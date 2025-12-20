Nobu Manchester abre sus puertas mientras Robert De Niro visita Manchester con Salboy (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

MANCHESTER, Inglaterra, 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Robert De Niro visitó Manchester junto con sus compañeros fundadores de Nobu Hospitality, el chef Nobu Matsuhisa y Meir Teper, y se unieron a Salboy en el lugar para celebrar la inauguración del Nobu Manchester y la siguiente etapa de la entrega del proyecto.

La ceremonia fue presentada por los fundadores de Nobu Hospitality ( Robert De Niro , el chef Nobu Matsuhisa y Meir Teper) y los cofundadores de Salboy ( Fred Done y Simon Ismail ).

, el chef y Meir Teper) y los cofundadores de Salboy ( y ). La ceremonia marca el primer paso simbólico hacia la construcción de una torre de 246 metros, que se espera sea el edificio más alto de Reino Unido fuera de Londres.

La torre incluirá un restaurante insignia de Nobu, un hotel de 160 habitaciones y 452 residencias de marca.

Rehabilitará un terreno abandonado de 3.700 m en una ubicación histórica e industrial en el centro de la ciudad.

Los fundadores de Nobu Hospitality se unieron a Salboy, la empresa de desarrollo de propiedad de Manchester y financiación y promotora líder en la ciudad, para celebrar la ceremonia de colocación de la primera piedra de Nobu Manchester en el emplazamiento del nuevo rascacielos de Manchester. El proyecto representa un hito importante para el sector inmobiliario de Reino Unido, ya que acerca la hospitalidad internacional y las residencias de marca a Manchester.

Con una altura de 246 metros y una finalización prevista para 2031, la torre transformará el cambiante horizonte de Manchester y ofrecerá un nuevo enfoque a la vida sofisticada y la gastronomía de primera clase a los residentes y visitantes de la ciudad.

Desarrollada en colaboración entre Nobu Hospitality, Salboy y la constructora Domis, la torre albergará un restaurante insignia de Nobu (Nobu Manchester), un hotel de lujo de 160 habitaciones (Nobu Hotel Manchester) y 452 residencias de marca (Nobu Residences Manchester). En conjunto, estos activos atenderán a compradores de propiedades, residentes locales y visitantes que buscan experiencias de vida y hospitalidad sofisticadas en la ciudad de mayor crecimiento de Reino Unido.

Los socios han anunciado que el restaurante Nobu, que ofrece una experiencia gastronómica japonesa de primera clase e infinitamente innovadora, se ubicará en la planta baja de la torre, entre los arcos del viaducto victoriano original, catalogado como Grado 2, del sitio. Los amplios arcos de ladrillo impregnarán el espacio con una profunda sensación del patrimonio industrial de la ciudad, combinando arquitectura centenaria con cocina moderna.

El chef Nobu Matsuhisa abrió su primer restaurante, Matsuhisa, en Los Ángeles en 1987. Tras asociarse con el actor Robert De Niro, abrió el primer restaurante Nobu en Nueva York en 1994 y, desde entonces, ha aplicado su inimitable enfoque a la creación de experiencias gastronómicas memorables en más de 50 restaurantes de todo el mundo. En 2013, se inauguró el primer Hotel Nobu en Las Vegas, allanando el camino para que el chef Nobu, Robert De Niro y Meir Teper llevaran la famosa atención al detalle, la innovación y el estilo del chef Nobu a hoteles de lujo y residencias de marca.

Nobu Residences Manchester, una colección de residencias de marca, supone la entrada de Nobu en el mercado inmobiliario de lujo del Reino Unido. Las residencias de las plantas superiores no solo se encontrarán entre los apartamentos y áticos más altos de Europa Occidental, sino que cada propiedad estará diseñada con refinados interiores de inspiración japonesa y disfrutará de comodidades premium, como una piscina exclusiva, un jardín con podio y vistas panorámicas de la ciudad, un gimnasio y acceso a los restaurantes Nobu.

Los equipos de Salboy y Nobu Hospitality colaboran con el galardonado diseñador Bowley James Brindley para desarrollar interiores que combinan a la perfección el compromiso de Nobu con experiencias de vida de alta calidad con un profundo sentido del patrimonio industrial y cultural de Manchester, así como su posición en el panorama mundial contemporáneo.

Chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, accionistas de Nobu Hospitality comentaron: "La inauguración en Manchester marca un hito para Nobu en Reino Unido: nuestra primera incursión más allá de Londres y la llegada de Nobu Residences a este mercado. Este proyecto emblemático, que abarca un hotel, un restaurante y residencias, marca el debut de Nobu Residences en Reino Unido. La visión global y el espíritu dinámico de Manchester se complementan a la perfección con la marca Nobu. Nos enorgullece traer nuestra hospitalidad, gastronomía y diseño característicos a la ciudad, y nos entusiasma ofrecer a huéspedes y residentes una auténtica experiencia Nobu".

Fred Done, cofundador de Salboy, dijo: "Hace diez años, Simon Ismail y yo fundamos Salboy con una visión clara: transformar el panorama de Manchester. Creo que lo estamos logrando. He tenido la suerte de disfrutar de una gastronomía y una hospitalidad excepcionales en todo el mundo, por eso elegimos a Nobu como socio para hacer realidad esa visión. Lo mejor de su clase, lo mejor en creatividad, lo mejor de lo mejor. Esta es nuestra joya de la corona, justo lo que queríamos traer a Manchester, la ciudad de las primicias. Por eso es tan fantástico dar la bienvenida a Nobu a nuestra maravillosa ciudad."

Simon Ismail, cofundador y director general de Salboy, añadió: "La influencia de 30 años del Chef Nobu en nuestros gustos culinarios es innegable, y espero con gran expectación el impacto que él y su equipo tendrán en la consolidada y ambiciosa escena gastronómica de Manchester. Como orgulloso salfordiano, me entusiasma ver cómo el Chef Nobu y su equipo combinan productos locales e influencias de la herencia culinaria del noroeste en los platos y sabores que los hacen famosos. Más allá del restaurante de autor, que lucirá magnífico bajo los arcos victorianos, es un honor formar parte del camino de Nobu para ampliar su liderazgo en los mercados globales de la hostelería y el sector inmobiliario de lujo. Manchester merece alojamiento de lujo a la altura de su creciente posición a nivel internacional, y el equipo de Nobu tiene la imaginación y la trayectoria necesarias para hacerlo realidad".

El evento coincide con el inicio de las obras de habilitación por parte de Domis, socio del proyecto, con la intención de iniciar la construcción el próximo año. Salboy prevé lanzar las ventas de Nobu Residences Manchester en 2026.

Acerca de Salboy

Salboy es una galardonada empresa inmobiliaria que desarrolla y financia viviendas de alta calidad y desarrollos de uso mixto en todo Reino Unido. Desde rascacielos en el centro de las ciudades hasta comunidades de viviendas familiares con jardines, Salboy aprovecha el potencial de los terrenos impulsados por la regeneración para crear lugares reflexivos e inspiradores que prosperarán durante generaciones.

Fundada en 2014 por Fred Done (fundador de Betfred) y Simon Ismail, Salboy ha construido más de 4.000 viviendas nuevas en codiciadas ubicaciones urbanas. La empresa cuenta con 2.000 millones de libras en propiedades en desarrollo, 76 terrenos activos en todo el país y una cartera de proyectos valorada en más de 2.000 millones de libras.

Salboy es la promotora inmobiliaria más reconocida y prolífica de Manchester y Salford, con 14 terrenos activos en el centro de ambas ciudades. Anteriormente, la compañía lanzó las primeras residencias de marca y el primer hotel de cinco estrellas de Manchester, el W Hotel Manchester y el W Residences Manchester, en colaboración con la leyenda del Manchester United, Gary Neville. Desde residencias de marca y hoteles de lujo hasta espacios comerciales y viviendas asequibles, Salboy está a la vanguardia de la regeneración en el noroeste, creando lugares donde vivir y trabajar para quienes eligen Manchester y Salford para estudiar, desarrollar su carrera y establecerse.

www.salboy.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2848716...Video - https://www.youtube.com/watch?v=bnx7k2BE...Video - https://www.youtube.com/watch?v=-gK1eQGDmeEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2848711...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848712...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848713...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848714...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848715...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848710...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-manchester-abre-sus-puertas-mientras-robert-de-niro-visita-manchester-con-salboy-302647497.html