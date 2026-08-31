Niutech lanzará una línea de pirólisis de residuos plásticos para producir SAF

(Información remitida por la empresa firmante)

- Niutech firma un acuerdo con una importante empresa energética mundial para una línea de pirólisis de residuos plásticos para producir SAF

JINAN, China, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Technology Group Co., Ltd. (abreviado como "Niutech"), proveedor global de soluciones de pirólisis continua industrial, ha firmado un contrato de venta con una importante compañía energética mundial para una línea de producción industrial continua de pirólisis de residuos plásticos. Esta línea, que incorpora la tecnología patentada de Niutech y una capacidad de producción de entre 10.000 y 50.000 toneladas anuales (t/año), modernizará una de las refinerías a gran escala del cliente, permitiendo la producción integral desde el aceite de pirólisis de residuos plásticos hasta el combustible de aviación sostenible (SAF) hidrotratado. Esta es la primera incursión de Niutech en la cadena de suministro de equipos del cliente.

El SAF es una vía fundamental para la descarbonización de la aviación. El Reglamento de Aviación ReFuelEU de la UE exige una mezcla de SAF del 2 % a partir de 2025, que aumentará al 6 % en 2030 y al 70 % en 2050. Ante la escasez de aceite de cocina usado (UCO), la conversión de residuos plásticos en SAF se perfila como una alternativa prometedora. La tecnología de Niutech transforma residuos plásticos de bajo valor —incluidos PP, PE, PS, ABS y nailon, tanto monocomponentes como mixtos— directamente en aceite de pirólisis apto para SAF, sin necesidad de pretratamientos complejos como lavado, clasificación o secado.

Las soluciones de pirólisis de residuos plásticos de la empresa se han implementado comercialmente en el Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, Tailandia, Vietnam y China, llevando a cabo múltiples proyectos de pirólisis continua de la clase de 10.000 toneladas anuales.

"Los proyectos de pirólisis a gran escala imponen exigencias rigurosas en cuanto a la capacidad operativa continua", declaró un ejecutivo de marketing de Niutech. "Niutech lleva casi 40 años centrada en la tecnología de pirólisis y aporta equipos de última generación y una amplia experiencia en proyectos. Esta colaboración es una prueba más de la solidez de nuestra tecnología industrial de operación continua".

Acerca de Niutech

Niutech Technology Group Co., Ltd. (Código bursátil: 688309) es un proveedor integral de soluciones de pirólisis con propiedad intelectual totalmente independiente. Sus equipos industriales de pirólisis continua (de 10.000 a 50.000 toneladas anuales por unidad) procesan más de 30 tipos de residuos, incluyendo neumáticos usados, plásticos de desecho, lodos aceitosos, residuos de alquitrán y residuos médicos. Niutech ha puesto en marcha proyectos de 10.000 toneladas anuales en decenas de países, entre ellos Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca y Brasil.

Sitio web: www.niutechpyrolysis.comYouTube: www.youtube.com/@niutechpyrolysisFacebook: www.facebook.com/pyrolysistooilE-mail: contact@niutech.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/niutech-lanzara-una-linea-de-pirolisis-de-residuos-plasticos-para-producir-saf-302864763.html