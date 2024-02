Nueva tecnología destinada a mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de mama (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnología innovadora puede conducir a mejores resultados para los pacientes al obtener imágenes de alta resolución en combinación con dosis bajas de radiación de rayos X.

El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en Europa y representa 1 de cada 4 casos de cáncer anuales.

RATINGEN, Alemania, 28 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Fujifilm presentará una nueva e innovadora tecnología de mamografía, AMULET SOPHINITY™, en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) 2024.

Esta tecnología, diseñada en colaboración con médicos destacados, tiene como objetivo mejorar significativamente tanto la precisión como la facilidad del diagnóstico y ofrece una mayor comodidad al paciente sin comprometer la calidad de las imágenes.

El cáncer de mama es el cáncer femenino más común en la región de Europa de la OMS y representa 1 de cada 4 nuevos diagnósticos de cáncer con una incidencia estimada de más de medio millón en 2020, lo que lo convierte en la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres.[i]

A través de tecnología de última generación y preparada para el futuro, podemos mejorar estos resultados para los pacientes en toda Europa y se pueden salvar más vidas mediante un diagnóstico más rápido.

En un momento en el que se prevé que los diagnósticos de cáncer aumenten un 24 % de aquí a 2035, superando a las enfermedades circulatorias como principal causa de muerte en la UE, nunca ha sido más importante ofrecer pruebas de detección mejoradas y diagnósticos más rápidos.[ii]

AMULET SOPHINITY™

AMULET SOPHINITY™ es un sistema de mamografía digital que ofrece dosis bajas, alta calidad de imagen y flujo de trabajo mejorado con tecnología de inteligencia artificial. El sistema "AMULET SOPHINITY™" está equipado con un FPD de conversión directa que utiliza un panel TFT*1 desarrollado con una "estructura de patrón de cierre hexagonal (HCP)". Proporciona imágenes de alta resolución con un tamaño de píxel de 50 µm. Además de la mamografía digital con contraste mejorado (CEDM) para la detección y el seguimiento de lesiones, admite la tomosíntesis de doble ángulo con una reconstrucción de imágenes nítidas mejorada para una mejor calcificación, proporcionando imágenes enfocadas en las estructuras que desea ver, lo que facilita aún más la observación de lesiones que son difíciles de detectar debido a la superposición de estructuras de glándulas mamarias. Al aumentar la cantidad de imágenes de tomosíntesis tomadas en comparación con el modelo actual*2 y aumentar la cantidad de información utilizada para la reconstrucción de imágenes, se pueden reducir los artefactos*3 generados durante la reconstrucción y se pueden observar imágenes más claras. Se admiten dos ángulos; Modo ST para los exámenes de rutina con una dosis total por serie equivalente a la del modelo actual y el modo HR dedicado para los casos más difíciles que no compromete la calidad de la imagen y admite una separación y resolución extremadamente altas.

Además, el sistema de mamografía digital AMULET SOPHINITY™ está equipado con la función de proyección llamada "Positioning MAP", que se desarrolló recientemente utilizando tecnología AI*4. Las líneas de piel*5 y las posiciones de los pezones extraídas de la imagen de mamografía anterior se proyectan sobre la superficie de la mesa como guía para el mismo posicionamiento que en la imagen de mamografía anterior. Esto permite al radiógrafo posicionar el seno con referencia a la línea de piel proyectada y la posición del pezón, lo que permite tomar imágenes que se pueden comparar fácilmente con imágenes anteriores. En el caso de un primer examen en el que no hay imágenes previas disponibles, las imágenes de los lados opuestos se pueden invertir y proyectar sobre la superficie de la mesa para comparar los senos izquierdo y derecho. El "MAPA de posicionamiento" reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para la alineación de imágenes y otras tareas de lectura, mejorando el flujo de trabajo tanto en el posicionamiento como en la lectura.

Además del MAP de posicionamiento, el sistema admite análisis de posicionamiento del paciente basado en IA para identificar cualquier tipo de desviación de posicionamiento según los criterios de las pautas de posicionamiento.

Además, el diseño y las funciones están pensados para ser amables con el examinado. La forma curva que se adapta a la forma del cuerpo se proporciona en la parte frontal del detector para aliviar la tensión durante los exámenes, y la función de control automático de reducción de presión Comfort Comp, cuyo objetivo es reducir el dolor durante la compresión mamaria, se proporciona como estándar.

El año pasado, FUJIFILM Europe GmbH anunció la separación de sus sistemas médicos del negocio más amplio de imágenes y materiales y la fusión con su entidad Fujifilm Healthcare Europe (anteriormente, Hitachi Medical Systems Europe) para centrarse en proporcionar las soluciones de tecnología médica más completas e innovadoras sobre su herencia en imágenes médicas.

Fujifilm Healthcare ya es responsable de tecnologías líderes en el sector, como su plataforma Synapse, que mejora la velocidad y precisión de la toma de decisiones clínicas. Con conocimiento, pasión e inspiración, Fujifilm apoya a los profesionales de la salud en Women's Health en su objetivo de ayudar a mejorar los resultados de los pacientes, desarrollando las soluciones de tecnología médica más completas e innovadoras derivadas de las competencias básicas en imágenes médicas.

Fujifilm Healthcare ha ampliado su capacidad para proporcionar dispositivos médicos y de diagnóstico, siendo la salud de la mujer una de las áreas clave que se beneficiará de sus innovadoras soluciones de imágenes.

Masaharu Fukumoto, director general de Fujifilm Healthcare Europe, afirmó:

"Estamos encantados de lanzar el sistema de mamografía digital AMULET SOPHINITY ™ en ECR 2024, donde presentaremos nuestras soluciones de tecnología médica pioneras, integrales e innovadoras. El sistema de mamografía digital AMULET SOPHINITY ™ no es solo un producto, es una plataforma que alojará todas las técnicas mamográficas en un solo lugar. Este es el primer capítulo de la nueva plataforma, que puede garantizar que los pacientes tengan la claridad de la confianza en su diagnóstico".

*1 Un panel TFT con electrodos hexagonales que convierten los rayos X en cargas eléctricas y las recolectan para detectar información de rayos X. Las perturbaciones en la intensidad del campo eléctrico que se producen en las esquinas de los electrodos generalmente aumentan a medida que las esquinas se vuelven más agudas. En nuestros paneles TFT de "estructura HCP", la forma del electrodo no es cuadrada, como se utiliza en los paneles generales, sino hexagonal, que tiene ángulos más obtusos, reduciendo así la perturbación de la intensidad del campo eléctrico. Esto mejora la eficiencia de recolección de carga y aumenta la sensibilidad de detección de rayos X en aproximadamente un 20 % en comparación con los paneles con electrodos cuadrados (en comparación con nuestro equipo con electrodos cuadrados).*2 AMULET Innovality, nuestro sistema de mamografía digital para el cribado del cáncer de mama. Nombre comercial: Sistema de mamografía digital FDR MS-3500*3 Una imagen que no existe originalmente, que se genera durante la reconstrucción de la imagen en la tomosíntesis de mamografía.*4 El algoritmo de detección de la posición del pezón está diseñado utilizando aprendizaje profundo, una tecnología de inteligencia artificial. El rendimiento y la precisión del sistema no cambian automáticamente después de la instalación.*5 Contorno de la piel del pecho.

Acerca de Fujifilm en Europa

Fujifilm opera más de 50 empresas del grupo y sucursales en Europa y emplea a más de 6.000 personas dedicadas a I+D, fabricación, ventas y servicios, con FUJIFILM Europe GmbH, ubicada en Ratingen, Alemania, que opera como la sede estratégica para la región. En toda Europa, las entidades de Fujifilm prestan servicios a una variedad de industrias que incluyen tecnología médica, biofarmacéutica, materiales electrónicos, productos industriales, productos químicos, sistemas gráficos, dispositivos ópticos, almacenamiento de datos y todos los aspectos de la fotografía. Durante los últimos 20 años, la empresa se ha centrado cada vez más en la atención sanitaria, desde la prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento. Hoy en día, Fujifilm en Europa ofrece todo el espectro de atención al paciente, además de investigación, desarrollo y fabricación de terapias avanzadas, terapias génicas y vacunas, además de proporcionar medios de cultivo celular y soluciones de medicina regenerativa. Para obtener más información, visite: fujifilm.com

Acerca de Fujifilm Healthcare in Europe

Después de la adquisición del negocio de diagnóstico por imágenes de Hitachi en 2021, la sede europea de la Unidad de Negocio de Sistemas Médicos de FUJIFILM y FUJIFILM Healthcare Europe (anteriormente Hitachi Medical Systems Europe) se fusionaron en 2023 para maximizar el valor de la cartera de productos combinada. Además de la formación de la nueva sede regional estratégica, varias filiales locales de Fujifilm siguieron el camino de formar entidades dedicadas a la atención sanitaria con el objetivo de aunar conocimiento, pasión e inspiración para crear un mayor valor para los clientes. Más de 1.500 empleados se esfuerzan por ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el desarrollo de la cartera de soluciones de tecnología médica más completa e innovadora derivada de la competencia central de Fujifilm en imágenes médicas. Para obtener más información, visite: fujifilm.com

