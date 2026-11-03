(Información remitida por la empresa firmante)

-Orion Innovation presenta la próxima generación de OI NEBULA™, su conjunto de plataformas SDLC basadas en agentes

Tras haber sido probado con un grupo selecto de clientes empresariales, este conjunto robustecido y ampliado de plataformas SDLC basadas en agentes ya se encuentra disponible

ISELIN, N.J., 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), un socio de servicios de ingeniería de software impulsados por datos e IA, anunció hoy la disponibilidad general de la próxima generación de OI NEBULA™, su conjunto de plataformas AI SDLC basadas en agentes. Basándose en más de un año de experiencia en entornos reales, esta suite ampliada incorpora funcionalidades mejoradas para acelerar el desarrollo de software empresarial y ya se encuentra disponible para empresas de todo el mundo.

Al combinar la IA con capacidad de agentes con la experiencia de Orion en ingeniería de software, Nebula ofrece una plataforma autónoma de ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) integral, moderniza sistemas heredados y optimiza el mantenimiento de software.

La validación de Nebula frente a desafíos de ingeniería reales, plazos de entrega y requisitos de gobernanza permitió a Orion mejorar su fiabilidad, rendimiento y automatización, lo que dio forma a las mejoras introducidas en esta versión.

Diseñada para entornos empresariales, la nueva generación de Nebula incluye controles de gobernanza, procesos de revisión con intervención humana, remediación de seguridad en tiempo real, aplicación de estándares de ingeniería y una implementación flexible tanto en infraestructuras locales como en nubes privadas. La reciente certificación ISO/IEC 42001:2023 obtenida por Orion refuerza su compromiso con una IA responsable, la gestión de riesgos y la rendición de cuentas.

"Las empresas necesitan algo más que herramientas de generación de código mediante IA. Requieren sistemas que ofrezcan software integral, que cumpla con estándares empresariales y que incorpore, desde su diseño, mecanismos de rendición de cuentas, gobernanza y seguridad", afirmó Rajul Rana, director de tecnología de Orion Innovation. "No queríamos lanzar Nebula al mercado sin antes haber verificado su eficacia. Tras un año de trabajo conjunto con desarrolladores y nuestros clientes, la nueva generación de Nebula sienta las bases para la automatización integral del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC): acelera la entrega de nuevas aplicaciones, gestiona y mejora las aplicaciones existentes y moderniza sistemas heredados complejos".

Novedades en la nueva generación de OI NEBULA™

A partir de la experiencia obtenida en implementaciones en entornos de producción, esta suite ampliada introduce:

• OI GORDIAN™ para la modernización de sistemas heredados

• OI GANTRY™: mejora las capacidades de su herramienta de programación basada en IA ya existente

• Mayor autonomía para ejecutar tareas a largo plazo

• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM) con IA

• Panel de métricas

• Gobernanza sólida

OI NEBULA™ Suite

Desde la automatización del ciclo de vida completo del desarrollo de software hasta la modernización de aplicaciones heredadas,

OI NEBULA™ gestiona el software, desde la definición de requisitos hasta su lanzamiento, mediante la coordinación de agentes de IA especializados en áreas como la planificación, la arquitectura, el desarrollo, las pruebas, la seguridad y el despliegue. Esto permite a las organizaciones de ingeniería abordar cuellos de botella que van más allá de la simple generación de código.

OI GORDIAN™ acelera la modernización de aplicaciones heredadas extrayendo reglas de negocio, flujos de trabajo, dependencias, comportamiento del sistema, estructuras de datos y las relaciones entre aplicaciones y datos, directamente de los sistemas existentes. Asimismo, genera documentación validada y activos de conocimiento antes de que den comienzo los programas de transformación.

OI GANTRY™ amplía la automatización de sus herramientas de IA más allá de la simple generación de código. Mejora la confianza en el desarrollo asistido por IA mediante la supervisión, en tiempo real, de los asistentes de programación basados en IA. Identifica alucinaciones, sesiones estancadas, desviaciones respecto a las especificaciones y otros problemas antes de que lleguen a la fase de revisión de código, dotando a estos sistemas de una mayor autonomía. Gantry funciona de manera óptima en combinación con los principales asistentes de programación por IA, incluidos Cursor, Claude Code y GitHub Copilot.

"Lo que distingue a Nebula es su capacidad para combinar la IA basada en agentes con la profunda experiencia de Orion en ingeniería de software y en el desarrollo de plataformas empresariales complejas", afirmó Brian Bronson, consejero delegado de Orion Innovation. "Desarrollada a partir de innovaciones gestadas en el Orion Envision Center, esta nueva generación de Nebula refleja nuestra inversión continua en IA empresarial e ingeniería de software. Nuestro enfoque trasciende la mera aceleración de la generación de código: ayudamos a nuestros clientes a modernizar sistemas complejos, acelerar su transformación y construir el futuro con total confianza".

Disponibilidad

La nueva generación de OI NEBULA™, que incluye OI GORDIAN™ y OI GANTRY™, ya está disponible para clientes empresariales en todo el mundo. Obtenga más información en www.oilabs.ai.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation es un socio de servicios de ingeniería de software impulsados por datos e inteligencia artificial, que cuenta con una profunda experiencia en la nube, ofreciendo experiencias digitales que generan un impacto empresarial medible. Con una sólida presencia global, Orion combina su experiencia tecnológica, su conocimiento del sector y un enfoque colaborativo para ayudar a sus clientes a visualizar el futuro y construir aquello que realmente importa.

Contacto para medios:

Orion InnovationChristina Pottermedia@orioninc.com

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