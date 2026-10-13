Nuevo módulo solar residencial de Tongwei diseñado para aprovechar al máximo cada tejado

(Información remitida por la empresa firmante)

-TNC 2.0 FULLX G12R-48 de Tongwei: un nuevo módulo solar residencial diseñado para aprovechar al máximo cada tejado

CHENGDU, China, 13 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Tongwei Solar ha presentado el TNC 2.0 FULLX G12R-48, un módulo solar residencial de 48 celdas que ofrece hasta 490 W con una eficiencia del 24,5 % en un formato compacto de 1.762 1.134 30 mm. Disponible en versiones totalmente negras y con marco negro, combina una elevada potencia de salida con una gran capacidad de generación de energía, flexibilidad de instalación y un diseño adecuado para los hogares modernos. Zander Yuan, director de Producto y Tecnología de Tongwei Solar, explica cómo este módulo ayuda a los propietarios a aprovechar mejor el espacio disponible en sus tejados.

¿Qué distingue al TNC 2.0 FULLX G12R-48 de otros módulos solares para tejados?

Los tejados residenciales suelen tener un espacio limitado, por lo que cada módulo debe ofrecer un mayor rendimiento. El TNC 2.0 FULLX G12R-48 alcanza los 490 W —unos 30 W más que los módulos TOPCon convencionales de formato similar—, lo que permite a los propietarios instalar una mayor capacidad sin aumentar el número de módulos.

La potencia nominal de un módulo es solo una medida de su rendimiento. En las pruebas realizadas por Tongwei, el módulo logró una generación de energía por vatio un 3,3 % superior, en promedio, a la de los módulos de contacto posterior (BC) con metalización de cobre. Esta ventaja se debe a una menor corriente de fuga y a un mejor comportamiento en condiciones de baja luminosidad. Las pruebas comparativas demuestran que, con una irradiancia de 200 W/m, un módulo TNC retiene 19,42 W de los 100 W iniciales, frente a los 18,60 W de un módulo BC con metalización de cobre. Al reducir las pérdidas por corriente de fuga y ofrecer un mejor rendimiento con poca luz solar, el módulo aprovecha de manera más eficaz la radiación disponible, especialmente a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.

¿Cómo se traducen estas ventajas de rendimiento en un valor real para los propietarios?

Lo que importa a los propietarios de viviendas es la cantidad de electricidad que genera su sistema a lo largo del tiempo, no solo la potencia nominal del módulo. En pruebas realizadas en Yancheng, el módulo TNC alcanzó 447,56 horas equivalentes a plena carga, frente a las 433,27 horas de los módulos BC con contactos de cobre. Su ventaja en generación llegó hasta el 12,32 % a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde bajo las condiciones de prueba.

Estos beneficios pueden ayudar a los hogares a aprovechar mejor sus sistemas de tejado, incluso durante los periodos en que los precios de la electricidad son más elevados. Una mayor generación por vatio también puede brindar oportunidades para reducir los costes iniciales. Basándose en supuestos de precios específicos, un módulo TNC de 485 W podría ofrecer una producción de energía comparable a la de un módulo BC de 500 W con contactos de cobre, lo que supondría un ahorro potencial de más de 400 € en el coste de los módulos para un sistema de 12 unidades. Los resultados y ahorros reales dependerán de las condiciones de instalación, las tarifas eléctricas locales y los precios del producto.

¿Cómo se adapta el módulo a diferentes tipos de tejado y qué cabe decir sobre su aspecto y durabilidad?

No todos los tejados tienen una orientación ideal ni permanecen libres de polvo. Las simulaciones realizadas bajo condiciones típicas de Alemania mostraron que el módulo TNC experimentaba menores pérdidas de generación en condiciones de baja luminosidad —independientemente de la orientación— en comparación con el módulo BC con contactos de cobre analizado. Asimismo, registró menores pérdidas de potencia ante distintos niveles de suciedad (leve, moderada e intensa), lo que contribuye a mantener el rendimiento energético cuando las condiciones no son óptimas.

La estética también es importante, especialmente en instalaciones residenciales. El modelo TNC 2.0 FULLX G12R-48 está disponible en versiones totalmente negro y con marco negro para adaptarse a diversos diseños de tejado. Su configuración sin espacios entre celdas y el sistema oculto de recolección de corriente ofrecen un aspecto limpio y uniforme sin comprometer el rendimiento. Además, su estructura de doble vidrio y el sellado protector garantizan una gran fiabilidad a largo plazo en instalaciones a la intemperie.

¿Cómo se integra el TNC 2.0 FULLX G12R-48 en la visión de Tongwei para el sector solar residencial?

La energía solar residencial debe equilibrar potencia, generación de energía, flexibilidad de instalación y estética. Un módulo con un buen rendimiento teórico también debe resultar adecuado para el tejado donde se instala y para las personas que habitan bajo él.

El TNC 2.0 FULLX G12R-48 reúne estas prioridades en un formato compacto. Su elevada potencia ayuda a maximizar la capacidad instalada, su rendimiento en la generación de energía favorece un mejor aprovechamiento de la luz solar disponible y sus dos opciones de diseño ofrecen a los propietarios una mayor capacidad de elección.

En definitiva, el objetivo es hacer que la energía solar residencial sea más práctica y valiosa, ayudando a los propietarios a sacar el máximo partido a cada tejado.