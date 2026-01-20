(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de la visión humana: Nocpix presenta los binoculares térmicos QUEST S50R para la caza nocturna profesional

LAS VEGAS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix anunció hoy el lanzamiento oficial de los binoculares termográficos QUEST S50R mejorados, que incorporan una resolución térmica de 12801024 en un diseño ligero para noches de caza prolongadas y exigentes.

¿No puede ver lo que acecha en la oscuridad? Confiar únicamente en el ojo humano, las luces delanteras o la visión nocturna con poca luz suele provocar una detección tardía y una identificación errónea. La tecnología infrarroja de Nocpix detecta las señales de calor, lo que permite una detección más rápida de la fauna, siluetas más nítidas y un seguimiento fiable durante la noche.

El sensor infrarrojo avanzado permite a los cazadores ver con claridad, estabilidad y mayor distancia

El núcleo del QUEST S50R es el sensor térmico Gen-2 de 1.2801.024 a 12 μm (NETD ≤15 mK) desarrollado por Nocpix, que ofrece detalles más nítidos y un contraste más intenso en entornos difíciles. Combinado con una frecuencia de cuadro de 60 Hz, un algoritmo de imagen R+ AI avanzado, estabilización electrónica de imagen (EIS) y un rango de detección de hasta 2.600 metros, el QUEST S50R brinda a los cazadores la confianza para identificar presas con una claridad excepcional.

¿Qué hace del QUEST S50R un binocular termográfico cómodo y fiable?

En el ocular, el QUEST S50R cuenta con dos pantallas redondas AMOLED de 0,72 pulgadas y 1.9201.200 píxeles, que ofrecen una experiencia de visión binocular inmersiva que reduce la fatiga visual. Con un peso de tan solo 750 g, su cuerpo compacto está diseñado para un control intuitivo con una sola mano, con un anillo central de enfoque y zoom, botones silenciosos y una robusta carcasa de goma. Para un uso prolongado, el sistema de doble batería combina una batería interna de 4.200 mAh con una batería externa 18650 reemplazable de 3.850 mAh. Gracias a la compatibilidad con intercambio en caliente, los usuarios pueden cambiar la batería externa sin interrupciones.

"En el entorno de caza actual, ver el calor ya no es suficiente", declaró Eugene Yu, portavoz de Nocpix. "Los cazadores necesitan ver con claridad, comodidad y operar sin distracciones. El QUEST S50R se diseñó para satisfacer estas necesidades en condiciones reales de campo".

Desde la exploración de campos abiertos en busca de jabalíes hasta el seguimiento de presas heridas en la espesura, el QUEST S50R está diseñado como una auténtica solución binocular para la caza nocturna, la observación de fauna y la gestión profesional de terrenos. Con este lanzamiento, la serie QUEST de Nocpix alcanza su máximo potencial, ofreciendo un binocular térmico insignia que prioriza el rendimiento de imagen, la comodidad, la ligereza, la compacidad y la fiabilidad, estableciendo un nuevo referente en el mercado de la óptica térmica.

Acerca de Nocpix | One Step Ahead

Nocpix se compromete a desarrollar ópticas térmicas de última generación para cazadores y profesionales de actividades al aire libre, combinando tecnología de sensores avanzada con diseño orientado al campo para ofrecer imágenes y una experiencia de usuario consistentemente superiores.

Si desea más información:Departamento de Marketing de NocpixE-mail: info@nocpix.comPágina web: www.nocpix.com

