La Oficina de Inversiones de Abu Dabi busca acelerar la comercialización de la movilidad autónoma (2)

- La Oficina de Inversiones de Abu Dabi anuncia 29 alianzas estratégicas para acelerar la comercialización de la movilidad autónoma

ABU DABI, EAU, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO) ha anunciado 29 acuerdos de despliegue comercial para tecnologías de movilidad autónoma en el marco de la Cumbre de Movilidad Autónoma de Abu Dabi, celebrada como parte de la Semana de la Movilidad Autónoma de Abu Dabi (ADAW).

Los acuerdos históricos, que marcan un hito en la movilidad inteligente global, logrados por ADIO en colaboración con K2, LODD Autonomous (LODD), Autologix, Sinaha, TractEasy, MLG y Space42, posicionan a la capital como una de las primeras ciudades del mundo en implantar un entorno regulatorio y de infraestructura integrado y multimodal para la movilidad autónoma. Este entorno permite a las empresas pasar de la fase piloto al despliegue comercial. Abu Dabi, que atrae inversión extranjera y alianzas, y cuenta con instalaciones para realizar pruebas que permitan la comercialización a gran escala de la tecnología, se ha convertido en un destino global para las empresas de nueva generación del sector de la movilidad autónoma que buscan establecerse, innovar, probar y escalar sus tecnologías.

Los 29 acuerdos comerciales abarcan sectores críticos, desde el comercio electrónico, la entrega de alimentos y mercancías con socios como Integrated Transport Centre (AD Mobility), Talabat, Noon y Aramex, hasta la entrega de servicios sanitarios y logística con PureLab, y la automatización de la logística industrial.

Soluciones autónomas probadas para la entrega aérea y terrestre, junto con aplicaciones industriales especializadas, han comenzado a operar en Abu Dabi. Este enfoque integrado, regulado y habilitado por SASC en todos los modos de transporte, está transformando la forma en que consumidores y empresas envían y reciben mercancías.

El enfoque en la innovación autónoma y la adopción sostenible, segura y eficiente acerca una futura red logística centrada en el cliente a su plena operatividad. SASC ha creado un entorno propicio en materia de infraestructura, regulación y seguridad para permitir la evaluación de la viabilidad comercial, así como extensas pruebas reales de soluciones autónomas en Abu Dabi.

Su Excelencia Badr Al-Olama, director general de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi, declaró: "Abu Dabi lidera la transformación en movilidad y logística inteligentes, y estos 29 acuerdos piloto comerciales marcan un paso decisivo hacia un futuro donde las tecnologías autónomas establecen nuevos estándares para el transporte y el comercio. Impulsados por el clúster de Industrias de Vehículos Inteligentes y Autónomos (SAVI), estos acuerdos traducen décadas de I+D en un despliegue comercial tangible. En conjunto, representan un momento crucial, donde la tecnología comienza a funcionar como una parte viable y vital de la economía global".

"Este cambio es posible gracias a la visión del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos de un enfoque coordinado en el que la regulación, la infraestructura y el desarrollo industrial avancen juntos, creando una ruta clara para su implementación, comercialización y adopción generalizada. Al impulsar soluciones que apoyan el comercio electrónico, la atención médica y la logística crítica, estamos reforzando la posición de Abu Dabi como un lugar donde las industrias emergentes pueden crecer más rápido, expandirse aún más y generar un impacto duradero en empresas y comunidades de todo el mundo".

Sinaha Technology, una empresa con sede en Abu Dabi especializada en automatización, robótica y soluciones con drones impulsadas por IA, está desarrollando innovaciones logísticas que transforman el movimiento de mercancías. Estas incluyen vehículos terrestres autónomos (AGV) que operan de forma continua para reducir emisiones y costes, almacenes inteligentes con tecnología robótica e IA, y un sistema digital de gestión de flotas que ofrece visibilidad en tiempo real y eficiencia predictiva.

El nuevo enfoque de gestión logística también se extiende a la red de logística aérea de Abu Dabi mediante varios proyectos piloto pioneros de entrega con drones liderados por LODD, en colaboración con PureLab, EMX, Noon y Aramex. Estos proyectos piloto demostrarán el potencial comercial, operativo y medioambiental de los sistemas aéreos no tripulados, desde el transporte seguro y refrigerado de muestras médicas hasta la entrega escalable de paquetes y correo entre centros de clasificación y puntos de recogida comunitarios.

Abu Dabi está impulsando aún más la logística autónoma mediante una serie de alianzas lideradas por K2, en colaboración con Talabat, EMX, ENEC, Noon y el Departamento de Municipios y Transporte. Estos proyectos piloto, que abarcan aplicaciones aéreas y terrestres, demostrarán cómo los vehículos eléctricos con inteligencia artificial y los drones aéreos pueden transformar la entrega de última y media milla. Desde drones autónomos que transportan paquetes entre los centros de distribución y puntos de recogida de Talabat, hasta vehículos terrestres que dan servicio a las rutas logísticas en todo Abu Dabi, los proyectos combinan innovación, sostenibilidad y eficiencia operativa. La introducción de barredoras robóticas totalmente eléctricas y flotas terrestres autónomas para los principales socios logísticos subraya aún más el liderazgo de Abu Dabi en el despliegue de la autonomía real a nivel urbano, lo que mejora la productividad, apoya los objetivos de cero emisiones netas y fortalece la posición del emirato como centro global de movilidad inteligente y logística inteligente.

Los programas piloto de reparto terrestre se han extendido al transporte de mercancías pesadas gracias a la colaboración entre Autologix (una empresa conjunta de 7X y Zelostech) y Emirates Post. El programa piloto desplegará vehículos de carga autónomos de nivel 4 en Abu Dabi. Diseñados sin cabina ni volante, estos vehículos representan una nueva generación de logística urbana más segura, eficiente y totalmente eléctrica.

En conjunto, estas iniciativas reflejan el enfoque integral de Abu Dabi hacia la movilidad, alineando infraestructura, regulación e innovación bajo el auspicio de SASC para impulsar la logística y el transporte de mercancías sostenibles de última generación. Demuestran cómo la autonomía y la innovación están redefiniendo la eficiencia, la seguridad y el desempeño ambiental, a la vez que posicionan a Abu Dabi como líder mundial en movilidad inteligente y excelencia regulatoria, marcando el rumbo hacia las economías autónomas del futuro.

Acerca del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC)

El Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), creado en 2024, es responsable de definir la estrategia del sector de tecnologías inteligentes y autónomas de Abu Dabi. Impulsando políticas, regulaciones, inversiones e innovación mediante la colaboración con entidades gubernamentales, innovadores globales y actores clave del sector, el SASC está creando un ecosistema de primer nivel que posiciona a Abu Dabi a la vanguardia de las tecnologías del futuro y como un centro global líder en movilidad inteligente y sistemas autónomos.

Acerca de la Semana de la Autonomía de Abu Dabi

La Semana de la Autonomía de Abu Dabi (ADAW) es la plataforma insignia del emirato para el avance de la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire, robótica e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), su primera edición reúne a líderes mundiales del sector, responsables políticos, innovadores e inversores para conectar, colaborar e impulsar el futuro de la tecnología autónoma. El programa, que comienza con la Cumbre de Autonomía de Abu Dabi, evento principal de la semana para el diálogo y la creación de alianzas de alto nivel, se ve reforzado por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacífico 2025 (RCAP 2025) y la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dabi (A2RL), consolidando así el papel de Abu Dabi como centro mundial de innovación, inversión y despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.

