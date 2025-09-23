(Información remitida por la empresa firmante)

-OpenRock presenta Link 20 en Kickstarter: unos auriculares abiertos revolucionarios para el trabajo y la vida cotidiana

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- OpenRock, pionera en innovación en audio de oído abierto, anunció el lanzamiento oficial del OpenRock Link 20 en Kickstarter el 23 de septiembre. Diseñado para combinar la comunicación de nivel profesional con la comodidad del estilo de vida cotidiano, el Link 20 está destinado a redefinir la forma en que las personas experimentan los auriculares tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.

Redefiniendo los auriculares para comunicación

Los auriculares para comunicación tradicionales suelen obligar a hacer concesiones: diademas voluminosas, fatiga auditiva, falta de conciencia del entorno o calidad de fabricación frágil. Los Link 20 eliminan estos inconvenientes con un diseño minimalista de oído abierto, con un peso de solo 9 g por auricular, e introducen un innovador micrófono boom magnético desmontable e intercambiable.

Innovaciones principales

Micrófono con brazo intercambiable izquierda-derecha.

El micrófono con brazo magnético del Link 20, el primero de su categoría, se puede acoplar fácilmente a cualquiera de las dos orejas. Esta flexibilidad única se adapta a las preferencias del usuario y evita la incomodidad a largo plazo asociada con el uso de un micrófono en un solo lado.

Diseño magnético desmontable con durabilidad superior

Gracias al uso de imanes N54 y un revestimiento de aleación de seis capas, el micrófono boom se acopla de forma segura y sin esfuerzo, con una durabilidad probada en más de 10.000 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento. Los usuarios también reciben alertas de audio instantáneas cuando el micrófono se conecta o desconecta.

Cancelación de ruido con IA y matriz de 5 micrófonos

Gracias a un sistema ENC con IA y 5 micrófonos, el Link 20 filtra hasta el 99,9% del ruido de fondo (reducción de 58 dB), lo que garantiza una comunicación nítida en oficinas concurridas o mientras se desplaza.

Lo último en Bluetooth 6.0

El Link 20 es compatible con Bluetooth 6.0, lo que permite la conexión de uno a dos dispositivos, una transmisión de señal ultraestable, con un alcance inalámbrico de hasta 15 metros en interiores y 30 metros en exteriores, para que estés conectado estés donde estés.

Unos auriculares para dos mundos: donde el trabajo se une a la vida

Desde llamadas de negocios hasta streaming de música, los Link 20 se adaptan a la perfección. El diseño para dos escenarios elimina la necesidad de comprar auriculares separados para el trabajo y el ocio.

Batería con autonomía para todo el día

Los Link 20 (sin micrófono) ofrecen hasta 13 horas de reproducción continua de música y 9 horas de tiempo de conversación. Con el estuche de carga, el tiempo de reproducción de música será de hasta 52 horas y el tiempo de conversación será de 36 horas. Con una carga rápida de menos de 5 minutos, ofrecerán 1 hora de conversación de emergencia.

Comodidad minimalista y excelencia ergonómica

Con una inclinación ergonómica de 6,9°, materiales de silicona líquida y un sistema de distribución de presión de tres puntos, los Link 20 garantizan una comodidad segura durante todo el día sin obstruir el canal auditivo ni dejar marcas de presión.

Aplicación exclusiva OpenRock.El Link 20 es compatible con la aplicación OpenRock, que permite a los usuarios:

Personalizar el ecualizador y los perfiles de sonido para los modos de trabajo y ocio.

y los perfiles de sonido para los modos de trabajo y ocio. Buscar mis auriculares: Encuentra tus auriculares haciendo que suenen desde la aplicación — así nunca perderás tu Link 20.

Precio y disponibilidad

Los OpenRock Link 20 se lanzarán oficialmente en Kickstarter el 23 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m. EST.

Los auriculares se venderán al por menor por 149,99 dólares en el mercado de consumo.

Durante la campaña de Kickstarter, los patrocinadores disfrutarán de descuentos exclusivos muy por debajo del precio de venta al público, lo que lo convierte en la mejor oportunidad para hacerse con los Link 20 antes que nadie a un precio inmejorable.

