Norton presenta una nueva motocicleta urbana de 450 cc (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Norton presenta una nueva motocicleta urbana de 450 cc, llevando su carácter distintivo a una nueva generación

Una nueva motocicleta de 450 cc marca la siguiente etapa del resurgimiento de Norton, expandiendo la marca hacia una nueva categoría.

Reúne los principios fundamentales de Norton en cuanto a diseño, ingeniería y carácter de conducción en una motocicleta urbana contemporánea.

Su motor monocilíndrico de 454 cc, su chasis de aluminio y su avanzada tecnología para el motociclista se combinan para dar lugar a una nueva expresión de Norton.

Las ventas comenzarán en 2027; el nombre oficial del modelo se dará a conocer antes de su lanzamiento.

LONDRES, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Norton Motorcycles anuncia hoy su nueva motocicleta urbana de 450 cc, lo que supone un paso importante en el resurgir de la marca británica y acerca su singular enfoque del motociclismo a una nueva generación de motoristas.

La nueva motocicleta traslada los principios de diseño, dinámica y atención al detalle de Norton a una categoría inédita. Al combinar un diseño minimalista, un rendimiento estimulante y tecnología moderna, representa una ampliación de la gama de Norton, preservando al mismo tiempo el carácter y la maestría artesanal que han definido a la marca durante más de un siglo.

Desarrollada como parte de la ambiciosa estrategia de nuevos productos de Norton, la motocicleta está equipada con un motor monocilíndrico de 454 cc con refrigeración líquida, que genera 45 Nm de par motor y ofrece un rendimiento ágil y accesible. Su chasis de aluminio constituye la base para una conducción dinámica que inspira confianza, mientras que la pantalla táctil TFT de 8 pulgadas aporta una experiencia digital contemporánea con funciones de conectividad avanzadas.

En conjunto, estos elementos dan forma a una motocicleta concebida para acercar el atractivo emocional de Norton a una nueva generación de clientes, aunando facilidad de uso con la presencia distintiva y el carácter de conducción que cabe esperar de la marca.

Una nueva expresión de Norton

La nueva motocicleta de 450 cc refleja la convicción de Norton de que el diseño excepcional de una motocicleta no se define únicamente por la cilindrada o la categoría, sino por la experiencia y la conexión emocional que genera.

Su enfoque de diseño minimalista sigue los principios unificadores establecidos por la nueva generación de motocicletas de Norton: proporciones perfectas, una presencia imponente, superficies sofisticadas y una atención meticulosa a los detalles. Cada elemento ha sido desarrollado para contribuir a crear una motocicleta coherente, distintiva y deseable.

Sudarshan Venu, presidente de TVS Motor Company, señaló:

"Norton nunca se ha definido simplemente por la cilindrada o por una categoría concreta de motocicleta. Se define por su carácter, su diseño, su ingeniería y la conexión emocional que establece con los motociclistas. Nuestra visión consiste en trasladar esta experiencia fascinante a una nueva generación de clientes, manteniéndonos fieles a los principios que definen a Norton, tanto hoy como en el futuro".

"Con la Manx R, presentamos nuestra reinterpretación de Norton para la era moderna, mediante un diseño contemporáneo y sin concesiones, junto a un rendimiento inconfundible. La nueva motocicleta urbana Norton 450 traslada este mismo enfoque a una categoría totalmente inédita. No se trata simplemente de ampliar nuestra gama de productos, sino de crear motocicletas con identidad propia, cada una de ellas inconfundiblemente Norton".

"Gracias al compromiso a largo plazo de TVS Motor Company, a sus capacidades de ingeniería a escala global y a su inversión en la marca, estamos desarrollando una nueva generación de motocicletas Norton para clientes de todo el mundo. Nuestra estrategia consiste en consolidar a Norton como uno de los nombres más codiciados del motociclismo actual, reconocida por su diseño excepcional, un rendimiento apasionante y una experiencia de propiedad verdaderamente exclusiva".

Creando una nueva generación de motocicletas Norton

La introducción de la nueva motocicleta de 450 cc refuerza el impulso del resurgimiento de la gama de productos de Norton.

En EICMA 2025, Norton presentó cuatro motocicletas de nueva generación: la Manx, la Manx R, la Atlas y la Atlas GT. Las entregas de la Manx R y la Atlas ya han comenzado en los mercados europeos, a las que seguirán la Manx y la Atlas GT.

La nueva orientación de diseño de Norton ya ha obtenido reconocimiento internacional. La Manx R recibió la prestigiosa distinción Red Dot: Best of the Best en los premios Red Dot 2026 Design Concept tras su éxito en los International Design Excellence Awards (IDEA) de 2026.

Este compromiso con el diseño va más allá de las propias motocicletas. En colaboración con Foster + Partners, Norton está desarrollando un nuevo concepto de venta minorista a escala global, que forma parte de un enfoque integral destinado a ofrecer una experiencia de marca coherente y aspiracional.

Un compromiso a largo plazo con el crecimiento global

El resurgimiento de Norton se sustenta en la inversión a largo plazo de TVS Motor Company en la marca británica, lo que incluye el desarrollo continuo de sus instalaciones en Solihull (Reino Unido) como centro de diseño e ingeniería de motocicletas, en colaboración con el centro de ingeniería global de TVS Motor en Italia y la sede de I+D de TVS Motor en la India.

Al combinar la experiencia británica en el sector de las motocicletas con talento internacional en ingeniería, Norton está desarrollando una gama cada vez mayor de productos singulares, respaldados por capacidades de ingeniería avanzadas y un firme compromiso con la calidad y la artesanía.

La empresa ha establecido una red comercial con más de 50 puntos de venta repartidos en 10 mercados, entre ellos Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España. Asimismo, avanzan los preparativos para la llegada de Norton a la India y a Estados Unidos.

La nueva motocicleta urbana de 450 cc desempeñará un papel fundamental en esta expansión internacional, acercando la experiencia Norton a nuevos clientes y reforzando, al mismo tiempo, la presencia de la marca en una mayor variedad de categorías de motocicletas.

Las ventas comenzarán en 2027; el nombre oficial del modelo se dará a conocer antes de su lanzamiento.

Acerca de Norton Motorcycles

Norton Motorcycles fue fundada en 1898 y es una de las marcas de motocicletas más emblemáticas de Gran Bretaña, con una trayectoria marcada por la innovación en ingeniería, el éxito en la competición y un diseño distintivo. Su nombre está estrechamente vinculado al Isle of Man TT y a modelos célebres como la Manx, Commando, Dominator, Atlas, Navigator y 650SS.

En la actualidad, Norton inicia una nueva etapa bajo la propiedad de TVS Motor Company, que adquirió la marca en abril de 2020. Desde sus modernas instalaciones de fabricación en Solihull, en la región de West Midlands, la empresa produce motocicletas británicas en Inglaterra empleando técnicas artesanales tradicionales, respaldadas por la ingeniería moderna, procesos de fabricación avanzados y rigurosos estándares de calidad.

La nueva generación de motocicletas de Norton combina la herencia británica con tecnología contemporánea, un rendimiento que despierta emociones, una atención precisa a los detalles y exclusividad. Guiada por los principios de diseño, dinámica y cuidado por el detalle, Norton se centra en crear motocicletas que honran su pasado, al tiempo que sientan las bases de un futuro sólido, de alta calidad y con un carácter distintivo.

Acerca de TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE:532343 y NSE: TVSMOTOR), parte de TVS VENU, es un fabricante de vehículos de dos y tres ruedas de reconocido prestigio a nivel mundial, que impulsa el progreso mediante la movilidad sostenible y cuenta con cuatro plantas de producción de vanguardia situadas en la India e Indonesia. Con una trayectoria centenaria basada en la confianza, el valor y la pasión por sus clientes, la empresa se enorgullece de crear productos de la más alta calidad —reconocidos internacionalmente— a través de procesos innovadores y sostenibles. TVS Motor es el único fabricante de vehículos de dos ruedas que ha sido galardonado con el prestigioso Premio Deming. Sus productos lideran sus respectivas categorías en los estudios IQS y APEAL de J.D. Power. Asimismo, TVS Motor ha ocupado el primer puesto en el estudio de satisfacción con el servicio al cliente de J.D. Power durante cuatro años consecutivos. Su filial, Norton Motorcycles con sede en el Reino Unido, es una de las marcas de motocicletas que más emociones despierta en todo el mundo. TVS Motor Company se esfuerza por ofrecer una experiencia al cliente excepcional en los 90 países en los que opera.

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