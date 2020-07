Ovid Therapeutics y Angelini Pharma llegan a un acuerdo de licencia exclusive (2)

Ovid está desarrollando OV101 para el tratamiento del síndrome de Angelman y el síndrome Fragile X, para restaurar potencialmente la inhibición tónica y haciendo frente así a síntomas centrales variados de estas condiciones. En ambos síndromes, la patofisiología subyacente incluye la interrupción de la inhibición tónica modulada por medio de los receptores de la -subunidad de GABA(A). En ensayos preclínicos, se ha observado que OV101 ha mejorado los síntomas del síndrome de Angelman y del síndrome Fragile X. Este compuesto anteriormente se había probado en más de 4.000 pacientes (más de 1.000 pacientes-años de exposición), y se observó que tenía perfiles de seguridad y biodisponibilidad. Ovid está llevando a cabo un ensayo clínico pivote en Fase 3 con OV101 en síndrome de Angelman (NEPTUNE), habiendo completado un ensayo clínico de búsqueda de señales en Fase 2 con OV101 en síndrome Fragile X (ROCKET).

OV101 ha recibido la Rare Pediatric Disease Designation de la FDA para el tratamiento del síndrome de Angelman. La FDA ha concedido las designaciones Orphan Drug y Fast Track para OV101 para ambos tratamientos del síndrome de Angelman y síndrome Fragile X. Además, la Comisión Europea (CE) ha concedido la designación de fármaco huérfano a OV101 para el tratamiento del síndrome de Angelman. La U.S. Patent and Trademark Office ha concedido a las patentes de Ovid los métodos para dirigir el tratamiento del síndrome de Angelman y del síndrome de Fragile X utilizando OV101. Las patentes emitidas expiran en 2035 sin poder hacer ampliaciones normativas.

Acerca de Ovid TherapeuticsOvid Therapeutics Inc. es una empresa biofarmacéutica con sede en Nueva York que utiliza su enfoque BoldMedicine(®) para desarrollar fármacos que transforman las vidas de los pacientes con trastornos neurológicos poco frecuentes. Ovid cuenta con una amplia cartera de fármacos de primera categoría potenciales. El fármaco en fase de investigación más avanzado de la empresa, OV101, se encuentra en fase de desarrollo clínico para el tratamiento del síndrome de Angelman y el síndrome X frágil. Ovid también está desarrollando OV935/TAK-935 en colaboración con Takeda Pharmaceutical Company Limited para el posible tratamiento de encefalopatías de desarrollo y epilépticas (EDE). Para más información sobre Ovid, visite la página web www.ovidrx.com [http://www.ovidrx.com/].

Acerca de Angelini PharmaAngelini Pharma, propiedad de Angelini Holding, es una compañía farmacéutica comprometida a ayudar a pacientes con un objetivo constante y prevalente en la salud mental, incluyendo dolor, enfermedades raras y salud de consumidores. Angelini Pharma cuenta con programas I+D reconocidos y amplios, plantas de producción de "nivel mundial" y actividades de comercialización internacionales de ingredientes activos y fármacos destacados de mercado. Si desea más información visite la página web www.angelinipharma.com [http://www.angelinipharma.com/]

Acerca de Angelini HoldingAngelini Holding es un líder de grupo internacional dentro del área de la salud y el bienestar de los sectores farmacéutico y del mercado en masa. Fundada en Italia en el año 1919, realiza operaciones en 17 países, disponiendo de 5.600 trabajadores y contando con unos beneficios de 1.700 millones de euros. Dentro del sector farmacéutico, el grupo Angelini realiza operaciones en el área de negocios personal y de cuidado del hogar por medio de Fater, una sociedad mixta creada junto a Procter & Gamble, en el campo de la maquinaria, con una sociedad mixta junto a P&G, con el grupo realizando operaciones en el campo de la automatización y la robótica para la industria de los artículos de consumo con Fameccanica, en perfumería y cuidado de la piel y del sol con Angelini Beauty y dentro del sector del vino por medio de Bertani Domains. Angelini Holding ha entrado recientemente en el mercado de la alimentación de bebés por medio de MadreNatura, sociedad mixta junto a Hero Group, ofreciendo productos alimenticios 100% orgánicos. www.angeliniholding.com [http://www.angeliniholding.com/]

Declaraciones de futuro de Ovid TherapeuticsEste comunicado de prensa incluye determinadas divulgaciones que contienen "declaraciones prospectivas", incluidas, sin limitación, declaraciones relacionadas con: avance del desarrollo y comercialización de OV101, beneficios potenciales y valor de OV101; programación de información anticipada de los datos clínicos para OV101; y beneficios potenciales y resultados de esta colaboración. Las declaraciones de futuro se basan en las expectativas actuales y presunciones de Ovid. Dado que las declaraciones prospectivas son futuras, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que pueden diferir de forma material de aquellas contempladas en las declaraciones prospectivas, que no son ni declaraciones de hechos históricos ni garantías de resultados futuros. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difiriesen de forma sustancial de los que figuran en las declaraciones prospectivas incluyen incertidumbres en el desarrollo y procesos de aprobación normativos, además del hecho de que los datos iniciales de los ensayos clínicos no sean indicativos y no estén garantizados, en relación a los resultados finales de los ensayos clínicos y que estén sujetos a los riesgos de resultados de uno o más ensayos clínicos que cambiará de forma material a tiempo que sigue el reclutamiento de los pacientes y cada vez hay más datos de pacientes disponibles. Los riesgos adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los incluidos en las declaraciones de futuro figuran en la documentación de Ovid presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en el epígrafe "Factores de riesgo". Estos riesgos podrían crecer debido a la pandemia de la COVID-19 y su impacto potencial en los negocios de Ovid y la economía mundial. Ovid no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas que figuran en el presente comunicado para que reflejen cambios en las expectativas, aunque haya nueva información disponible.

