Novedades exclusivas de POP MART, descuentos, festivales y un nuevo reto de cashback: así es la campaña Back to School d

(Información remitida por la empresa firmante)

AliExpress continúa reforzando su colaboración exclusiva con POP MART, ofreciendo a sus fans más sorpresas especiales para la vuelta al cole.

La reconocida actriz española Miren Ibarguren se une como embajadora oficial de la campaña.

se une como embajadora oficial de la campaña. La Promo de AliExpress Back to School tendrá lugar del 18 al 27 de agosto con descuentos de hasta el 80%, entregas en 3-5 días en productos seleccionados y devoluciones gratuitas.

MADRID, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, marketplace internacional de venta online, sigue apostando por el mercado español con su Promo Back to School que incluye una serie de actividades y sorpresas dirigidas a los consumidores españoles.

AliExpress continúa reforzando su colaboración exclusiva con POP MART, ofreciendo a sus fans aún más sorpresas exclusivas para la vuelta al cole. A través de la Tienda Oficial de POP MART en AliExpress, los consumidores españoles pueden encontrar nuevos lanzamientos que incluyen a los personajes favoritos de los fans como LABUBU, DIMOO, CRYBABY y SKULLPANDA, justo a tiempo para el nuevo curso escolar.

AliExpress también se una a POP MART para presentar por primera vez en España al icónico Skullpanda, que se presentará en el 2025 elrow Music Festival bajo el lema "Siente el ritmo con AliExpress". Los asistentes al festival podrán sumergirse en un vibrante mundo de música, creatividad y emoción en el stand de AliExpress, con actividades interactivas, juegos exclusivos y la posibilidad de ganar premios especiales.

Además, del 18 al 27 de agosto, los compradores de AliExpress podrán disfrutar de grandes ventajas:

Hasta un 80% de descuento en una selección de artículos: desde moda y electrónica hasta objetos de colección y artículos de primera necesidad.

Envío gratuito en 5 días en una amplia selección de productos.

Devoluciones gratuitas en muchos artículos.

Acceso a lanzamientos exclusivos de POP MART a través de la Tienda Oficial POP MART en AliExpress

Más de AliExpress para Back to School

La reconocida actriz española Miren Ibarguren se une como embajadora oficial de la campaña, destacando AliExpress como un sitio donde los compradores pueden encontrar sus marcas favoritas con grandes descuentos, todo en la misma app.

La campaña de Back to School de este año también introduce el AliExpress Cashback Challenge, que convierte las compras en ahorros reales*:

Únete al equipo de tu creador favorito.

Haz tu primera compra y recibe un 5% de devolución en tu siguiente pedido.

Consigue mayores recompensas a medida que tu equipo compre junto.

"En AliExpress seguimos apostando por el mercado español, y esta campaña de Back to School refleja nuestro compromiso por ofrecer una experiencia de compra única, local y con valor añadido a los consumidores españoles. Desde lanzamientos especiales de POP MART hasta descuentos de hasta el 80% y nuestro nuevo reto de cashback, queremos que cada usuario encuentre en AliExpress mucho más que buenos precios: sorpresas, diversión y beneficios reales" ha destacado Sara Zheng, Directora de Marketing para España e Italia de AliExpress.

Con productos auténticos, entrega local rápida y precios imbatibles, AliExpress es más local que nunca, ofreciendo grandes ofertas en las marcas "del día a día" que los compradores conocen y adoran, y sorpresas exclusivas para coleccionistas y fans de festivales.

*Lee todas las condiciones en AliExpress.com

Acerca de AliExpress:

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico dedicada a crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. AliExpress forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753414...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/novedades-exclusivas-de-pop-mart-descuentos-festivales-y-un-nuevo-reto-de-cashback-asi-es-la-campana-back-to-school-de-aliexpress-302533927.html