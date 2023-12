El 7 de octubre impone los diez peores incidentes antisemitas a nivel mundial de SWC 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Hamás, Irán, Qatar, la ONU, ICRC, universidades de élite, CAIR y Telegram, entre los diez primeros

LOS ÁNGELES, 26 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- El Simon Wiesenthal Center (SWC) está publicando su informe anual Top Ten Global Worst Anti-Semitic Incidents. La lista de este año está dominada por el horrible pogromo de Hamás del 7 de octubre, perpetrado por terroristas de Hamás que asesinaron brutalmente a 1.200 israelíes -hombres, mujeres y niños-, incluidos bebés. Desde entonces, el tsunami de odio antisemita ha alcanzado un nivel sin precedentes en Europa y América del Norte.

Encabezando la lista este año está la organización terrorista asesina y que busca el genocidio Hamás, que el 7 de octubre perpetró la peor atrocidad contra el pueblo judío en un día, desde el Holocausto nazi.

"No hay nada nuevo en el odio genocida de Hamás. Está arraigado en su doctrina fundacional y se refleja en su barbarie sin paralelo. Mientras los nazis intentaron ocultar pruebas de sus crímenes, Hamás los transmitió en vivo. Lo que es impactante es la negativa de líderes humanitarios mundiales para denunciar los malvados crímenes de Hamás contra la humanidad. Es imperdonable que los presidentes de universidades de élite estadounidenses abandonaran su brújula moral y dejaran a los estudiantes judíos desprovistos de protección. La lista de este año es un llamamiento a la acción bipartidista para detener el odio que amenaza a todos los judíos", afirmó el Rabino Abraham Cooper, decano asociado de SWC y director de Acción Social Global.

La lista Top Ten de 2023 también incluye: el secretario general de la ONU, António Guterres; la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese; Cruz Roja Internacional; Telegram; CAIR; Human Rights Watch, manifestantes de 'River to Sea Palestine Will be Free' en todo el mundo y universidades de élite de Estados Unidos.

Lea y comparta el informe completo aquí: www.wiesenthal.com/TopTenAntiSemitic2023...

Informe disponible en español: www.wiesenthal.com/TopTenAntiSemitic2023-Spanish

Para más información, envíe un email a Michele Alkin, Director de comunicaciones globales en malkin@wiesenthal.com o Shawn Rodgers en srodgers@wiesenthal.com, siga el Centro en Facebook, o @simonwiesenthal para obtener actualizaciones de noticias enviadas directamente a su cuenta de Twitter. Los medios también pueden comunicarse con James Lambert, vicepresidente de Relaciones Públicas de Rubenstein, en jlambert@rubensteinpr.com.

El Simon Wiesenthal Center es una organización judía internacional de derechos humanos. Tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas, la UNESCO, la OSCE, el Consejo de Europa, la OAS y el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-7-de-octubre-impone-los-diez-peores-incidentes-antisemitas-a-nivel-mundial-de-swc-2023-302022527.html