Omega One de UPERFECT, galardonado en los IFA Innovation Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- UPERFECT presentó su ampliada gama de pantallas portátiles en la feria IFA 2026 de Berlín, celebrada del 4 al 8 de septiembre, donde su concepto de pantalla OLED flexible Omega One fue distinguido en la categoría de Mejor en Informática y Juegos de los premios IFA Innovation Awards 2026.

UPERFECT presentó su gama de productos centrada en el usuario en su stand de IFA, a través de cinco zonas de experiencia que abarcaban las series Professional, Minimalist, Blaze Gaming, Nomad Business y CodeCraft. El stand atrajo a un gran número de asistentes; visitantes, usuarios habituales y distribuidores elogiaron las mejoras en diseño, rendimiento y facilidad de uso. Uno de los productos destacados fue el Omega One, que captó especial atención gracias a su innovador formato flexible y a su versatilidad en diversos escenarios de uso.

El reconocimiento obtenido por el Omega One en IFA reafirmó la innovación y el potencial práctico de este concepto. Expuesto en IFA Innovation Gallery oficial durante la feria, este monitor OLED flexible y plegable cuenta con compatibilidad universal USB-C plug-and-play, permitiendo una conexión sencilla con portátiles, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos para facilitar diversas configuraciones de trabajo y entretenimiento multipantalla. Evaluado por un jurado internacional de expertos, el producto se hizo acreedor de este prestigioso reconocimiento gracias a su innovadora estructura plegable, su excelente rendimiento técnico y su gran valor práctico. Este galardón supone un respaldo externo al enfoque de UPERFECT en el desarrollo de tecnologías de pantallas flexibles y portátiles.

La excelente acogida en el stand y el reconocimiento del premio IFA Innovation Award refuerzan la visión de UPERFECT de convertirse en la marca de pantallas portátiles de mayor confianza. "En UPERFECT, apostamos por la calidad premium y la innovación basadas en un conocimiento profundo de las necesidades reales de los usuarios. Como marca global de pantallas portátiles, nos esforzamos por ganar y mantener la confianza de cada usuario final, distribuidor, creador y socio de medios que apoya nuestra marca", afirmó Tracy, consejero delegado de UPERFECT.

Las perspectivas y los comentarios del mercado recopilados en IFA 2026 orientarán a UPERFECT en la mejora continua de sus soluciones de pantallas portátiles, flexibles y adaptadas a usos específicos para creadores, profesionales y gamers. La marca seguirá explorando nuevas posibilidades en tecnología de pantallas portátiles y flexibles, además de fortalecer los vínculos con su comunidad global de usuarios y socios.

Acerca de UPERFECT

UPERFECT es una marca global especializada en soluciones de monitores portátiles. Dedicada a potenciar a creadores, profesionales y jugadores mediante tecnologías de pantalla innovadoras, incluyendo pantallas OLED plegables y flexibles, la marca abarca líneas de productos orientadas a la creación profesional, la productividad de oficina, el entretenimiento de juegos y el desarrollo de software. Su catálogo incluye pantallas portátiles USB-C y extensores de pantalla para portátiles, optimizando continuamente la experiencia de visualización portátil para la productividad en movimiento y los estilos de vida móviles actuales.

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