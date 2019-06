Oferta de Xi'an para convertirse en el centro de startups de China con iniciativas de políticas para nuevos graduados

Publicado 27/06/2019 16:50:13 CET

Financiación mediante subvenciones de 272 millones de RMB para empresarios graduados

XI'AN, China, 27 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Xi'an, la capital de la provincia china de Shaanxi, ha anunciado recientemente el lanzamiento de una serie de nuevas políticas para startups. La política tiene por objetivo aprovechar el potencial de los graduados locales para hacer de la ciudad el destino preferido para las nuevas empresas de China. En la iniciativa se incluye una serie de paquetes de apoyo que incluyen: financiación directa, orientación, incubación y establecimiento de contactos para proyectos.

Visión general de la iniciativa de políticas:

-- Proceso de registro simplificado: puesta en marcha de políticas consolidadas para startups con el fin de simplificar el procedimiento de registro de la empresa y proporcionar apoyo en la deducción de impuestos, formación, orientación y apoyo financiero. -- Incubación respaldada: Xi'an tiene como objetivo crear 50 incubadoras, 100 centros empresariales y 500 centros de prácticas profesionales en tres años para alentar a los graduados a poner en marcha sus empresas. -- Financiación: se creará un nuevo fondo de 3 millones de RMB para préstamos financieros con bonificación de intereses para pequeñas empresas y microempresas cualificadas. Los graduados calificados también podrán solicitar préstamos por pequeñas sumas de hasta 1 millón de RMB y cobertura de parte de su seguro básico a cuenta del plan. -- Mejora de la infraestructura: se creará formalmente la Alianza de Empleo y Emprendimiento (EEA, por sus siglas en inglés) para estudiantes universitarios con el fin de reunir a universidades, estudiantes, gobiernos y empresas para facilitar el apoyo continuo a las pequeñas y medianas empresas. -- Bibliotecas de proyectos: se crearán bibliotecas de proyectos municipales y a nivel de condado para ayudar a los programas de formación sobre startups, establecimiento de contactos para proyectos y orientación. -- Programa de orientación: un equipo de 132 expertos con experiencia trabajará con el gobierno, las instituciones y los empresarios para proporcionar orientación y dirección adicionales a futuros líderes. -- Calendario de eventos: una sólida red de incubadoras, un grupo de capitalistas experimentados, una gran cantidad de programas respaldados por el gobierno estarán conectados mediante decenas de eventos que se realizarán durante todo el año.

Xi'an implementará su nueva política de startups a través de un ecosistema de startups propicio diseñado para un crecimiento inclusivo. Desde el lanzamiento de la Política de startups de Xi'an, se han concedido más de 272 millones de RMB y se han creado 528.000 empleos junto con cinco incubadoras a nivel nacional y 23 a nivel provincial en las que se han creado más de 3.123 empresas nuevas.

Los eventos anteriores incluyen el lanzamiento de la competición "2018 Innovation Xi'an Entrepreneurship competition B&R Create@Alibaba Cloud Startup Contest Xi'an" y el "2018 Star Venture Enterprise of Xi'an". Este año, se celebrarán más eventos entre los que se incluye "Star Entrepreneur of the Year Election" y "University Maker Festival".

El Gobierno Municipal de Xi'an distribuirá información sobre las últimas políticas para graduados a través de diversos canales sociales y nuevos medios, como la cuenta oficial de WeChat del gobierno local, en un intento por atraer a un mayor número de jóvenes empresarios potenciales en los próximos años.

Para más información, visite http://cbe.xa.gov.cn/default.html [http://cbe.xa.gov.cn/default.htm].

