Núcleo 5.5G: Habilitar todos los servicios y avanzar hacia un mundo inteligente (2)

BARCELONA, España, 23 de febrero de 2023/PRNewswire/ -- A medida que el desarrollo de 5G cobra impulso y las redes 5G se amplían, las tecnologías 5G se han ido utilizando de forma generalizada, desbloqueando un enorme valor empresarial. En el mercado de consumo, las tecnologías 5G han mejorado significativamente la experiencia del usuario y modificado sus hábitos. En cuanto a las industrias, el 5G proporciona nuevos enfoques para desplegar redes privadas. En China, los operadores han desplegado más de 6000 redes privadas virtuales 5G, que dan servicio a más de 40 industrias. Se puede afirmar con seguridad que 5G ha entrado en un ciclo empresarial virtuoso. Al mismo tiempo, la popularización de 5G ha estimulado la innovación, dando lugar a nuevos escenarios, contenidos y aplicaciones. Esto, a su vez, plantea cada vez más requisitos a las redes 5G, empujando a la red central a la transición de 5G a 5.5G.

Huawei es la primera empresa del sector en proponer el concepto de núcleo 5.5G, con el objetivo de mejorar de forma integral la conectividad de la red y habilitar todos los servicios. Sobre esta base, Huawei explorará nuevos negocios, creará nuevo valor y avanzará hacia un mundo inteligente junto con los socios de la industria.

En cuanto a los servicios de llamadas, las llamadas de voz ya no pueden satisfacer las expectativas de comunicación de la gente. En su lugar, buscan métodos de llamada más diversificados, como la videollamada y la llamada interactiva. Para hacer frente a esta tendencia, se ha desarrollado New Calling. Al mejorar las capacidades de llamada nativas de las redes móviles, New Calling transforma las llamadas de voz y vídeo convencionales en llamadas inteligentes e interactivas, llevando la experiencia de llamada a nuevas cotas.

Para adaptarse a la madurez del sector, las nuevas funciones de llamada se refuerzan paso a paso. En la primera fase, las nuevas llamadas añaden a las llamadas técnicas inteligentes como el reconocimiento de imágenes, la renderización de medios y la traducción de idiomas. De este modo, los usuarios pueden utilizar funciones como la sustitución del fondo, el avatar virtual AR y la traducción en tiempo real durante las videollamadas, sin necesidad de sustituir sus terminales. Estas funciones mejoran directamente la experiencia de llamada de los particulares. En la segunda fase, New Calling introduce la capacidad de interacción para permitir servicios como la guía remota y el menú interactivo, y los terminales deben ser compatibles con la tecnología Data Channel (DC). Una aplicación típica es la evaluación remota de daños en vehículos, que permite al personal de evaluación evaluar los daños mediante una simple videollamada. Esto mejora enormemente la eficacia de las operaciones.

Para las industrias, la red privada industrial 5G basada en MEC puede desplegarse bajo demanda y se ha convertido en una infraestructura industrial. A medida que numerosas empresas compiten por ser lo más inteligentes posible, surgen diversos requisitos para las redes privadas industriales 5G en este proceso. Esto ayuda a ampliar la aplicación de MEC desde un escenario limitado en un emplazamiento a todos los escenarios en cualquier lugar con una arquitectura de red ultradistribuida y totalmente conectada y una conectividad mejorada. De este modo, se consigue un acceso ubicuo a la red privada.

Teniendo en cuenta que la oficina móvil es cada vez más popular, se lanza una solución innovadora, Mobile VPN, para conectar redes privadas empresariales dispersas en una amplia zona. Con esta solución, los usuarios pueden acceder a dichas redes de forma fiable y rápida cuando se encuentran fuera del campus, por ejemplo, en otro dominio de red. Por lo tanto, los usuarios de redes privadas de campus, finanzas y empresas pueden acceder a las redes privadas en cualquier momento y lugar para trabajar digitalmente.

Mientras tanto, una industria suele implicar diversos escenarios de servicios. Tomemos como ejemplo la minería del carbón. Como las redes privadas convencionales no están interconectadas con las redes públicas, los dispositivos de comunicación utilizados bajo tierra no pueden utilizarse para llamar directamente a los usuarios 5G genéricos de la superficie, lo que afecta gravemente a la eficiencia de la minería y amenaza la seguridad del personal. Para resolver este problema, una "red convergente de un solo número" permite tanto servicios de datos como de voz al tiempo que se interconecta con la red pública. No es necesario cambiar de tarjeta ni de número. Esta red realiza comunicaciones de audio y vídeo en tiempo real entre el personal subterráneo y el de superficie, y entre las redes públicas y privadas. De este modo, se reduce enormemente el tiempo de suspensión y espera y se mejora notablemente la seguridad minera.

En los escenarios de fabricación industrial, el despliegue de MEC se realiza lo más cerca posible de las plantas, campos y líneas de producción. La LAN 5G y la redundancia de reserva en caliente UPF se adoptan para mejorar la conectividad. La red privada con capacidades de comunicación de capa 2 simplifica la conexión en red y garantiza una latencia ultrabaja y una fiabilidad de nivel industrial, potenciando de forma eficiente los procedimientos de producción auxiliares y la producción flexible.

En cuanto al sector de los servicios de vídeo, las tecnologías de redes móviles son un potente motor de cambio e innovación en las tecnologías de vídeo, abriendo nuevas direcciones, modelos y oportunidades en la industria del vídeo. A medida que se desarrollen las tecnologías, la experiencia de los servicios de vídeo pasará del entretenimiento en una sola pantalla al compromiso interactivo multipantalla y social.

Hoy en día, los servicios de vídeo tienen cada vez más cabida no sólo en los televisores, sino también en terminales móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Para estos diversos dispositivos de visualización de vídeo, los operadores tienen que ofrecer servicios de vídeo unificados y permitir el acceso móvil en cualquier momento y lugar. Además, con la aparición de tecnologías de vídeo inmersivo, como el punto de vista libre, el multipunto de vista y el 3D, los vídeos espaciales están sustituyendo a los vídeos planos. Ante esta tendencia, las nuevas tecnologías de procesamiento de medios, como la identificación y programación inteligente de medios, la transcodificación inteligente, el stitching inteligente y la sincronización multi-stream, son opciones ideales para que los operadores equipen sus plataformas de vídeo y ofrezcan experiencias óptimas de vídeo espacial multi-DoF.

A medida que converjan las plataformas de vídeo y comunicación, los servicios de vídeo pasarán del entretenimiento tradicional a las interacciones sociales. Las familias o los amigos podrán ver juntos vídeos en línea e interactuar entre sí en tiempo real. Esto facilitará a los operadores la promoción de sus servicios de vídeo.

A la luz de la infraestructura de red, la tecnología de nube evolucionará de las máquinas virtuales a los contenedores, junto con la compleja adaptación de múltiples planos de gestión y motores de virtualización. Además, las nuevas tecnologías de virtualización y hardware tendrán un gran impacto en la evolución de la red. En cuanto a la arquitectura, el núcleo 5.5G debe centrar su atención en la nube convergente Telco, que permite el despliegue conjunto de máquinas virtuales y contenedores, así como en los CNF de alta fiabilidad y rendimiento de grado portador y fácil operación y mantenimiento. A medida que las redes se hacen aún más complejas, la O&M heredada se enfrenta a grandes retos. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la O&M pasará de las operaciones manuales a las redes de conducción autónoma.

En el MWC23, que se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona (España), Huawei profundizará en el núcleo 5.5G y lanzará productos y soluciones innovadores. Centrándose en New Calling, New Video y MEC to X, Huawei invertirá más en innovación de servicios y colaborará más con socios de la industria. Juntos, abriremos un nuevo panorama empresarial en la era 5.5G.

