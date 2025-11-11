Norte Conectado en la COP30: Conectividad a través de ríos del Amazonas como modelo de innovación sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

BELEM, Brasil, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Entidade Administradora da Faixa (EAF) presentará el Programa Norte Conectado en Casa Brasil durante la COP30, situando la inclusión digital y la infraestructura sostenible en el centro de los debates sobre justicia climática y desarrollo en la Amazonía. La iniciativa instala cables de fibra óptica a lo largo de los cauces de los ríos, permitiendo el acceso a internet de alta velocidad en municipios remotos y evitando la deforestación y la construcción de infraestructuras de gran impacto.

Con una inversión estimada de R$ 1.600 millones, Norte Conectado beneficiará a más de 10 millones de personas en seis estados amazónicos. El programa prevé aproximadamente 12.000 km de cables subfluviales, conectando más de 70 municipios y apoyando la telemedicina, la educación, los servicios públicos y el crecimiento económico regional.

"Norte Conectado refuerza el compromiso de EAF con las políticas públicas que amplían la conectividad a la vez que preservan el bosque", afirmó Leandro Guerra, consejero delegado de EAF. "Al utilizar los cauces naturales de los ríos, el programa ofrece infraestructura con un menor impacto ambiental, en consonancia con el enfoque de la COP30 en el desarrollo sostenible".

En Casa Brasil, EAF promoverá tres paneles temáticos sobre infraestructura óptica, inclusión digital y el papel del 5G en la transformación regional, reuniendo a autoridades gubernamentales, investigadores, especialistas en telecomunicaciones y organizaciones locales. Un estudio de podcast también grabará entrevistas y conversaciones sobre conectividad en la Amazonía.

Programación – Casa Brasil (Belém, PA)

11 de noviembre

Panel: 5G y Nuevas Tecnologías: Innovación e Inclusión Digital en el Futuro de la ConectividadPonentes: Frederico Siqueira (MCom), André Magalhães (Telebras), Leandro Guerra (EAF)

12 de noviembre

Panel: Norte Conectado — Despliegue y expansión de infraestructura óptica en la AmazoníaPonentes: Leandro Guerra (EAF), Antonio Parrini (EAF), Hermano Tercius (MCom)

13 de noviembre

Panel: Conexión e inclusión digital en las infovías amazónicasPonentes: Guilherme Gitahy (UEA), Patricia Abreu (EAF), Anna Meireles (TIM)

Acerca de EAF

La Entidade Administradora da Faixa (EAF) es una institución sin ánimo de lucro establecida por decisión de Anatel y vinculada al Ministerio de Comunicaciones. La EAF es responsable de liberar la banda de 3.5 GHz para 5G, gestionar los programas Siga Antenado y Brasil Antenado, desplegar las rutas de fibra de Norte Conectado e implementar redes de comunicación seguras para el Gobierno Federal.

