Okapi Partners amplía su oficina de Londres

(Información remitida por la empresa firmante)

El director administrativo, Christian Jacques, pasa a formar parte del equipo de Londres

NUEVA YORK y LONDRES, 2 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Okapi Partners LLC, destacada firma de solicitud de representación y respuesta a inversores, anunció hoy la expansión de su oficina en Londres. Esta decisión responde a la creciente demanda global de diversos servicios estratégicos para clientes corporativos e inversores, incluyendo solicitud de representación, vigilancia oportuna de acciones, servicios de activismo accionarial y asesoramiento en gobierno corporativo. Como parte de la expansión, Christian Jacques, director administrativo de la firma, se trasladará a Londres.

Okapi Partners abrió su oficina en Londres hace dos años tras formar una alianza estratégica con Investor Update Ltd., destacada firma londinense especializada en inteligencia accionarial, relaciones con inversores y asesoramiento. Desde entonces, la firma ha trabajado en numerosas transacciones, acercamiento a inversores, concursos de representación, consultoría de gobierno corporativo, votaciones sobre remuneración (REM) y defensa del activismo. Jacques, que habla francés, también contribuirá al desarrollo del negocio de Okapi Partners en Francia y en toda Europa.

"Estoy encantado de que Christian se una al equipo de Okapi Partners en Londres para impulsar el exitoso lanzamiento de nuestra oficina y nuestro negocio europeo de solicitud de representación. Esta incorporación refleja el compromiso continuo de la firma de expandir nuestra presencia en Europa y mejorar nuestros servicios a inversores activistas y clientes corporativos que se enfrentan a complejos desafíos en materia de gobierno corporativo y relaciones con los accionistas", afirmó Patrick McHugh, cofundador y director general sénior de Okapi Partners, quien ha liderado la expansión de la firma en Londres.

Okapi Partners se posiciona constantemente entre las mejores firmas de solicitud de representación, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, según Bloomberg, Diligent y otros proveedores de datos. La expansión de su presencia física en Europa permitirá a la firma atender mejor las necesidades de clientes corporativos e inversores institucionales en un panorama global de gobierno corporativo en constante evolución, tanto en Europa como en Japón y otros mercados clave de Asia.

"Desde su incorporación a Okapi Partners, Christian ha forjado sólidas relaciones en las comunidades de fondos de cobertura y arbitraje, y es muy valorado por los clientes por su trabajo en fusiones, ofertas públicas de adquisición, campañas activistas y análisis de información para accionistas", declaró Tony Quinn, director general sénior y director de la oficina de Okapi Partners en Londres. "Me complace darle la bienvenida a nuestro creciente equipo en Londres".

Acerca de Okapi Partners LLC

Fundada en 2008, Okapi Partners es una firma líder en solicitud de representación estratégica y respuesta a inversores. Ofrece una gama completa de servicios de solicitud y agente de información, así como apoyo para transacciones de fusiones y adquisiciones, estrategias para activistas, consultoría en gobierno corporativo y ESG, inteligencia de mercado y servicios de asesoría. Okapi Partners representa a corporaciones, inversores institucionales, compañías de gestión de inversiones y sus firmas gestoras, firmas de capital privado y fondos de cobertura, brindándoles capital intelectual de primera calidad, relaciones con la industria y capacidades de ejecución. Para más información, visite www.okapipartners.com.

Contacto para medios:Zach Kouwe/Will ButlerDukas Linden Public Relationsokapi@dlpr.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/okapi-partners-amplia-su-oficina-de-londres-302543880.html