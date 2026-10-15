Opella: Un nuevo estudio demuestra que el tratamiento eficaz de la tos va más allá del alivio de los síntomas

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio en condiciones reales, realizado por Opella —fabricante de Mucosolvan y Bisolvon—, ofrece a los farmacéuticos pruebas contundentes de que el éxito de un tratamiento para la tos debe medirse no solo por el alivio tradicional de los síntomas, sino también por su impacto en el bienestar general del paciente.

Dado que la mayoría de los consumidores1 toman decisiones sobre su tratamiento en la farmacia, la recomendación del farmacéutico desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a los pacientes a retomar sus rutinas habituales y a recuperar el control de su día a día.

Principales hallazgos:

Alivio rápido desde la primera dosis: Los pacientes comunicaron un alivio rápido desde la misma primera dosis del tratamiento 2 ; los datos muestran mejoras en el funcionamiento diario desde el primer día de tratamiento, lo que les permite empezar a recuperar rápidamente el control de su día a día.

Los pacientes comunicaron un alivio rápido desde la misma primera dosis del tratamiento ; los datos muestran mejoras en el funcionamiento diario desde el primer día de tratamiento, lo que les permite empezar a recuperar rápidamente el control de su día a día. Restablecimiento de la interacción social: En un plazo de 72 horas se logró una mejora clínicamente significativa en el impacto social de la tos, lo que refleja la capacidad de los pacientes para participar con mayor comodidad en conversaciones y actividades sociales cotidianas.

En un plazo de 72 horas se logró una mejora clínicamente significativa en el impacto social de la tos, lo que refleja la capacidad de los pacientes para participar con mayor comodidad en conversaciones y actividades sociales cotidianas. Mejora en la calidad del sueño: Las alteraciones del sueño constituyen una de las principales preocupaciones de los pacientes. Tras solo 48 horas, las puntuaciones relativas a la dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo y el cansancio asociado al sueño mejoraron de forma significativa; el porcentaje de pacientes que manifestaban estos problemas disminuyó un 59, un 56 y un 55% en cada una de las categorías, respectivamente.

Milena Leone, directora general de marca global, Opella."Cuando la tos interrumpe las rutinas diarias, resulta esencial contar con una atención eficaz y oportuna. Este estudio aporta pruebas valiosas, basadas en la práctica real, de que Mucosolvan y Bisolvon van más allá del simple control del síntoma físico: al ofrecer un alivio de acción rápida desde la primera dosis, ayudan a las personas a superar las molestias que provoca la tos y a retomar sus actividades cotidianas con mayor rapidez".

Acerca del estudio

El estudio RWE sobre la tos fue un estudio observacional prospectivo realizado en Italia con consumidores adultos que habían adquirido Mucosolvan (ambroxol) o Bisolvon (bromhexina) para tratar una tos aguda con expectoración. El estudio evaluó la eficacia diaria y el impacto en la calidad de vida a lo largo de un periodo de siete días, empleando instrumentos validados, entre ellos el Diario de Gravedad de la Tos (CSD) y el Cuestionario de Tos de Leicester (LCQ).

Para obtener más información o consultar los hallazgos en su totalidad, diríjase a la pág. 79 aquí.

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1. En Alemania, el 58% de los consumidores toma sus decisiones sobre el tratamiento para la tos y el resfriado en el propio punto de venta.

2. Tras la primera toma, el 53% (41%) de los usuarios de bromhexina (ambroxol) coincidieron o coincidieron plenamente en haber sentido un alivio inmediato; asimismo, el 57 y el 44%, respectivamente, manifestaron un alivio de la necesidad de toser.

Fuente: I&P Tracker 2025, Dive SO Units WWP MAT Dec'25, Comprender el recorrido del comprador en la categoría de tos y resfriado para impulsar una estrategia omnicanal, Alemania, mayo de 2023.

Contacto: dyan.berry@omc.com

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