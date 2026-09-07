Nuix amplía la IA generativa para la revisión legal y presenta un chat con IA para datos de casos

(Información remitida por la empresa firmante)

SÍDNEY, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nuix anunció el 4 de septiembre la disponibilidad general (GA) de sus capacidades de IA generativa (Gen AI) en Nuix Discover SaaS. Esto incorpora resúmenes de documentos, documentos similares, búsqueda semántica, agrupamiento y visualizaciones a su solución de revisión legal y eDiscovery. Como parte de la innovación, y ahora en versión para usuarios pioneros, Nuix Discover presenta AI Chat, una interfaz conversacional que permite a revisores, abogados e investigadores consultar los datos de sus casos en lenguaje natural y recibir respuestas sintetizadas extraídas directamente del contenido de los documentos; con citas a los documentos y cada interacción registrada para un registro de auditoría completo y listo para su presentación en los tribunales.

"El chat con IA permite a los equipos formular preguntas y obtener respuestas basadas en los datos de su caso; respuestas defendibles y auditables. Ese es el estándar que exige la profesión legal, y es lo que distingue a Nuix", afirmó Ilona Meyer, vicepresidenta ejecutiva de Nuix Discover.

La versión Gen AI para Nuix Discover incluye:

Resúmenes de documentos: Cada documento recibe un resumen conciso y en lenguaje sencillo al ser procesado, lo que permite a los revisores interpretar contratos extensos, archivos adjuntos complejos y largas cadenas de correos electrónicos de un vistazo, facilitando así la comprensión del tema.

Cada documento recibe un resumen conciso y en lenguaje sencillo al ser procesado, lo que permite a los revisores interpretar contratos extensos, archivos adjuntos complejos y largas cadenas de correos electrónicos de un vistazo, facilitando así la comprensión del tema. Documentos similares: Muestra automáticamente los documentos que tienen un significado similar, basándose en el resumen del documento que se está revisando.

Muestra automáticamente los documentos que tienen un significado similar, basándose en el resumen del documento que se está revisando. Búsqueda semántica: Localiza material relevante por su significado, no solo por los términos exactos, mostrando documentos pertinentes que utilizan frases diferentes y reduciendo el riesgo de pasar por alto documentos.

Localiza material relevante por su significado, no solo por los términos exactos, mostrando documentos pertinentes que utilizan frases diferentes y reduciendo el riesgo de pasar por alto documentos. Agrupación y visualizaciones: Los documentos se agrupan por significado y se representan visualmente, lo que permite al equipo de revisión obtener una visión general temprana de la composición de la colección, incluyendo temas clave, temas de actualidad, concentraciones, valores atípicos y las relaciones entre los grupos. Esto ayuda a definir la estrategia de revisión, la agrupación y la priorización desde el primer día.

"Estas innovaciones de IA de última generación transforman la forma en que los equipos de revisión interactúan con los datos de los casos", afirmó Ilona Meyer, vicepresidenta ejecutiva de Nuix Discover. "Los resúmenes de documentos, la búsqueda semántica, los documentos similares y la agrupación mediante IA están integrados tanto en ECA como en Revisión, lo que permite a los equipos trabajar con mayor rapidez en cada etapa. En ECA, priorizan los asuntos con mucha mayor velocidad y precisión que los enfoques tradicionales, lo que les da la confianza necesaria para decidir qué casos deben escalarse para una revisión completa. Cada análisis se basa en el material original, por lo que los resultados son fiables".

En conjunto, estas capacidades respaldan el ciclo de vida completo del asunto, desde la evaluación inicial de viabilidad hasta la revisión completa, sobre una base única de comprensión de documentos que es defendible y auditable.

El chat con IA ya está disponible como parte de nuestro programa de Adopción Temprana (EA), con disponibilidad general en diciembre de 2026. Las funcionalidades de Gen IA, que incluyen resúmenes de documentos, búsqueda semántica, documentos similares, agrupamiento con IA y visualizaciones, ya están disponibles para Nuix Discover SaaS y lo estarán en Nuix Discover local el próximo trimestre. Más información: https://www.nuix.com/solutions/nuix-discover

Acerca de Nuix Discover

Nuix Discover permite a los equipos legales y de investigación mantener sus datos en sus propias instalaciones, en la nube o en un entorno soberano. La soberanía de los datos es fundamental, y Nuix diseñó Discover para respaldarla. La plataforma se ejecuta en el motor Nuix, que se centra en la precisión del procesamiento para que los profesionales puedan confiar en que sus hallazgos son completos y exhaustivos. https://www.nuix.com/solutions/nuix-discover

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