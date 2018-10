COMUNICADO: OneCoin: AHS LatAm S.A. ha lanzado oferta de paquetes OFC

Publicado 20/10/2018 13:01:11 CET

Con fecha 8 de octubre de 2018 AHS LatAm S.A. ha lanzado su oferta de paquetes OFC utilizando criptomoneda OneCoin (ONE). Los paquetes ofrecidos en http://www.onecoinico.io, conteniendo paquetes OFC, estarán disponibles hasta el 7 de enero de 2019 cuando los participantes podrán convertirlos en ONE a una tasa de 300 OFCs por 1 ONE.

La criptomoneda OneCoin es una moneda virtual centralizada que hasta ahora se ha ofrecido exclusivamente a la base de usuarios de la compañía OneLife Network. AHS LatAm S.A. se enorgullece en anunciar que por primera vez podrá ofrecer acceso a ONE a través de su oferta de paquetes OFC. El acuerdo con la empresa OneCoin es el primero de este tipo y proporciona acceso a la moneda a un grupo mucho más grande de personas a nivel mundial, fuera de OneLife Network.

Contrariamente a la mayoría de las criptomonedas donde la moneda aún no ha sido introducida en el mercado, la criptomoneda OneCoin es utilizada por una comunidad global, con un crecimiento orgánico de más de 3,5 millones de usuarios, en el transcurso de 4 años. La moneda es utilizada por los comerciantes a través del centro de comercio interactivo DealShaker y parte de las monedas ya se han distribuido, creando un entorno benéfico para las empresas y los individuos dispuestos a utilizar una moneda para los pagos globales, instantáneos y de bajo coste.

Los tokens de la actual oferta son llamados "OFCs" y son presentados al público en paquetes OFC. Los paquetes ya están disponibles para su compra. Cada paquete, que se muestra en la página web http://www.onecoinico.io, muestra el número particular de OFCs que cada uno de ellos proporciona al participante. Todos los tipos de paquetes OFC se exhiben en la página principal y en el tablero, junto con los precios del paquete y el número de OFCs. Esto permite a los usuarios y entidades elegir qué paquetes obtener de acuerdo a su preferencia.

Los participantes pueden inscribirse en la oferta de paquetes OFC en unos pasos sencillos. Con el fin de proporcionar el más alto nivel de seguridad de las transacciones, la empresa OneCoin establece normas de cumplimiento obligatorio que requieren que los participantes proporcionen documentos KYC y KYB al registrarse.

Desde su creación a finales de 2014, OneCoin se ha dedicado a la creación de una moneda adecuada para el uso en el mercado masivo. Su visión de proporcionar acceso a los servicios financieros para todos y su compromiso con su base de usuarios en continuo crecimiento han estado impulsando los planes estratégicos de la empresa.

AHS LatAm S.A. es una empresa panameña, constituida, existente y operando bajo las leyes y reglamentos de la República de Panamá. La empresa se dedica a diversas actividades comerciales, incluyendo, pero no limitadas, a la inversión, servicios de consultoría y gestión de empresas comerciales.

