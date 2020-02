Una nueva forma de limpiar tu mundo mientras al mismo tiempo lo salvas

Publicado 04/02/2020 18:56:53 CET

¡Enozo Technologies revoluciona la forma de limpiar y está disponible en Amazon!

LONDRES, 4 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- ¿Está usando toxinas para limpiar su casa? Si no está usando EnozoHOME de Enozo Technologies, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710889-1&h=3937410102&u....] probablemente sí. Ahora, puede encontrar este poderoso desinfectante casero en Amazon [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710889-1&h=4289249478&u...] con entrega a domicilio.

EnozoHOME [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710889-1&h=1857844971&u...] es un limpiador multiusos que convierte el agua del grifo en un poderoso desinfectante con solo pulsar el disparador. Aprovechando lo mejor de la naturaleza y la ciencia, las mentes maestras del MIT que están detrás de Enozo Technologies han creado una botella que convierte el agua corriente en el desinfectante más poderoso de la naturaleza: el ozono acuoso.

Cómo funcionaEl pulverizador de EnozoHOME tiene un diamante en el disparador que, cuando se activa, provoca una carga electrolítica. Esta carga convierte el agua del grifo normal (H(2)0) en ozono acuoso (0(3)). El ozono acuoso, utilizado según las instrucciones y en las cantidades adecuadas, es un poderoso desinfectante capaz de matar el 99,9 % de algunos de los gérmenes y patógenos más dañinos de su hogar. Lo que es aún mejor es que no queda ningún residuo químico después de la pulverización. Por lo tanto, aquellos con piel sensible y/o alergias pueden estar seguros de que no sufrirán ningún tipo de reacción negativa.

Dado que EnozoHOME produce ozono acuoso sin la adición de ningún producto químico fuerte, se convierte de nuevo en agua si no se limpia inmediatamente. Esto significa que los niños, los bebés y las mascotas pueden entrar en contacto con el aerosol sin temor a envenenarse, a diferencia de otros limpiadores químicos para el hogar.

Deje de gastar dinero semana tras semana en limpiadores químicos fuertes y compre EnozoHOME. ¡No sólo contiene más que los típicos limpiadores químicos, sino que puede rellenarse una y otra vez, lo que le permitirá al mismo tiempo ahorrar dinero y salvar el medio ambiente!

Obtenga más información sobre EnozoHOME y revolucione la forma en que limpia nuestro mundo. Adquiera ya su botella pulverizadora EnozoHOME en Amazon.co.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710889-1&h=325873954&u=...].

Acerca de Enozo Technologies, Inc.Desde 2010, cuando la compañía adquirió la nueva forma como Electrolytic Ozone, Inc., Enozo Technologies, Inc. ha estado utilizando lo mejor de lo mejor de la ciencia, la tecnología y la experiencia para mejorar el mundo. La misión es desarrollar una solución que sustituya a los productos químicos tóxicos para la higienización y la limpieza en las aplicaciones industriales y domésticas con el fin de revolucionar la salud y la seguridad de todos. Para obtener información adicional sobre Enozo Technologies, Inc., visite Enozo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710889-1&h=3510362242&u...].

