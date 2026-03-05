Norgine anuncia una inversión de 23 millones de libras para expandir la fabricación de medicamentos en Gales

(Información remitida por la empresa firmante)

- Norgine anuncia una nueva inversión de 23 millones de libras como parte de los más de 50 millones de libras comprometidos para expandir la fabricación de medicamentos en Gales

ÁMSTERDAM, 5 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Norgine, una empresa farmacéutica especializada líder en Europa, anunció hoy una nueva inversión de 23 millones de libras en su planta de fabricación de Hengoed, Gales, lo que eleva la inversión total en las instalaciones a más de 50 millones de libras desde 2022.

Con el apoyo del Fondo de Fabricación Innovadora en Ciencias de la Vida (LSIMF) del Gobierno del Reino Unido, este nuevo compromiso impulsará la innovación y la expansión en la planta de Hengoed. La inversión fortalecerá la capacidad de Norgine para suministrar de forma fiable medicamentos muy necesarios en el Reino Unido y Europa en un momento de creciente volatilidad en la cadena de suministro global, a la vez que creará 44 nuevos puestos de trabajo cualificados y reforzará la capacidad de fabricación a largo plazo de la organización en la región. Esto se logrará mediante la ampliación del espacio de producción y almacenamiento, la introducción de procesos de fabricación de alta velocidad y eficiencia energética, y una mejor capacidad de control de calidad.

La Secretaria de Estado para Gales, Jo Stevens, dijo:

"Contamos con un sector de ciencias de la vida próspero en Gales, y esta inversión de Norgine es un voto de confianza en nuestra fuerza laboral galesa. Me complace que la financiación del Gobierno del Reino Unido apoye a la empresa para que siga creciendo y creando nuevos empleos bien remunerados. Norgine es un ejemplo brillante de una empresa internacional que prospera en Gales".

Saulo Martiniano, director de operaciones en Norgine, dijo:

"En Norgine, creemos que todo avance científico debe poder llegar a los pacientes que lo necesitan, y los enfoques innovadores de fabricación y suministro son vitales para hacerlo posible. Al ampliar y mejorar aún más nuestras instalaciones en Hengoed, aumentamos la capacidad, reforzamos las capacidades de calidad e invertimos en una producción más eficiente energéticamente. Estamos orgullosos de esta inversión, que contribuirá a reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios del Reino Unido y Europa. Con las capacidades mejoradas en Hengoed (Gales), junto con nuestra planta en Dreux (Francia), y nuestra amplia red de socios de fabricación en toda Europa, estamos bien posicionados para afrontar la incertidumbre y suministrar medicamentos de forma eficiente y constante durante los próximos años".

Esta expansión de 23 millones de libras esterlinas forma parte de un compromiso más amplio y a largo plazo con Hengoed. Desde 2022, Norgine ha invertido más de 50 millones de libras esterlinas en la planta para optimizar las operaciones mediante la expansión de la capacidad y colaboraciones internacionales en el sector manufacturero, como Japón. Se prevén nuevas inversiones en los próximos años que se traducirán en una cadena de suministro más resiliente y más de 75 nuevos puestos permanentes en fabricación, calidad y almacén en Gales.

Red de fabricación establecida, construida para un suministro resiliente con capacidad de escalar

Las capacidades de fabricación y suministro de Norgine están diseñadas para adaptarse a la demanda, lo que facilita un acceso resiliente en toda Europa y el resto del mundo. La infraestructura de fabricación de la compañía se sustenta en 60 años de experiencia, con capacidades especializadas de ingeniería y diseño de sistemas, lo que respalda la producción de medicamentos para enfermedades gastrointestinales, raras y especiales, tanto del propio portafolio de Norgine como de socios licenciatarios seleccionados en toda Europa y el resto del mundo.

Invertir en habilidades y retribuir a la comunidad

Norgine está fortaleciendo su compromiso a largo plazo con la región a través de iniciativas de educación y habilidades, incluidas colocaciones de estudiantes en la Universidad de Cardiff y programas de aprendizaje en universidades locales, ayudando a equipar a la próxima generación de talentos en el sector manufacturero.

La planta de Hengoed cuenta con más de 600 empleados cualificados y actualmente suministra alrededor de 50 millones de paquetes de medicamentos y dispositivos médicos al año. Alimentada con electricidad 100 % baja en carbono, la planta refleja el compromiso de Norgine con la fabricación sostenible a medida que crece.

Acerca de Norgine

Norgine es una empresa farmacéutica de tamaño mediano con sede en la UE, con 1.500 empleados y una facturación anual de aproximadamente 650 millones de euros. En Norgine, la innovación impulsa nuestra misión de ofrecer medicamentos que cambian vidas. Desde afecciones comunes como el estreñimiento hasta enfermedades raras y graves como el cáncer infantil, nos centramos en las necesidades médicas no cubiertas porque creemos que todo avance científico merece llegar a los pacientes que lo necesitan.

Utilizamos nuestras innovadoras capacidades de desarrollo, comercialización y fabricación, así como nuestras alianzas estratégicas, para abordar procesos complejos. Combinado con nuestra amplia trayectoria y profundo conocimiento regional, este enfoque nos permite acelerar y expandir el alcance de medicamentos que transforman vidas en Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Nos guiamos por la confianza que los profesionales de la salud y los pacientes depositan en nosotros y seguimos comprometidos a ofrecer innovación que transforme vidas, un paciente a la vez.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2846726/5836954/Norgine_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/norgine-anuncia-una-inversion-de-23-millones-de-libras-para-expandir-la-fabricacion-de-medicamentos-en-gales-302704953.html