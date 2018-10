COMUNICADO: Opera Limited pone precio a su salida a bolsa

Publicado 27/07/2018 14:56:12 CET

OSLO, Noruega, 27 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Opera Limited (la "Compañía"), una pionera en la oferta de navegadores web innovadores, y recientemente, Opera News, una plataforma de descubrimiento de contenido impulsada por la IA, anunció el precio de su oferta pública inicial (OPI) de 9 600 000 Acciones Depositarias Estadounidenses (ADS), cada una constituye dos de las acciones ordinarias de la compañía, a un precio al público de 12,00 $ por ADS.

Se espera que las ADS empiecen a cotizar en el mercado global NASDAQ bajo el símbolo "OPRA" el 27 de julio de 2018. Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar el 31 de julio de 2018, sujeto a la satisfacción de todas las condiciones habituales de cierre. En paralelo con la OPI, la compañía también completará una asignación privada de sus 60 $ millones en acciones a ciertos inversores privados. Además, Opera Limited ha concedido una opción de compra de 30 días de 1 440 000 ADS a los aseguradores. La oferta propuesta está dirigida y asegurada por China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited y Citigroup Global Markets Inc. Carnegie AS actúa como codirector de la oferta propuesta.

El 30 de junio de 2018 se presentó una declaración de registro en el Formulario F-1 a la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) y declarada efectiva por SEC el 26 de julio de 2018. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar estos valores, ni habrá oferta o venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o venta fueran ilegales antes del registro o calificación bajo la normativa del mercado de valores de cualquier estado o jurisdicción.

La oferta de estas ADS se realiza solo mediante el folleto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Se pueden obtener copias del folleto en: China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Piso 28, 350 Park Avenue, Nueva York 10022, a través de teléfono: +1-646-794-8800, o a través del correo electrónico: g_prospectus@cicc.com.cn; o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York11717, a través de teléfono: +1-800-831-9146, o a través de correo electrónico: prospectus@citi.com.

Acerca de Opera

Desde que se fundó en 1996, Opera ha sido pionera en la transformación del futuro de Internet. Opera, que proporciona navegadores web más rápidos e innovadores además de Opera News, una plataforma de descubrimiento de contenido impulsada por la IA, tuvo una media de más 320 millones de usuarios activos durante el primer trimestre de 2018.

Opera tiene su sede central en Oslo, Noruega. Sigue nuestras noticias en: http://blogs.opera.com/news/ [http://blogs.opera.com/news/]

