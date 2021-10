Nobu amplía su presencia en Arabia Saudí

Nobu Hotel, Restaurant & Residences Al Khobar

NUEVA YORK, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Nobu, la marca global de estilo de vida fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, ha revelado hoy sus planes de lanzar un hotel Nobu, un restaurante Nobu y unas residencias Nobu en la ciudad de Al Khobar, en la provincia oriental de Arabia Saudí, para 2024.

El futuro desarrollo de uso mixto será desarrollado por Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd, propiedad conjunta de Retal Urban Development Company, filial de Al Fozan Group, y Assayel Arabia, filial de Ali Zaid Al Quraishi and Brothers Company (AZAQ). Tanto Al Fozan Group como AZAQ tienen una sólida presencia en toda Arabia Saudí en una multitud de industrias con el compromiso de proyectos de bienestar social y están contribuyendo en gran medida a la Saudi Vision 2030, un proyecto de reforma económica y social transformadora que está abriendo Arabia Saudí al mundo.

El Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar estará situado en la zona ribereña de la ciudad, frente al Golfo Pérsico. El complejo de lujo ofrecerá 120 habitaciones y suites cuidadosamente diseñadas, un restaurante Nobu en la planta del vestíbulo, piscinas, un centro de bienestar y espacios para reuniones y eventos.

Nobu Al Khobar Residences ofrecerán una experiencia totalmente integrada y altamente personalizada que combinará los matices de Nobu con la estética local para crear un estilo de vida verdaderamente único, ofreciendo servicios de conserjería, cenas Nobu en la residencia y acceso prioritario a los eventos Nobu.

Yousef Al Quraishi, consejero delegado de AZAQ y vicepresidente de Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd: "Estamos encantados de nuestra emocionante asociación con Nobu, que lidera la visión de traer lo mejor de los hoteles, residencias y restaurantes a Al Khobar. Esto atrae a la gente, el desarrollo internacional y el interés al Reino de Arabia Saudita, así como el crecimiento de nuestra economía y la mejora del estilo de vida de la comunidad en línea con la Saudi Vision 2030. Somos optimistas de que la marca Nobu se mantendrá fuerte como el lugar donde estar".

Ing. Abdullah Bin Faisal Al-Braikan, consejero delegado de Retal Urban Development Company: "Estamos orgullosos de asociarnos con actores internacionales clave como Nobu para contribuir al próspero panorama inmobiliario de Arabia Saudí. La asociación con los principales nombres del sector nos permite cumplir nuestra promesa de ofrecer una cartera de activos inmobiliarios diversificados de primera calidad que satisfagan las aspiraciones de la próxima generación de saudíes. Nos complace ver que los inversores internacionales se dan cuenta cada vez más de las excepcionales oportunidades de crecimiento que Vision 2030 sigue creando en el mercado local."

Ahmed Al Faddagh, director general de Assayel Arabia: "Nos esforzamos por liderar la visión a través del valor y estamos agradecidos de formar parte de esta colaboración para traer Nobu a Al Khobar proporcionando los más altos estándares de vida, hospitalidad y alta gastronomía para la comunidad, al tiempo que contribuimos al desarrollo continuo de la economía local."

S.A.R. la Princesa Dra. Nouf bint Mohammed bin Fahad Aal Saud: "El proyecto de Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar se alinea perfectamente con nuestro plan de desarrollo que Saudi Nobu está promulgando para Arabia Saudí en alineación con la Saudi Vision 2030. Nobu es reconocido en toda Arabia Saudí, y estamos planeando más desarrollos dentro de la región."

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality: "Estamos encantados de asociarnos con Retal Urban Development Company y Assayel Arabia para ofrecer una visión emocionante con la creación de un destino de uso mixto verdaderamente único y transformador en Arabia Saudí. Como parte de esto, las Nobu Residences Al Khobar ofrecerán a la comunidad la oportunidad de vivir el estilo de vida Nobu".

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Cx_wOA7JGu0