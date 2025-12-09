Omio se une a Direct Ferries para ofrecer a viajeros internacionales acceso sin precedentes a los servicios de ferry

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza estratégica global integra más de 2.000 rutas de ferry y 150 compañías navieras.

BERLÍN, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder mundial de reservas de viajes para transporte multimodal, anunció una nueva alianza estratégica con Direct Ferries, el principal servicio internacional de ferries. La colaboración integra la amplia red de Direct Ferries, que comprende más de 2000 rutas de 150 compañías adicionales, al ofrecimiento de Omio.

La alianza, firmada en julio de 2025 y con inicio de operaciones en diciembre, marca un avance significativo en la estrategia de Omio de integrar todos los medios de transporte a nivel mundial. Esta colaboración ampliará la oferta de ferris en áreas clave del norte de Europa, incluyendo Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido e Irlanda. Además, introducirá nuevas opciones de viaje multimodal en el Sudeste Asiático, complementando las conexiones ya existentes de vuelos y autobuses, así como en toda América del Norte, donde Omio ya unifica trenes, vuelos y autobuses. Además, la colaboración abre mercados geográficos completamente nuevos para la audiencia global de Omio, como Australasia, América Central y el Caribe.

Los ferries son una opción cada vez más popular entre los usuarios de Omio gracias a su flexibilidad y la diversidad de experiencias de viaje que ofrecen. Más allá de los pintorescos viajes por la costa, los ferries ofrecen una amplia gama de opciones de viaje, desde rutas nocturnas de larga distancia con camarotes privados hasta conexiones rápidas entre islas. Son una forma cómoda y práctica de viajar, ya que a menudo permiten a los pasajeros llevar vehículos, bicicletas o equipaje adicional.

Gracias a la asociación con Direct Ferries, los viajeros de Omio ahora pueden explorar las rutas de temporada alta del Sudeste Asiático: Phuket - Koh Phi Phi, Phuket - Koh Lanta o Koh Samui - Koh Tao, ahora disponibles directamente a través de Omio.

Veronica Diquattro, presidenta de B2C y Suministro de Omio, expresó: "Estamos encantados de asociarnos con Direct Ferries, lo que mejora automáticamente nuestras opciones de reserva de ferries en múltiples regiones. Esta colaboración representa un gran avance hacia nuestra visión de un transporte multimodal global sin fisuras, que ofrece a los viajeros más opciones, comodidad y flexibilidad que nunca."

Niall Walsh, director ejecutivo de Direct Ferries, dijo: "En Direct Ferries, estamos orgullosos de apoyar la expansión de Omio, una de las marcas de viajes líderes en el mundo. El sector de los ferries ha sido tradicionalmente complejo y fragmentado, pero la API Direct Ferries Connect, que actúa como un GDS global de ferries, ahora lo simplifica mediante un único acuerdo y una integración técnica unificada. Esto le da a Omio acceso inmediato a todo nuestro inventario mundial de ferries. Estamos encantados de apoyar a Omio, ya que ofrece aún más opciones a los viajeros de todo el mundo."

Acerca de OmioDesde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio ayuda a sus clientes a cumplir su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 80.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.comAcerca de Direct FerriesFundada en 1999, Direct Ferries es la plataforma líder mundial en venta de billetes de ferry, que ofrece a los viajeros un acceso fluido a la mayor selección de rutas y operadores de ferry de todo el mundo. Con más de 4000 rutas y más de 300 compañías de ferry en su red, Direct Ferries ofrece un alcance y una comodidad inigualables tanto para los clientes como para los socios del sector turístico. Al consolidar los horarios, los precios y la disponibilidad de billetes en una única interfaz fácil de usar, simplifica las reservas de ferry para millones de viajeros cada año. A través de Direct Ferries Connect, la empresa sigue innovando en la distribución de ferries a través de su GDS de ferries, proporcionando a las empresas de viajes un acceso escalable y eficiente a un inventario de ferries de alta calidad. directferries.com

