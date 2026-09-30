(Información remitida por la empresa firmante)

- Niutech completa la reestructuración del grupo para impulsar el reciclaje de productos químicos de neumáticos y plásticos

JINAN, China, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Technology Group Co., Ltd. (SSE STAR Market: 688309) ha finalizado la reestructuración de su grupo el pasado 26 de agosto de 2026. Su ámbito de negocio registrado ahora también abarca la I+D en tecnología de reciclaje de recursos, la I+D en maquinaria, la fabricación de equipos especializados y la I+D en nuevos materiales. Niutech ha trabajado en pirólisis continua industrial durante casi 40 años, convirtiendo más de 30 flujos de materiales, incluyendo neumáticos y plásticos usados, en recursos reciclados estables como aceite de pirólisis y gas combustible no condensable. Ha ayudado a sus clientes a ejecutar proyectos a escala de 10.000 toneladas en docenas de países, incluyendo Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca y Brasil, con un rendimiento que cumple con los estándares ambientales y técnicos exigidos en los mercados desarrollados.

La demanda está siendo impulsada a través de la regulación. El PPWR, el ESPR y el Reglamento de Vehículos al Final de su Vida Útil de la UE aumentan los requisitos sobre el uso de materiales reciclados, atrayendo la atención internacional hacia la pirólisis continua. La línea de producción de pirólisis continua inteligente de nueva generación para grandes industrias de Niutech procesa más de 100 toneladas por día por unidad, con ganancias sustanciales en capacidad, eficiencia, control de costes y calidad del producto. En lo que respecta a los neumáticos usados, la transmitancia de tolueno del negro de humo recuperado supera el 80%, lo que produce negro de humo comercial de alta calidad que puede regresar a la fabricación de neumáticos como materia prima. Dentro de los plásticos usados, incluidos plásticos municipales de bajo valor, plásticos oceánicos y textiles usados, la línea no requiere lavado, clasificación, secado o trituración fina complejos antes de que el material pueda ser craqueado directa y eficientemente en un solo paso; produce aceite de pirólisis estable, combustible sólido y gas combustible no condensable, y el aceite puede procesarse en materia prima para nuevos plásticos.

En China, Hesheng Environmental Protection, filial mayoritaria de Niutech que se puso en marcha en el año 2013, fue la primera del sector en obtener la certificación ISCC y ha operado de forma estable durante más de 10 años. En 2026, su proyecto de Fase II, que cuenta con una capacidad de 100.000 toneladas, elevará la producción hasta alcanzar las 160.000 toneladas anuales. Un cliente del Reino Unido firmó un pedido por valor de 198 millones de RMB tras comparar los proyectos de Niutech con los de sus competidores internacionales. Niutech está acelerando el trabajo para ampliar la cadena de producción de aceite de pirólisis de neumáticos limpios y para desarrollar vías de mezcla que conduzcan a un combustible de aviación sostenible (SAF).

"La madurez de una tecnología se verifica mejor mediante proyectos industriales", afirmó el director del departamento de marketing de Niutech.

Página web: www.niutechenergy.com

Email: contact@niutech.com

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