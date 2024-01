PAG adquiere Food Union Europe y se convierte en accionista mayoritario

(Información remitida por la empresa firmante)

RIGA, Letonia, 10 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- PAG Private Equity, una firma de inversión alternativa líder a nivel mundial, acordó adquirir una participación mayoritaria en Food Union Europe, un proveedor líder de helados y otras delicias congeladas para consumidores en seis países europeos. La transacción, pendiente de la aprobación regulatoria final, se ejecutó mediante la adquisición de capital del fundador y otras partes interesadas privadas. No se revelan detalles financieros específicos.

"PAG Private Equity ha invertido en Food Union Europe desde febrero de 2017. Creemos firmemente en la inigualable posición de mercado de la empresa en sus mercados principales de Letonia, Estonia, Lituania, Dinamarca, Noruega y Rumanía. Esperamos trabajar con la dirección actual para respaldar el continuo crecimiento y expansión de Food Union", destacó Lincoln Pan, socio y codirector de Private Equity de PAG.

Después de la transacción y la aprobación regulatoria, que se espera para el primer trimestre de 2024, el control operativo total sobre la producción de lácteos y helados y las empresas de distribución directa al consumidor en Europa pasará a PAG, una parte interesada existente y miembro de la junta directiva de las entidades de Food Union Europe. Estas operaciones incluyen marcas en Letonia (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens y Premia FFL), Estonia (Premia TKH), Lituania (Premia KPC), Dinamarca (Premier Is, Hjem Is y Frast), Noruega (Isbjorn Is y Den Norske Isbilen) y Rumania (Alpin57Lux).

Arturs Cirjevskis, consejero delegado de Food Union Group en Europa, y los anteriores directores generales de las empresas del grupo seguirán dirigiendo Food Union Europe. Food Union Europe seguirá operando con su nombre corporativo y estructura comercial existentes.

"Hoy en día, Food Union es un actor fuerte, resiliente y bien posicionado en regiones donde se prevé un mayor crecimiento. Esto se atribuye a marcas de productos históricamente desarrolladas y sólidas y al enfoque de la empresa en la innovación de productos. Con inversiones actuales y futuras en tecnologías de fabricación, automatización y excelencia operativa en general, anticipamos un mayor fortalecimiento en los mercados nacionales y las exportaciones en los próximos años", afirmó Arturs Cirjevskis, consejero delegado de Food Union Group en Europa.

PAG Private Equity es un inversor activo en la industria alimentaria, especialmente en alimentos congelados. Las transacciones recientes incluyen la adquisición de dos empresas australianas líderes en el sector de alimentos y consumo: Patties, un conocido proveedor de marcas de snacks, aperitivos, comidas y postres salados, y Vesco, un productor de alimentos congelados de alta calidad en Australia y Nueva Zelanda. Zelanda. Estas adquisiciones se suman a la cartera de productos de consumo existente de PAG, que también incluye franquicias minoristas (Craveable Brands), empresas de procesamiento y producción de pollo (The Cordina Group y Shandong Fengxiang Co. Ltd.) y productores de lácteos (Youran Dairy).

