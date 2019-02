Pabellón de contenidos inteligentes de Corea revelan contenidos 5G "matadores" durante el salón MWC 2019

Publicado 25/02/2019 9:47:12 CET

- NIPA ha organizado un pabellón de contenidos inteligentes conjunto para favorecer une focalización estratégica en el mercado 5G mundial

- Salin, Opus One, MINDs Lab y otras siete empresas coreanas presentarán servicios basados en la tecnología 5G

SEÚL, Corea del Sur, 25 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Una prometedora colección de contenidos inteligentes de Corea del Sur que se consideran "contenidos matadores" de la era del 5G será revelada en el 2019 Mobile World Congress de Barcelona, España, este 25 de febrero a hora local.

El Ministerio de Ciencia y TIC (Ministro: Young-min You) y la National IT Industry Promotion Agency (NIPA, President: : Chang-yeong Kim) han organizado, en conjunto con 10 empresas coreanas, un pabellón coreano orientado al mercado global del contenido digital, incluyendo el mercado global 5G.

*Las 10 empresas participantes incluyen a: Salin, Stratio Inc Korea, IS Communications Co., Ltd., Apposter Inc., Spacosa Corp., Opus One Inc., Mflare Co., Ltd., Junggam Co., Ltd., MINDs Lab, Mobile Doctor

El pabellón coreano del contenido inteligente presentará contenidos 5G fundamentales con tecnologías aplicadas de realidad virtual (RV), de realidad aumentada (RA), de inteligencia artificial (IA) y del Internet de las cosas (IoT) para llamar la atención de los visitantes, permitiéndoles experimentar las útiles aplicaciones cotidianas de éstas tecnologías, incluyendo el streaming de videos y otros servicios web.

Las empresas participantes tienen como objetivo dirigir al sector europeo los contenidos inteligentes desarrollados en Corea, como redes sociales en realidad virtual, plataformas de IA, sensores de imágenes de infrarrojo cercano, plataformas de información de posicionamiento global, aplicaciones de desarrollo de contenido y esferas de relojes inteligentes.

-- Salin, dirigida por Jae Hyun Kim, presentará "EpicLive" - su plataforma de RV para redes sociales. Los usuarios podrán utilizar EpicLive para disfrutar de contenidos en línea tal como las películas, los conciertos, los eventos deportivos y varios otros servicios de video a la carta sin los límites de un espacio físico gracias a la tecnología de RV. Salin tiene el objetivo de descubrir a clientes potenciales en Europa y Norteamérica mediante su participación en MWC 2019. -- Opus One, dirigida por Ki-Young Kim, desea permitir a sus clientes la vigilancia de sus hogares a distancia mediante su DAVV 360 Smart Cradle. El producto es un sistema de seguridad para hogar inteligente que permite que el usuario tenga acceso al sistema desde su móvil a través de la aplicación DAVV. La empresa lanzó el producto al mercado japonés en enero, en la sala de exposición de Softbank. -- MINDs Lab, dirigida por Tae-Jun Yoo, espera poder abordar el mercado europeo mediante Maum AI, una plataforma integrada de servicios de inteligencia artificial, que es capaz de proveer servicios API individuales para motores de IA así como facilitar un servicio de IA para aprender Inglés.

NIPA organizará el pabellón de contenidos inteligentes para apoyar el desarrollo y el potencial de mundialización del sector coreano de los contenidos inteligentes. El pabellón se ubicará en la sala 8.1 del MWC.

NIPA ha continuado a promover su causa mediante la búsqueda de creadores de contenido, distribuidores, publicistas y empresas de telecomunicaciones, para poder elegir a adecuados compradores locales y socios en el mercado.

NIPA también ha trabajado arduamente para mejorar el desempeño de las empresas participantes, ofreciéndoles apoyo tras bastidores, por ejemplo con eventos de búsqueda de inversores, intérpretes 1:1 y servicios de recepción de red.

Más de cien empresariales emparejamientos están previstas con compradores e inversores locales, dando esperanza a contratos de exportación y asociaciones exitosos, así como otras relaciones comerciales nuevas.

Chang--Yeong Kim, el presidente de NIPA también visitará la exhibición para promover los contenidos coreanos basados en la tecnología 5G y su excelente calidad.

El presidente Kim visitará el pabellón de contenidos inteligentes y compartirá ideas y opiniones relativas a las estrategias de las empresas para entrar al mercado mundial, y su capacidad para ampliar sus horizontes de exportación en respuesta a la comercialización de la tecnología 5G.

El presidente Kim declaró: "Es importante que las empresas desarrollen y obtengan contenidos 'matadores' relativos a las industrias con alta demanda para tecnología 5G, incluyendo las compras, la educación, el deporte y la medicina. Planeamos ofrecer soporte personalizado para las empresas y apoyarlas con publicidad, marketing, y el desarrollo de una infraestructura de servicios (CDN: Contents Delivery Network, o red de entrega de contenidos) para permitir que los negocios coreanos de contenidos inteligentes puedan dominar el mercado mundial."

