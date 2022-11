Novavax nombra a Rick Rodgers miembro de la junta directiva

GAITHERSBURG, Md., 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y comercialización de vacunas de última generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy el nombramiento de Richard Rodgers, MBA en su directorio como director independiente. Rodgers aporta una amplia experiencia en gestión biofarmacéutica a su puesto en la Junta Directiva de Novavax.

"La profunda experiencia de Rick en la industria farmacéutica, junto con su gran perspicacia en la construcción de empresas de rápido crecimiento y el liderazgo financiero, serán inestimables a medida que continuamos con la comercialización de nuestra vacuna de la COVID-19 y ampliamos nuestra cartera de vacunas", explicó Stanley C. Erck, director general y consejero delegado de Novavax.

De 2010 a 2013, Rodgers fue cofundador, vicepresidente ejecutivo, director financiero, secretario y tesorero de TESARO, Inc., una compañía biofarmacéutica que fue adquirida en enero de 2019 por GSK por más de 5.000 millones de dólares. De 2009 a 2010, Rodgers actuó como director financiero y vicepresidente sénior de Abraxis BioScience, Inc., una empresa de biotecnología que fue adquirida por Celgene por 2.900 millones de dólares. De 2004 a 2008, Rodgers actuó como vicepresidente sénior, contralador y director de contabilidad de MGI PHARMA, Inc., una compañía biofarmacéutica que fue adquirida en enero de 2008 por Eisai por 3.900 millones de dólares.

Rodgers es miembro de las juntas directivas y presidente del comité de auditoría y miembro del comité de compensación de Ocuphire Pharma, Inc., Sagimet Biosciences, Inc. y Ardelyx, Inc.

"Este es un momento muy emocionante para unirse a la Junta de Novavax", indicó Rodgers. "Espero trabajar con mis compañeros directores para apoyar a Novavax mientras comercializa su primera vacuna aprobada a escala mundial y continúa su crecimiento en nuevas áreas de vacunas".

Rodgers tiene una Licenciatura en Ciencias en Contabilidad Financiera de la Universidad Estatal de St. Cloud y una Maestría en Administración de Empresas en Finanzas de la Escuela de Negocios Carlson de la Universidad de Minnesota.

Acerca de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma de tecnología recombinante patentada de la empresa combina el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir de manera eficiente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para atender las necesidades urgentes de salud en todo el mundo. La vacuna de la COVID-19 de Novavax, NVX-CoV2373, ha recibido la autorización de múltiples autoridades reguladoras de todo el mundo, incluidas la FDA de Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. La vacuna está siendo revisada por múltiples agencias reguladoras de todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales como los adolescentes y como refuerzo. Además de su vacuna de la COVID-19, Novavax también está evaluando actualmente un candidato a vacuna combinada contra la gripe estacional-COVID en un ensayo clínico de fase 1/2, que combina NVX-CoV2373 y NanoFlu*, su candidato a vacuna tetravalente contra la gripe en investigación, y también está evaluando una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna bivalente basada en la cepa Omicron / original. Estas vacunas candidatas incorporan el adyuvante Matrix-M, propiedad de Novavax, a base de saponina, para mejorar la respuesta inmunitaria y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

