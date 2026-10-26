Nueva oferta desarrollada por Redwood Software que se comercializará como una SAP Solution Extension

(Información remitida por la empresa firmante)

SAP Managed File Transfer, de Redwood, ya está disponible

VIENA, Va., 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software, una plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, ha anunciado hoy que su solución de transferencia gestionada de archivos se comercializará como una SAP Solution Extension, bajo el nombre de SAP Managed File Transfer by Redwood. Esta oferta permite a los clientes automatizar de forma segura las transferencias de archivos empresariales para operaciones críticas, complementando SAP Integration Suite y SAP Cloud ERP Private, además de proporcionar una visibilidad unificada.

Basada en una arquitectura de seguridad zero-trust, la solución ofrece a las empresas la libertad operativa necesaria para escalar flujos de trabajo basados en archivos, sin las limitaciones de rendimiento, los costes por conector ni la dependencia de un único proveedor que restringen las plataformas tradicionales de transferencia gestionada de archivos.

"SAP Managed File Transfer by Redwood transforma soluciones de integración improvisadas y frágiles en flujos de trabajo de archivos de alto rendimiento que cumplen con la normativa", afirmó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood Software. "Garantiza la estricta capacidad de auditoría que exigen las operaciones críticas dentro del ecosistema SAP, y proporciona a las organizaciones que aún utilizan SAP Process Integration y SAP Process Orchestration para la transferencia gestionada de archivos una ruta de migración validada, de cara a la finalización del mantenimiento estándar de dichas soluciones en diciembre de 2027".

Redwood Software es un socio de SAP Solution Extension, seleccionado específicamente para ampliar SAP Integration Suite mediante la oferta de capacidades excepcionales de transferencia segura de archivos, diseñadas para un alto volumen y un alto rendimiento. Estas soluciones han superado un riguroso proceso de cualificación, exclusivo de las SAP Solution Extensions, y cuentan con el respaldo de los servicios de soporte de SAP.

La solución se comercializa bajo la marca SAP, que también se encarga de su venta y soporte; ofrece a las empresas una plataforma única, independiente del proveedor, para proteger, automatizar y escalar las operaciones basadas en archivos en todo su entorno SAP. Entre sus capacidades clave se incluyen:

Arquitectura de seguridad zero-trust con un historial impecable sin brechas de seguridad, permisos granulares basados en el principio de privilegio mínimo y un diseño de proxy inverso seguro que protege los sistemas internos frente a la exposición.

con un historial impecable sin brechas de seguridad, permisos granulares basados en el principio de privilegio mínimo y un diseño de proxy inverso seguro que protege los sistemas internos frente a la exposición. Migración mediante el modelo de traslado directo a RISE with SAP, que reduce los plazos de los proyectos de integración entre un 50 % y un 70 %; esto incluye las migraciones de SAP Process Integration y SAP Process Orchestration que requieren transferencia gestionada de archivos antes de la finalización de su mantenimiento en diciembre de 2027.

que reduce los plazos de los proyectos de integración entre un 50 % y un 70 %; esto incluye las migraciones de SAP Process Integration y SAP Process Orchestration que requieren transferencia gestionada de archivos antes de la finalización de su mantenimiento en diciembre de 2027. Soporte nativo para protocolos B2B, como AS2, SFTP, HTTPS, OFTP2, entre otros, con conectividad de entrada y salida para socios comerciales.

como AS2, SFTP, HTTPS, OFTP2, entre otros, con conectividad de entrada y salida para socios comerciales. Gestión de claves integrada con seguimiento automatizado de la caducidad de certificados y claves , lo que permite cerrar brechas de cumplimiento antes de que se conviertan en incidentes de seguridad.

, lo que permite cerrar brechas de cumplimiento antes de que se conviertan en incidentes de seguridad. Procesamiento de archivos de gran tamaño escalable a nivel de infraestructura, que admite transferencias de varios gigabytes —incluidos conjuntos de datos masivos para IA— y mantiene un rendimiento óptimo incluso ante picos de tráfico del 400 %.

a nivel de infraestructura, que admite transferencias de varios gigabytes —incluidos conjuntos de datos masivos para IA— y mantiene un rendimiento óptimo incluso ante picos de tráfico del 400 %. Escalabilidad sin penalizaciones , con una infraestructura diseñada para absorber picos de carga de trabajo empresarial y un modelo que permite un número ilimitado de socios comerciales y usuarios, eliminando así las tarifas por conector y los costes imprevisibles.

, con una infraestructura diseñada para absorber picos de carga de trabajo empresarial y un modelo que permite un número ilimitado de socios comerciales y usuarios, eliminando así las tarifas por conector y los costes imprevisibles. Amplio soporte normativo , actuando como un sistema de registro centralizado que ayuda a cerrar brechas de cumplimiento en relación con normativas como SOX, GDPR, PCI DSS, GLBA y otros marcos regulatorios.

, actuando como un sistema de registro centralizado que ayuda a cerrar brechas de cumplimiento en relación con normativas como SOX, GDPR, PCI DSS, GLBA y otros marcos regulatorios. Auténtica flexibilidad multi-nube, con opciones de despliegue autohospedado o mediante SaaS, ya sea en contenedores o a través de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, evitando así la dependencia exclusiva de un único proveedor.

Visite sap.com para saber más sobre SAP Managed File Transfer by Redwood: www.sap.com/products/technology-platform/managed-file-transfer.html

Acerca de la Compañía

Redwood Software es una plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, que impulsa la transformación empresarial con el menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente procesos empresariales y de TI críticos que abarcan complejos sistemas ERP, entornos de nube híbrida, gestión de datos y sistemas emergentes basados en IA con capacidad de acción de agente. Mediante su infraestructura de automatización centrada en el modelo SaaS —que integra IA en todo el ciclo de vida de la automatización—, Redwood acelera el camino hacia operaciones autónomas. Con 30 años de experiencia y la confianza de más del 50 % de las empresas de la lista Fortune 50, Redwood ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano para que puedan centrarse en la innovación, el crecimiento y los desafíos futuros.

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Para obtener más información, póngase en contacto con: redwood@nextpr.com

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