COMUNICADO: Oportunidad para coleccionistas de poseer una pieza de historia con la nueva "R+D Lab Collection"

- Los coleccionistas tiene la oportunidad de poseer una pieza de historia en la creación de productos exclusivos de la nueva "R+D Lab Collection" de The Royal Canadian Mint

Realizar destacadas búsquedas de coleccionista con descubrimientos poco habituales y numismáticos no habituales que nunca encuentran su fin se ha vuelto más sencillo con el lanzamiento de Mint del nuevo "R+D Lab Collection". Estos nuevos productos experimentales que se entregan de forma directa desde los mejores bancos de pruebas hasta el cliente ofrecen una imagen de tipo "behind the scenes" sobre cómo los destacados equipos de I+D de Mint de Ottawa y Winnipeg buscan constantemente poner a prueba los límites de la ingeniería de las monedas y tecnologías de acuñamiento. Hoy se han emitido los dos primeros productos que muestran las últimas incursiones tecnológicas de Mint.

"Los productos dentro de nuestra R+D Lab Collection se han probado, puesto a prueba y son ejemplos reales de una tecnología de pensamiento avanzado que puede redefinir el futuro de las monedas nacionales y extranjeras", afirmó el doctor Xianyao Li, responsable de tecnología de The Royal Canadian Mint. "Estoy muy orgulloso de trabajar con expertos de talento de Ottawa y Winnipeg que están detrás del liderazgo de Mint acerca de la industria de las monedas, y me complace que sus logros puedan celebrarse de forma pública por medio de R+D Lab Collection."

Esta nueva oferta de producto está formada por piezas de ensayo reales producidas al tiempo que Mint lleva a cabo nuevas tecnologías para monedas futuras. Como primicia en la colección está la Fine Silver Double Concave Coin de 1 dólar de 2018. Grabada con el diseño alocado común de Robert Ralph Carmichael que bendice la moneda de circulación de un dólar, esta impresionante pieza es el primer dólar de plata de 10 onzas de Mint.

La moneda es además un piedfort, lo que significa que cuenta con un borde extra grueso, utilizado tradicionalmente cuando se creaba una pieza de muestra especial de moneda con un tamaño más pequeño.

Las dimensiones únicas del borde han permitido a Mint disponer de unos contornos cóncavos de unos 6 milímetros en curvatura, tanto en el anverso como en el reverso de la moneda. La moneda además está integrada dentro de una cápsula de protección cóncava doble única que ayuda al coleccionista a apreciar realmente su forma espectacular y poco habitual. Con una medida de 60 milímetros de diámetro y un precio de venta de 1.995,95 dólares canadienses, solo se han fabricado 112 de estas unidades.

La segunda oferta dentro de la colección es el R+D Security Test Token Set. Este set de seis piezas está repleto con características especiales que destacan el liderazgo sin rival de Mint dentro de la seguridad de las monedas.

A un precio de venta al por menor de 49,95 dólares canadienses y estando limitadas a un acuñamiento de 10.000 unidades, incluyen:

- La primera moneda de tri-metal creada por Mint, que cuenta con un anillo exterior bañado en cobre, dispone de un núcleo central de acero con recubrimiento de níquel y acero con recubrimiento de cobre en la otra cara. Creada con la tecnología denominada multi-ply plated steel (MPPS) de Mint, amplía la capacidad de manipular la firma electromagnética de una moneda, produciendo una característica de seguridad con encubrimiento más complejo; - Los símbolos Moose y Caribou disponen de microtexto, hojas de arce hundidas y en relieve, además de cuentas integradas positivas y negativas en torno a la circunferencia. El microtexto de estos símbolos está oculto en la piel de los animales, y además crea la forma de las hojas de arce que aparecen por encima de su cuello inferior; - Un par de símbolos MPPS grabados dentro del logo oficial de Mint (un acabado en latón y otro en níquel) cuentan además con una hoja de arce hundida y en relieve y dibujos de cuentas; y - Un símbolo Pie Chart que utiliza varias agrupaciones de microtexto para crear segmentos con visibilidad distinta y forma de tarta. La elevada magnificación revela que las sombras diferentes están producidas en realidad por medio de letras microscópicas que utilizan la tecnología láser. El microtexto puede ser más pequeño del tamaño de los 50 micrones.

Todos estos productos se pueden solicitar directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos o de forma online desde http://www.mint.ca . El Security Token Set estará disponible además en las boutiques de The Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, además de por medio de nuestra red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los outlets participantes de Canada Post.

Acerca de The Royal Canadian Mint The Royal Canadian Mint es la corporación de la corona responsable de acuñar y distribuir monedas de circulación de Canadá. Una empresa certificada ISO 9001, Mint es reconocida como una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos especializados, de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite la página web http://www.mint.ca.

Imágenes de estos productos disponibles aquí [https://www.dropbox.com/sh/hp9omwb3c1woibv/AAAkDXL1N4guAhfEHpUfOlHDa?dl=0 ]. Contacto: Alex Reeves Asesor senior de comunicaciones externas Royal Canadian Mint Teléfono: +1-(613)-949-5777 reeves@mint.ca

