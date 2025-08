Un nuevo libro vincula el trastorno bipolar con los rasgos de supervivencia de los neandertales

(Información remitida por la empresa firmante)

TUCSON, Arizona, 6 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- The Neanderthal-Human Hybrid Is Us: Bipolar Disorder, A Behavioral Fossil (El híbrido neandertal-humano somos nosotros: trastorno bipolar, un fósil del comportamiento), de la doctora Julia A. Sherman presenta una nueva teoría radical que vincula la creatividad humana moderna con los genes bipolares del neandertal.

Sherman se basa en el trabajo de científicos europeos, desde Heródoto hasta el psiquiatra alemán de principios del siglo XX, Ernst Kretschmer, así como en investigadores españoles actuales como Juan Luis Arsuaga, el griego Antonis Bartsiokas, el francés Ludovic Slimak, el alemán Svante Pääbo y el Instituto Max Planck. Este libro fascinante, de lectura obligada, revoluciona la psiquiatría, ofrece perspectivas sobre nuestra especie e incluso enriquece nuestro viaje espacial. El revolucionario libro de Sherman presenta la convincente teoría EOBD-R (abreviatura de Origen Evolutivo del Trastorno Bipolar Revisado), que atribuye las raíces genéticas del trastorno a rasgos neandertales heredados.

Escrito en un lenguaje claro y no técnico para el público general, el libro de Sherman conecta la paleoantropología, la genética y la psicología para argumentar que algunos humanos modernos portan genes neandertales responsables de comportamientos cíclicos (como la depresión y los episodios maníacos) que alguna vez fueron adaptativos durante los ciclos de hibernación de la Edad de Hielo.

Sherman, diagnosticada con trastorno bipolar, se vio obligada a abandonar los medicamentos psiquiátricos cuando estos pusieron en peligro su vida. Afortunadamente, pudo usar tratamientos desarrollados por los doctores Tom Wehr y Norman Rosenthal, anteriormente en el Instituto Nacional de Salud Mental: tratamiento con luz brillante para la depresión bipolar mayor (un estado de cuasi hibernación) característico del trastorno afectivo estacional, y tratamiento con oscuridad para la manía. Como resultado, al no usar medicamentos psiquiátricos, no ha tenido cambios de humor en más de 25 años.

A pesar del escepticismo inicial del mundo académico, la teoría de Sherman ha comenzado a despertar interés entre los expertos, algunos de los cuales la califican de "audaz". Sin embargo, Sherman enfatiza que se necesita urgentemente una revisión interdisciplinaria por parte de organismos científicos independientes. "Estamos en medio de una crisis de salud mental", advierte Sherman. "No podemos permitirnos ignorar ideas que cambian paradigmas".

The Neanderthal-Human Hybrid Is Us: Bipolar Disorder, a Behavioral Fossil, está disponible ya en Amazon.

Acerca de la autora: Julia A. Sherman, PhD, ABPP, obtuvo su Doctorado en Psicología por la Universidad de Iowa en 1957. Ha desarrollado una trayectoria clínica e investigadora (psicología de la mujer; mujeres y matemáticas), y posteriormente desarrolló la teoría EOBD-R. Su persistencia y rigor científico la han llevado a una de las teorías más originales sobre las enfermedades mentales en décadas.

