PagBank presenta beneficio recurrente de 571 millones de reales, crecimiento de 14% en los ingresos netos y de 30% en la

El banco digital alcanza 39,4 mil millones de reales en depósitos y 4,2 mil millones de reales en cartera de crédito, a pesar del escenario de altas tasas de interés.

SÃO PAULO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), el banco digital más completo que ofrece un conjunto integral de servicios financieros y soluciones de pago, presenta los resultados del tercer trimestre de 2025 (3T25), que demuestran resiliencia y capacidad de ejecución, incluso en un entorno de desaceleración económica y de altos tipos de interés. Durante el período, el banco digital continuó ampliando sus ingresos y optimizando su estructura de capital, fortaleciendo su eficiencia operativa y su rentabilidad, con foco en productos de mayor margen y en la generación sostenible de valor.

"Pese a un contexto macroeconómico complejo, la compañía distribuyó más de 2 mil millones de reales a sus accionistas en dividendos y en recompras de acciones en los últimos 12 meses. Con la mirada puesta en el futuro, mantenemos la confianza y el compromiso con la expansión de iniciativas estratégicas y con un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial para simplificar la vida financiera de nuestros clientes", afirmó Alexandre Magnani, CEO de PagBank.

En el 3T25, la beneficio neto recurrente alcanzó 571 millones de reales, mientras que los ingresos netos crecieron 14,4% a/a, sumando 3,4 mil millones de reales, como resultado de la aceleración de la plataforma bancaria, del crecimiento de los ingresos por servicios financieros y de las mejoras en la eficiencia operativa.

Los depósitos llegaron a 39,4 mil millones de reales (+15,3% a/a y +6,1% t/t), favorecidos por el fortalecimiento de la distribución de CDB (Certificado de Depósito Bancario) y el respaldo de las más altas calificaciones de solvencia emitidas por las principales agencias internacionales. La cartera de crédito logró 4,2 mil millones (+29,9% a/a y +7,2% t/t), con destaque para la expansión del capital de trabajo para PyMEs, que creció un 116% a/a.

"Nos mantenemos juntos de nuestros 33,7 millones de clientes (+1,6 millones de nuevos clientes en el período), ofreciendo un portafolio integrado de soluciones digitales que apoyan la vida financiera diaria de particulares y empresas, haciéndola más simple, segura, digital y accesible", destacó Alexandre Magnani. "Seguiremos ampliando nuestros servicios, fortaleciendo la relación con emprendedores y consumidores y generando resultados consistentes para nuestros accionistas. El crecimiento del crédito es una de nuestras prioridades estratégicas de largo plazo, con foco en ampliar el acceso a soluciones financieras sostenibles y escalables para millones de brasileños", comentó.

Para acceder a los estados financieros de PagBank correspondientes al 3T25, clique aqui.

PagBank anuncia cambios estratégicos en su dirección

PagBank, anuncia cambios en su alta dirección. A partir del 1 de enero de 2026, como parte de un proceso de sucesión cuidadosamente planificado desde 2024, Carlos Mauad, que actualmente ocupa el cargo de director de operaciones, asumirá el cargo de director general del banco. Además, Gustavo Sechin, actual director de Relaciones con Inversores, será el nuevo director financiero de la institución.

Alexandre Magnani, director general de PagBank, y Artur Schunk, director financiero de PagBank, serán nombrados miembros del Consejo de Administración de la empresa, donde podrán apoyar a los ejecutivos durante el periodo de transición a sus nuevas funciones, garantizando así un traspaso fluido.

"Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de Mauad, PagBank estará listo para avanzar en su próximo capítulo de crecimiento. Con más de dos décadas de amplia experiencia en el sector bancario y en el mercado crediticio de Brasil, su experiencia será fundamental en este momento de expansión y fortalecimiento de PagBank como uno de los principales bancos digitales del país", afirma Alexandre Magnani.

Por su parte, Artur Schunk afirma: "No hay duda de que Sechin seguirá con su comunicación clara y transparente con el mercado y nuestros accionistas. Esta transición refleja la madurez de PagBank y el fortalecimiento de nuestro modelo de negocio, independientemente del cambio en la dirección".

PagBank, que en los últimos años ha ampliado su protagonismo en el sistema nacional brasileño, refuerza su compromiso con la construcción del banco del futuro, centrado en la mejor experiencia de sus clientes, de quienes la empresa sigue siendo socio de éxito, ofreciendo un ecosistema completo, sencillo, seguro y accesible.

Acerca de PagBank

O PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV).

PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

