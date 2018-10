COMUNICADO: Nuevo y exclusivo acuerdo de distribución para ENDOCUFF VISION(TM) en Europa, Oriente Medio y África

Publicado 17/09/2018 14:02:12 CET

Arc Medical Design Limited (Arc), una filial de Norgine B.V., y Olympus Europa, anunciaron hoy que han llegado a un nuevo acuerdo de distribución por medio del cual Arc ha nombrado a Olympus Europa distribuidor en exclusiva de ENDOCUFF VISION en Europa, Oriente Medio y África con efecto inmediato. La distribución en Reino Unido comenzará en el año 2019.

ENDOCUFF VISION es un dispositivo de uso único adjunto al final distal del colonoscopio que proporciona una visión óptima de todo el colon por medio de las capas de retracción durante la retirada.

ENDOCUFF VISION ha demostrado mejorar de forma considerable las tasas de detección de adenoma y tasas de detección de cáncer durante la colonoscopia en pacientes sometidos a control de cáncer intestinal[i]

- ENDOCUFF VISION aumenta la detección de la tasa de adenoma globalmente, pasando de un 36,2% hasta un 40,9% (P=0,02)[i] - Se detectaron un total de 56 casos de cáncer colorrectales en 36 pacientes cuando se utilizó ENDOCUFF VISIONy en 20 pacientes durante la colonoscopia estándar[i].

Tas Javed, director administrativo de Arc, comentó: "Olympus Europa ofrece una gran experiencia en el mercado de la endoscopia, y creo que ayudará a seguir promocionando los beneficios de ENDOCUFF VISION con los médicos y pacientes con el objetivo de mejorar la detección del cáncer colorrectal".

Harald Dremel, director del grupo de endoscopia médica de Olympus Europa se mostró de acuerdo, y añadió: "Creemos que la combinación de la tecnología de precisión óptica de Olympus con las nuevas ventajas mecánicas de ENDOCUFF VISION para mejorar la tasa de detección de adenoma representa una ventaja importante para nuestros usuarios y pacientes".

Desde ahora, Olympus Europa va a ofrecer ENDOCUFF VISION a sus clientes a través de la región EMEA - incluyendo Reino Unido a partir del año 2019. Norgine ya distribuye ENDOCUFF VISION en Australia, Olympus America en Estados Unidos y Canadá: http://medical.olympusamerica.com/ [http://medical.olympusamerica.com ]

Si desea más información específica de productos acerca de ENDOCUFF VISION en Europa, Oriente Medio y África: http://endocuff.com/products/endocuff-vision/ [http://endocuff.com/products/endocuff-vision ]

ENDOCUFF VISION es una marca registrada de Arc Medical Design Limited.

