'Now You See Me: Now You Don't' de Lionsgate trae algo de su magia cinematográfica a Abu Dabi en colaboración con Creative Media Authority de Abu Dabi, la Comisión de Cine de Abu Dabi y Miral Destinations

ABU DABI, EAU, 24 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Los residentes de Abu Dabi podrían haber captado un emocionante vistazo a varias escenas de la tan esperada película de Lionsgate, "Now You See Me: Now You Don't", que culminó un rodaje de 13 días repleto de acción en lugares emblemáticos de la capital.

El elenco estelar de la película, que incluye a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike y Morgan Freeman, dio vida a su magia en la Isla Yas y otros lugares emblemáticos de Abu Dabi, incluyendo lugares impresionantes como el Louvre Abu Dabi, el Puente Sheikh Zayed y el impresionante desierto de Liwa. Cuando la película llegue a las pantallas a finales de este año, los fans reconocerán lugares emblemáticos como CLYMB y Ferrari World Yas Island, Abu Dabi, el Circuito Yas Marina, el W Abu Dhabi – Yas Island y varias calles de Abu Dabi, donde se han rodado emocionantes escenas y acrobacias.

Con la ayuda de 175 profesionales locales, incluyendo al equipo de Epic Films, seis aspirantes a cineastas residentes en los EAU consiguieron prácticas en el set a través del laboratorio creativo, la división de desarrollo de talentos de CMA. Estos becarios tuvieron la oportunidad de aprender en el set y aplicar su formación en el laboratorio creativo, mientras presenciaban cómo se rueda en el lugar una esperada superproducción internacional.

Matt Leonetti, presidente de producción física de Lionsgate Motion Picture Group, declaró: "Las películas de "Now You See Me" siempre han transportado al público a aventuras globales, y esta no es la excepción. Las icónicas localizaciones de Abu Dabi y su increíble gente serán parte de lo que hace que esta película sea tan disfrutable y memorable para el público mundial".

Mohamed Dobay, director general interino de Creative Media Authority, dijo: "Nos complace haber sido un lugar clave de rodaje para "Now You See Me: Now You Don't", facilitando y finalizando sin problemas otra producción internacional de Hollywood en tan solo 13 días en múltiples localizaciones icónicas. El equipo de Lionsgate se benefició no solo de la ayuda financiera de la Comisión de Cine de Abu Dabi, sino también del apoyo de nuestros socios clave, Miral Destinations, que facilitó las localizaciones clave, y, por último, pero no menos importante, de la experiencia de nuestro equipo local, liderado por Epic Films. La participación de 175 talentosos miembros del equipo local y seis jóvenes talentos entusiastas de nuestra comunidad destaca aún más la creciente fortaleza de la industria cinematográfica de Abu Dabi. Esperamos con entusiasmo el estreno en noviembre, cuando el público verá cómo algunos de los lugares más emblemáticos de Abu Dabi cobran vida en la pantalla".

Liam Findlay, consejero delegado de Miral Destinations, que gestiona varias de las sedes de producción, declaró: "En Miral Destinations, nos enorgullece colaborar con producciones globales como la próxima película "Now You See Me" de Lionsgate, consolidando así la Isla de Yas como un destino de primer nivel para el entretenimiento y el ocio de talla mundial. Este logro refleja la fluida colaboración con ADFC y las principales partes interesadas de Abu Dabi, que proporciona un acceso inigualable a lugares emblemáticos de la Isla de Yas y la Isla Saadiyat. Basándonos en el éxito de proyectos internacionales anteriores, así como en nuestras destacadas campañas para la Isla de Yas, con embajadores de primera línea como Kevin Hart, Jason Momoa y Ryan Reynolds, mantenemos nuestro compromiso de crear experiencias inolvidables tanto para los visitantes como para los socios de producción".

Con estreno previsto para noviembre, este thriller de atraco cuenta con el apoyo de la Comisión de Cine de Abu Dabi, que incluye un reembolso y asesoramiento logístico integral. Ruben Fleischer, el director estrella de los éxitos de taquilla Zombieland, Venom y Uncharted, está al mando. El guion es de Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Paul Wernick y Rhett Reese, con una historia de Eric Warren Singer basada en los personajes creados por Boaz Yakin y Edward Ricourt. La película está producida por Bobby Cohen, Alex Kurtzman y Roberto Orci.

Now You See Me: Now You Don't se encuentra entre las más de 180 grandes producciones que han tenido como locación Abu Dabi en los últimos años, beneficiándose de la diversidad de sus locaciones, su talentoso equipo de profesionales, sus galardonadas instalaciones y su generoso reembolso del 35 %. Además de estrenos muy esperados como F1, las grandes producciones incluyen éxitos de Hollywood como Dune, Dune: Parte Dos, Sonic the Hedgehog y las series de Netflix 6 Underground y War Machine, así como las franquicias Mission: Impossible, Star Wars y Fast and Furious.

