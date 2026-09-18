Omio amplía su oferta de viajes nocturnos premium con Twiliner

(Información remitida por la empresa firmante)

Los viajeros ya pueden reservar Twiliner, el primer autobús nocturno de Europa con asientos totalmente reclinables, a través de Omio en determinadas rutas europeas

BERLÍN, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma global líder de reserva de viajes multimodales, ha incorporado Twiliner a su plataforma, ofreciendo a los viajeros acceso a una nueva experiencia de viaje nocturno premium en autobús por Europa.

Twiliner está diseñado para los viajeros que quieren aprovechar mejor las horas de la noche: subir al autobús en el centro de la ciudad por la tarde, dormir durante el trayecto y despertarse a la mañana siguiente en una nueva ciudad. Con asientos totalmente reclinables, ropa de cama, Wi-Fi a bordo y servicios cuidadosamente seleccionados, el servicio ofrece una alternativa cómoda para los viajes nocturnos, especialmente para aquellos pasajeros que buscan evitar el estrés de los aeropuertos, reducir la necesidad de reservar alojamiento durante la noche o viajar en rutas en las que las opciones de tren nocturno pueden ser limitadas.

La colaboración amplía la oferta de opciones de transporte nocturno y multimodal disponible a través de Omio, facilitando a los clientes la comparación y reserva de viajes premium en autobús nocturno junto con otras alternativas de transporte desde un mismo lugar.

En el momento de su lanzamiento en Omio, los viajeros podrán reservar los servicios de Twiliner en dos rutas europeas:

Ámsterdam – Róterdam – Bruselas – Luxemburgo – Basilea – Zúrich

Barcelona – Girona – Berna – Zúrich

Actualmente, Twiliner opera salidas prácticamente todos los días en sus dos rutas y ha anunciado planes para ampliar su red en los próximos años, con el objetivo de conectar alrededor de 30 destinos europeos.

A bordo, la experiencia está diseñada para favorecer el descanso y la comodidad, con espacio personal, puntos de carga, luz de lectura, mesa plegable, espacio de almacenamiento, acceso a un amplio aseo y un vestuario independiente, café y agua de cortesía, franquicia de equipaje y un bar de snacks a bordo.

Facundo Viguie Aleman, CMO de Omio, ha declarado:

"Los viajeros buscan cada vez más opciones a la hora de desplazarse por Europa, especialmente cuando se trata de realizar viajes nocturnos cómodos y sin complicaciones. Al incorporar Twiliner a Omio, facilitamos que nuestros clientes descubran y reserven una experiencia premium de autobús nocturno que les permite viajar mientras duermen y llegar preparados para afrontar el día."

Luca Bortolani, CEO de Twiliner, ha declarado:

"Construimos Twiliner a partir de una idea sencilla: viajar de noche por Europa puede ser lo suficientemente cómodo como para no tener que elegir entre descansar y llegar a tu destino. Sin embargo, ningún operador por sí solo puede hacer que viajar de forma sostenible sea la opción más evidente; es necesario contar con un ecosistema de socios que trabajen conjuntamente. Formar parte de Omio permite que más viajeros descubran esta alternativa justo en el momento en que están comparando cómo desplazarse de un punto A a un punto B, y puedan elegir llegar descansados en lugar de hacerlo con prisas."

La integración refleja el compromiso continuo de Omio por ampliar su oferta de transporte de calidad a través de diferentes medios, fronteras y operadores. Con más de 3.000 proveedores de transporte en más de 50 países, Omio ayuda a los viajeros a comparar opciones y encontrar la mejor manera de desplazarse de un punto A a otro, ya sea en tren, autobús, avión o ferry.

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