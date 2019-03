ORENDA Inc. lanza el videojuego de disparos repleto de trucos "Alien Cruise" de manera simultánea en todo el mundo

Publicado 18/03/2019 8:48:19 CET

- El videojuego muestra un estilo artístico cautivador para Nintendo Switch (TM) en Europa -

TOKIO, 18 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- ORENDA Inc., con sede en Tokio, presentó su videojuego de disparos "Alien Cruise" el 14 de marzo (jueves) de 2019 para Nintendo Switch (TM), de manera simultánea en todo el mundo.

Enlace para descargar la imagen https://drive.google.com/file/d/10ewpIlDkNxNiP0cyZgIo_K96C24n6wtM/view?usp=sharing [https://drive.google.com/file/d/10ewpIlDkNxNiP0cyZgIo_K96C24n6wtM/view?usp=sharing]

¿Qué es Alien Cruise?Alien Cruise en un videojuego de disparos con un diseño pop dibujado a mano que evoca un sentimiento nostálgico. A pesar de su apariencia, el videojuego es realmente divertido debido a sus múltiples trucos que recuerdan a las obras maestras del pasado, así como a los novedosos y sorprendentes ataques por parte del enemigo.

Enlace para descargar la imagen https://drive.google.com/drive/folders/1Q-Wr78MhbNGlJ ocJIVZXoC22Bvft7x3n [https://drive.google.com/drive/folders/1Q-Wr78MhbNGlJocJIVZXoC22Bvft7x3n]

Cuatro pilotos hortaliza causan estragos en varios planetasLos jugadores controlan la nave espacial de los cuatro pilotos hortaliza. Escoja entre una saludable selección de personajes: una alubia, una zanahoria, una patata o un tomate alienígena, así como la nave de cada piloto.

Enlace para descargar la imagen https://drive.google.com/drive/folders/1fDgIDqx7V5RYm8giUp9gvvSw-hxjTWUp [https://drive.google.com/drive/folders/1fDgIDqx7V5RYm8giUp9gvvSw-hxjTWUp]

Combatir a los poderosos oponentes con 2 jugadoresEn el modo multijugador de este videojuego, 2 jugadores puede trabajar juntos de manera local. Si un jugador se queda sin vidas, puede revivir usando las vidas restantes de su compañero. Además, los jugadores se pueden intercambiar los objetos. De esta manera, los jugadores pueden unir fuerzas o enfrentarse entre ellos, añadiendo variedad y exclusividad al modo multijugador. Asegúrese de probar este juego con un amigo.

Enlace para descargar la imagen https://drive.google.com/drive/folders/1jNGniCAVSsEa83nB6F0UPiIHPdEZTFGX [https://drive.google.com/drive/folders/1jNGniCAVSsEa83nB6F0UPiIHPdEZTFGX]

Resumen del producto Alien Cruise (versión europea)

Título: Alien Cruise Desarrollador: ORENDA Inc. Fecha de lanzamiento: 14 de marzo (jueves) de 2019 Precio: 9,99 euros Modo de compra: Solo mediante descarga Género: Videojuego de disparos Edad recomendada: Mayores de 13 años Plataforma: Nintendo Switch (TM) Jugadores: 1-2 Soporte lingüístico: Japonés, inglés, chino (tradicional, simplificado), italiano, francés, alemán, español Vídeo promocional oficial: https://www.youtube.com/watch?v=RHScNjvClOY&feature=youtu.be (C) 2019 Cotton Game. Publicado por ORENDA Inc.

Sitio web oficial https://orenda.co.jp/ [https://orenda.co.jp/] Canal oficial de YouTube de ORENDA: https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg [https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg]

CONTACTO: CONTACTO: Chizuru Makita, representante de RR. PP., ORENDA Inc.,tel.: +81-3-6276-3191, correo electrónico: press@orenda.co.jp *Solamentese admiten solicitudes a través del correo electrónico en japonés oinglés.

Sitio Web: https://orenda.co.jp//