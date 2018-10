COMUNICADO: One-Blue anuncia que Memory-Tech se unirá al programa de concesión de licencias para Blu-ray Disc(TM) y Ultra HD Blu-ray

Publicado 18/07/2018 11:45:33 CET

- One-Blue anuncia que Memory-Tech se unirá al programa de concesión de licencias para productos Blu-ray Disc(TM) y Ultra HD Blu-ray(TM)

NUEVA YORK, 18 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- One-Blue ha anunciado hoy que Memory-Tech Holdings Inc. (Memory-Tech) se ha unido al programa de concesión de licencias para productos de One-Blue como licenciador. Memory-Tech se une a los actuales licenciadores del programa: ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, Cyberlink Corporation, Dell Global B.V., Fujitsu Limited, HP Inc., Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Intellectual Discovery Co. Ltd., JVCKENWOOD Corporation, Koninklijke Philips N.V., LG Electronics Inc., Panasonic Corporation, Pioneer Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, Taiyo Yuden Co. Ltd. y Yamaha Corporation.

https://mma.prnewswire.com/media/553403/One_Blue_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/553403/One_Blue_Logo.jpg]

"A One--Blue le complace anunciar que Memory-Tech se ha unido al programa de concesión de licencias de One-Blue como licenciador", declaró Thomas Gabriel, consejero de Concesión de Licencias de One-Blue. "Con la suma de Memory-Tech, One-Blue refuerza su compromiso a la hora de proporcionar a los productores un valor de excepción para el espectro y abanico de patentes esenciales de la cartera de One-Blue a través de una sola licencia de producto que abarque diversos estándares ópticos".

"Memory-Tech Holdings está entusiasmada por unirse al programa de concesión de licencias para productos de One-Blue como licenciador. Apostamos firmemente por el rápido crecimiento de los formatos 4K y HDR a través de UHD BD, y esperamos contribuir a los desarrollos que se produzcan en este sector como una de las empresas líderes en replicación de discos ópticos a través del fondo de One-Blue", dijo Yutaka Ueda, presidente de Memory-Tech Holdings.

One--Blue administra los programas de concesión de licencias para patentes esenciales para los productos HD Blu-ray(TM) y Blu-ray Disc(TM) y es el agente mutuo de concesión de licencias de sus licenciadores. Para los productos de hardware y software, la licencia del producto cubre las patentes esenciales de Ultra HD Blu-ray(TM), Blu-ray Disc(TM), DVD y CD; para los productos de disco, la licencia del producto cubre las patentes esenciales de Ultra HD Blu-ray(TM) y Blu-ray Disc(TM). One-Blue es un innovador consorcio de patentes que iguala las condiciones, reduce costes y promueve un uso justo del sistema de patentes en el sector del disco óptico. Todos los titulares de patentes esenciales para los formatos ópticos que se emplean en los productos Ultra HD Blu-ray(TM) y Blu-ray Disc(TM) están invitados a presentar patentes para su evaluación y a unirse al programa de concesión de licencias como nuevos licenciadores. Todas las empresas interesadas en obtener licencias para uno o más productos Ultra HD Blu-ray(TM) o Blu-ray Disc(TM) amparados por el programa de concesión de licencias para productos de One-Blue deben contactar con One-Blue a través de la dirección de correo electrónico que se facilita más abajo.

Puede obtener más información acerca del programa de concesión de licencias de One-Blue y los porcentajes de regalías relacionados en www.one-blue.com [http://www.one-blue.com/].

Para obtener más información, póngase en contacto con:James Frick de One-Blue a través de info@one-blue.com[https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/ewebeditor/info@one-blue.com].

Acerca de One-Blue, LLC One-Blue, LLC es una empresa de concesión de licencias independiente que administra una licencia de productos para patentes esenciales de productos Ultra HD Blu-ray(TM) y Blu-ray Disc(TM).

Acerca de Memory TechMemory-Tech Holdings (MTH) es un grupo proveedor de servicios para soluciones del sector del entretenimiento de Japón. Este grupo de empresas ofrece servicios como producciones de animación generadas por ordenador, efectos visuales, servicios de postproducción, doblaje y subtítulos, replicación de discos ópticos, etc. Memory-Tech, una filial de MTH, es una de las empresas de replicación más grandes del mundo y miembro del Grupo de Expertos Técnicos pertenecientes a la Asociación de Discos Blu-ray (BDA, por sus siglas en inglés). Memory-Tech también es ampliamente conocida por el desarrollo del CD de Ultraalta Calidad o UHQ CD, y que es un CD con una calidad de sonido magnífica.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/553403/One_Blue_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/553403/One_Blue_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.one-blue.com/