NomuPay acelera el crecimiento mediante la adquisición de Total Processing

NomuPay mejorará su oferta de pagos independientes de la pasarela mediante la incorporación de capacidades de servicios comerciales como gestión de transacciones recurrentes, análisis de riesgos y orquestación de pagos

DUBLÍN, 30 de noviembre, 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay, una moderna plataforma de pago de extremo a extremo creada específicamente para la expansión a regiones de alto crecimiento transfronterizo y de comercio electrónico, ha adquirido el proveedor de servicios comerciales y soluciones de procesamiento de pagos a medida, Total Processing. Los términos del acuerdo no han sido revelados. NomuPay ha confirmado que el acuerdo es una combinación de acciones y efectivo. El acuerdo, que se produce apenas unos meses después del anuncio de financiación Serie A de NomuPay, permitirá a la empresa con sede en Irlanda acelerar sus esfuerzos de expansión empresarial en todo el Sudeste Asiático, Europa, Turquía y también en Oriente Medio.

Anteriormente nombrada como una de las empresas privadas de tecnología financiera de más rápido crecimiento en el Reino Unido por The Sunday Times, la propuesta de venta única de Total Processing es multifacética. Si bien la empresa se enorgullece de ofrecer servicios comerciales intuitivos, incluidos cobros de pagos recurrentes y un portal innovador orientado al comerciante, fue la dedicación inquebrantable de la organización al servicio al cliente lo que finalmente captó la atención del consejero delegado de NomuPay, Peter Burridge. "En una industria plagada de automatización excesiva, chatbots y las llamadas soluciones 'simples', Total Processing se destaca como una empresa que realmente se preocupa por la experiencia del comerciante", explicó Burridge. "Lo que más me impresionó fue la misión y el impulso del equipo para convertirse en la 'empresa de pagos más centrada en el cliente del mundo'; es evidente en cada etapa de la cadena de valor. Desde la agilización del proceso de incorporación hasta la mejora de las tasas de autorización y la simplificación de la gestión de contracargos, el enfoque consultivo de Total Processing se centra maniáticamente en mejorar todos y cada uno de los negocios de sus comerciantes".

Diseñado para simplificar la infraestructura de pagos fragmentada en todo el sudeste asiático, Europa y Turquía; La plataforma de pagos unificados (uP) de NomuPay proporciona soluciones de pago escalables y capacidades sólidas de gestión de datos que son independientes de la puerta de enlace. Con la integración de los servicios centrados en comerciantes de Total Processing, la compañía planea mantener este enfoque agnóstico, proporcionando a los socios proveedores de servicios de pago y portales paneles de informes llave en mano, herramientas de monitoreo de transacciones, gestión de tesorería multidivisa y capacidades de desembolso transfronterizo. NomuPay, proveedor con licencia en Europa y varios países del sudeste asiático, proporcionará a Total Processing capacidades de adquisición adicionales en Hong Kong, Malasia, Tailandia, Filipinas y la Unión Europea. "Contar con las capacidades de adquisición de NomuPay como respaldo de nuestra oferta de servicios comerciales es un gran paso adelante, estamos alineados en nuestro enfoque de dar prioridad al cliente y esta asociación potenciará el crecimiento de Total Processing", comentó Robert Pailin, consejero delegado de Total Processing. "Con más recursos podremos innovar en tecnología más rápido, expandirnos a nuevos mercados y aportar un valor aún mayor a nuestros comerciantes. ¡Se avecinan tiempos emocionantes!"

Tras la adquisición, NomuPay planea ampliar aún más las herramientas comerciales de Total Processing en Hong Kong y otros mercados clave del sudeste asiático. La compañía también aprovechará la presencia de Total Processing en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos para reforzar aún más sus operaciones europeas y aumentar su participación de mercado en Medio Oriente. "En NomuPay, nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes un 'pase de acceso total' a los pagos, garantizando su capacidad para escalar con éxito en regiones de alto crecimiento en el futuro", afirmó Burridge. "La adquisición de Total Processing nos permitirá desbloquear ese acceso a través de soluciones dedicadas y servicios orientados al cliente.

Desde que anunció su ronda de financiación a principios de este año, NomuPay ha seguido creciendo y ampliando su oferta de productos. Esto incluye el reciente lanzamiento de sus capacidades de pago, que permiten desembolsos comerciales en toda Europa, el sudeste asiático y las islas del Pacífico.

Acerca de NomuPay

La moderna solución de pago de extremo a extremo, la plataforma de pago unificado (uP) de NomuPay, facilita la aceptación y el envío de pagos en Europa y en los mercados en expansión del sudeste asiático y Turquía a través de una única integración. Diseñada específicamente para respaldar sus esfuerzos de crecimiento internacional, la API segura de la plataforma uP desbloquea una amplia gama de métodos de aceptación de pagos, incluidas tarjetas, soluciones de compre ahora y pague después, planes de pago a plazos y métodos de pago alternativos locales en Tailandia, Malasia, Hong Kong, Filipinas y Turquía. Diseñada para permitir pagos basados en los flujos de trabajo de pago únicos de su organización, la plataforma uP de NomuPay proporciona a los proveedores de pagos, grandes empresas y mercados sofisticados visibilidad y trazabilidad de pagos de extremo a extremo.

Fundada en 2021, NomuPay cuenta con financiación institucional y tiene presencia en Dublín, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Estambul y Bangkok. El equipo ejecutivo está compuesto por veteranos de la industria con experiencia previa en Hyperwallet (un servicio de PayPal), US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments y American Express.

Para obtener más información sobre NomuPay, visite: https://nomupay.com/ Síganos en Linkedin en https://linkedin.com/company/nomupay

Acerca de Total Processing

Fundada en 2015, Total Processing está transformando la industria de pagos con un enfoque incesante centrado en el cliente. Con sede en Manchester, la empresa ofrece soluciones de pago personalizadas para simplificar la experiencia del comerciante, informes mejorados y una plataforma de pagos recurrentes líder en el mercado. Con acceso a una extensa red de adquirentes y una amplia gama de métodos de pago, Total Processing está generando mayores tasas de aprobación e ingresos para empresas de todo el mundo.

La inquebrantable dedicación de Total Processing hacia sus clientes, junto con su tecnología de pago de vanguardia, está estableciendo nuevos estándares en la industria. Ya sea a través de soluciones de pago innovadoras o herramientas avanzadas de prevención de fraude, Total Processing permite a las empresas prosperar en la economía digital.

Para obtener más información sobre Total Processing, visite: https://www.totalprocessing.com/ Síganos en Linkedin: https://uk.linkedin.com/company/total-processing

