las riquezas naturales más beneficiosas para la salud de nuestro país.

El lanzamiento de esta campaña, esta previsto para el próximo mes de Octubre, y como explica Emma González, gerente de INORDE, "llevamos mucho tiempo trabajando en esta idea. Desde el principio nuestra intención era crear unos contenidos de gran belleza y calidad".

Esta campaña esta incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Ourense Termal, promovido por la Diputación de Ourense y en el que se pretende representar a los municipios termales rurales de toda la provincia gracias a un presupuesto aportado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Axencia de Turismo de Galicia y la propia Diputación de Ourense.

