Oravax Medical acuerda la compra anticipada inicial de 10 millones de vacunas orales contra la COVID-19 (1)

Compra anticipada inicial de 10 millones de dosis de vacunas orales con un posible acuerdo para pedidos adicionales por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses

Población potencial de pacientes de aproximadamente 660 millones en toda la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

NUEVA YORK, 29 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ORMP) (TASE: ORMP) ( www.oramed.com ), una empresa farmacéutica de fase clínica centrada en el desarrollo de plataformas de administración de fármacos orales, ha anunciado hoy que su filial, Oravax Medical, ha firmado un acuerdo de cooperación y compra con Tan Thanh Holdings, una empresa de inversiones y acciones conjuntas con sede en Vietnam para la compra anticipada de la vacuna oral contra la COVID-19 de Oravax que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. El acuerdo concede a Tan Thanh Holdings el derecho a vender la vacuna oral en desarrollo de Oravax en toda la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye a Vietnam, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo se centra en un pedido anticipado inicial de 10 millones de dosis de vacunas orales contra la COVID-19 de Oravax y consta de pagos por objetivos cumplidos. Las partes han acordado negociar pedidos futuros por un valor potencial de cientos de millones de dólares estadounidenses.

Tan Thanh Holdings, que gestiona una de las empresas farmacéuticas de más rápido crecimiento en la región de ASEAN, ha recibido la autorización del Ministerio de Salud de Vietnam para realizar ensayos clínicos avanzados con la vacuna oral en desarrollo contra la COVID-19 de Oravax, y contribuirá a la financiación e implementación del desarrollo clínico y la aprobación reglamentaria. La región de ASEAN gasta cerca del 4 % del PIB en asistencia sanitaria. Además, su industria farmacéutica está valorada en 25 000 millones de dólares estadounidenses y se espera que experimente un crecimiento continuado.

«Esta compra anticipada de nuestra vacuna oral contra la COVID-19 en desarrollo representa un hito importante para Oravax Medical y otro paso adelante en la implementación de nuestra estrategia a largo plazo. Con el drástico aumento de casos positivos de la variante Ómicron , la necesidad global de una vacuna oral que proteja contra las variantes actuales y futuras es esencial. Una vacuna oral contra la COVID-19 mejoraría notablemente la logística de la vacunación y reduciría los costes. Consideramos que Tan Thanh Holdings es un socio ideal para llevar nuestra vacuna a Vietnam y la región de ASEAN», afirmó Nadav Kidron, director general de Oramed y presidente de Oravax.

La vacuna VLP oral en desarrollo de Oravax actúa sobre tres proteínas superficiales del virus SARS-CoV-2, incluyendo las proteínas menos susceptibles a una mutación, lo que hace que la vacuna sea potencialmente más eficaz contra las variantes actuales y futuras del coronavirus. La tecnología de vacuna VLP de Oravax es altamente escalable para la fabricación y fácilmente transferible para la distribución logística a gran escala, ya que no hay necesidad de almacenamiento a temperaturas bajo cero.

Oravax Medical Inc. fue fundada en 2021 por Oramed Pharmaceuticals Inc., el mayor accionista de Oravax, junto con Premas Biotech, MyMD Pharmaceuticals y otros accionistas determinados, con la misión de lanzar al mercado una vacuna oral contra la COVID-19. Oravax combina la tecnología de vacuna vanguardista adquirida a Premas Biotech y la tecnología patentada para la administración oral POD™ de Oramed Pharmaceuticals.

Oramed Pharmaceuticals (Nasdaq/TASE: ORMP) es una pionera en tecnología de plataforma en el campo de las soluciones de administración oral para fármacos que actualmente se suministran mediante inyección. Oramed se fundó en 2006, cuenta con oficinas en EE. UU. e Israel y ha desarrollado una novedosa tecnología de administración oral de proteínas (POD™). Oramed pretende transformar el tratamiento de la diabetes a través de su candidato principal patentado, ORMD-0801 , que se está evaluando en dos estudios de fase 3 esenciales y tiene el potencial de ser la primera cápsula de insulina oral comercial para el tratamiento de la diabetes. Además, Oramed está desarrollando una cápsula análoga oral de GLP-1 (péptido similar al glucagón-1) ( ORMD-0901 ).

Declaraciones prospectivas: este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Por ejemplo, utilizamos declaraciones prospectivas cuando comentamos el posible desarrollo y los plazos de una vacuna oral contra la COVID-19, el ritmo de los estudios y ensayos para dicha vacuna oral, y la posible eficacia, seguridad, escalabilidad y otras ventajas de la vacuna, el valor de los posibles pedidos futuros de dicha vacuna oral, la contribución de Tan Thanh Holdings al desarrollo clínico y a la autorización reglamentaria de dicha vacuna oral, el crecimiento previsto de la industria farmacéutica en la región de ASEAN o el potencial de ORMD-0801 para ser la primera cápsula de insulina oral comercial para el tratamiento de la diabetes. Además, los resultados históricos de la investigación científica y los ensayos clínicos no garantizan que las conclusiones de investigaciones o ensayos futuros sugieran conclusiones idénticas o incluso similares. Estas declaraciones prospectivas se basan únicamente en las expectativas actuales de la dirección de Oramed y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos e incertidumbres relacionados con el progreso, los plazos, el coste y los resultados de los ensayos clínicos y los programas de desarrollo de productos; las dificultades o retrasos para obtener la aprobación reglamentaria o la protección de patentes para nuestros candidatos a productos; la competencia de otras empresas farmacéuticas o biotecnológicas; y nuestra capacidad para obtener la financiación adicional necesaria para realizar nuestras actividades de investigación, desarrollo y comercialización. Además, los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas: los cambios en la tecnología y requisitos del mercado; los retrasos u obstáculos en el lanzamiento de nuestros ensayos clínicos; las modificaciones de la legislación; la incapacidad de desarrollar e introducir a tiempo nuevas tecnologías, productos y aplicaciones; la falta de validación de nuestra tecnología a medida que avanzamos y la falta de aceptación de nuestros métodos por parte de la comunidad científica; la incapacidad para retener o atraer a empleados clave cuyos conocimientos son esenciales para el desarrollo de nuestros productos; las dificultades científicas imprevistas que puedan desarrollarse durante nuestro proceso; el mayor coste del producto final en comparación con el previsto; la pérdida de cuota de mercado y la presión sobre los precios derivada de la competencia; los resultados de laboratorio que no se traduzcan en resultados igual de buenos en entornos reales; nuestras patentes podrían no ser suficientes; y, por último, que los productos puedan perjudicar a los destinatarios. Todo ello podría hacer que los resultados reales o el rendimiento de Oramed difirieran significativamente de los contemplados en dichas declaraciones prospectivas. A menos que la ley exija lo contrario, Oramed no asume obligación alguna de publicar cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento ni para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos. Para una descripción más detallada de los riesgos e incertidumbres que afectan a Oramed, se hace referencia a los informes de Oramed presentados periódicamente a la Comisión de Valores y Bolsa.

