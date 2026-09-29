ORing, de Taiwán, impulsa la conectividad a bordo para el ferrocarril global

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ORing Industrial Networking, especialista en redes industriales con sede en Taiwán y 20 años de experiencia en el mercado, presentó su cartera de conmutadores Ethernet ferroviarios IRoN de próxima generación en InnoTrans 2026. Gracias a su amplia experiencia dedicada al desarrollo de productos e implementación práctica, ORing ayuda a los operadores ferroviarios e integradores de sistemas a poder construir redes a bordo que sean fiables y seguras para sistemas ferroviarios cada vez más conectados.

Los productos de redes de ORing se han implementado en proyectos ferroviarios de pasajeros y mercancías en Europa, Estados Unidos y Asia. Esta trayectoria sirve para poder definir el enfoque de la empresa en materia de redes ferroviarias, donde la fiabilidad a lo largo de un extenso ciclo de vida del vehículo, la interoperabilidad entre proveedores y la facilidad de integración son consideraciones imprescindibles.

Al tiempo que los trenes transportan más dispositivos conectados y servicios que consumen gran cantidad de datos, las redes a bordo deben gestionar comunicaciones de control críticas junto con la videovigilancia y la información de los pasajeros, frecuentemente en la misma infraestructura. La serie IRoN proporciona una respuesta de cara a estas demandas con modelos seleccionados que ofrecen redes sensibles al tiempo (TSN), conectividad 10GbE o PoE++, según la configuración. Estas opciones simplifican el cableado y la gestión de dispositivos, manteniendo el rendimiento y la previsibilidad que requieren las comunicaciones ferroviarias sensibles al tiempo. Los operadores pueden seleccionar configuraciones que se adapten a sus aplicaciones, con espacio para incorporar servicios y dispositivos adicionales al mismo tiempo que evolucionen las necesidades operativas.

La seguridad se encuentra integrada en el diseño, no añadida posteriormente. La serie IRoN se está desarrollando para cumplir con los requisitos del nivel de seguridad 2 de la norma IEC 62443-4-2, y se prevé su certificación. El desarrollo también tiene en cuenta la Ley de Ciberresiliencia de la UE, que aborda la protección a nivel de dispositivo y sirve para ayudar a los clientes a anticiparse a las crecientes exigencias normativas. En la exposición, ORing también presentó un dispositivo de alimentación controlado por encendido que responde a las señales de arranque y parada del vehículo.

Contando con una cartera de productos EN 50155 en expansión y un historial de implementación comprobado, ORing aporta la profundidad técnica que los programas ferroviarios exigen cada vez más.

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