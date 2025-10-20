Omio abre centro en Singapur junto a EDBI para impulsar la IA y tecnología en viajes y la movilidad global

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN y SINGAPUR, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder en reservas de viajes multimodales, ha anunciado hoy la apertura de un nuevo centro en Singapur, junto con una asociación estratégica con EDBI, la división de inversiones de SG Growth Capital, como componente clave de su continua expansión en la región del sudeste asiático.

El nuevo centro tecnológico de Singapur, que abrió sus puertas en julio de este año, se centra en explorar cómo la inteligencia artificial puede transformar la movilidad global. Servirá de trampolín para el próximo capítulo de Omio en la innovación en materia de viajes: la creación de una plataforma basada en la inteligencia artificial que permita a miles de millones de personas viajar sin problemas, a cualquier lugar y de cualquier forma.

Como líder global en transporte multimodal, Omio ofrece el mayor inventario de opciones de reserva para todos los medios de transporte y en diversas geografías. Con más de una década de experiencia integrando datos de viajes a nivel mundial y transformando los medios de transporte esenciales (tren, avión, autobús, ferry y traslados al aeropuerto) en viajes que se pueden reservar sin interrupciones, la inteligencia artificial representa un avance natural e impulsará la trayectoria del Grupo a un nivel superior. Omio lleva muchos años aprovechando el poder de la IA para mejorar la experiencia antes, durante y después de la reserva.

Impulsado por una alianza estratégica con EDBI, el nuevo centro de Omio en Singapur representa una oportunidad para expandir su crecimiento en el sudeste asiático. Esto incluye la creación de redes, asociaciones comerciales y de suministro, y la contratación de personal. A principios de este año, Omio ya se había expandido a Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Camboya, ofreciendo miles de transportistas en vuelos y autobuses, y recientemente incorporando transbordadores. Se espera que en los próximos meses se añadan otros medios de transporte.

El centro de Singapur está bajo la dirección de Maneesh Mishra, director de IA, y cuenta con un equipo en crecimiento de ingenieros de IA, gerentes de producto y especialistas multifuncionales. Su objetivo es consolidar la presencia global de Omio a través del uso de la inteligencia artificial.

La apertura del centro de Singapur supone un hito esencial para Omio. La empresa unifica el transporte multimodal en 46 países y cuatro continentes. A principios de este mes, Omio se expandió a Brasil, continuando con su misión de simplificar radicalmente los viajes internacionales. Hoy en día, mil millones de usuarios al año confían en Omio como su compañero de viaje inteligente. La empresa vende más de 80.000 billetes al día, transportando a un viajero cada segundo.

Naren Shaam, fundador y director ejecutivo de Omio, comenta: "Creemos que Singapur es la plataforma de lanzamiento ideal para acercarnos a nuestra visión de unificar el transporte global y ofrecer una experiencia de viaje fluida para todos. La asociación con EDBI se basa en la creencia compartida de que la inteligencia artificial y la innovación tecnológica definirán la próxima era de la movilidad global."

Charmaine Kng, socia de EDBI: "Estamos encantados de asociarnos con Omio en el establecimiento de su sede regional para Asia-Pacífico y su centro global de excelencia en IA en Singapur. La inversión de EDBI respalda esta nueva fase de crecimiento y subraya la posición de Singapur como centro de confianza para la innovación digital y el desarrollo de la IA. Vemos importantes oportunidades para que Omio contribuya a la próspera economía digital de Singapur y promueva la movilidad global."

Acerca de Omio Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online (OTA) y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio ayuda a sus clientes a cumplir su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 80.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

Acerca de EDBI EDBI opera bajo SG Growth Capital, la plataforma de inversión de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB) y Enterprise Singapore. Invertimos en empresas tecnológicas globales de alto crecimiento y líderes del sector que buscan expandirse en Singapur y en toda Asia. Aprovechando las amplias redes y la experiencia de SG Growth Capital, colaboramos con las empresas de nuestra cartera para desbloquear oportunidades de crecimiento, crear vías de avance y conectarlas con los recursos necesarios para el éxito. A través de inversiones y asociaciones estratégicas, impulsamos el desarrollo de soluciones innovadoras, creamos buenos puestos de trabajo y contribuimos a la resiliencia económica a largo plazo de Singapur. Más información: https://edbi.com/

