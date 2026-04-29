PAIDI Technology debuta en dos importantes eventos globales de Chery, impulsando un nuevo valor comercial global con la fabricación innovadora china

(Información remitida por la empresa firmante)

WUHU, China, 29 de abril de 2026/PRNewswire/ -- En abril de 2026, PAIDI Technology participó en dos importantes eventos globales organizados por Chery Group. Estas dos cumbres, que reunieron a comerciantes internacionales de casi 100 países y regiones y abarcaron mercados clave como el sudeste asiático, Europa, América, Oriente Medio y África, sirvieron como plataforma vital para destacar la capacidad de fabricación innovadora de los vehículos comerciales de nueva energía de China y demostrar la competitividad global de las marcas chinas.

Durante la exposición, PAIDI Technology obtuvo un gran reconocimiento por parte de clientes internacionales gracias a la calidad confiable y los innovadores modelos de negocio de la fabricación china. Los visitantes extranjeros elogiaron la innovadora industria manufacturera de China y confirmaron el valor económico y las soluciones operativas eficientes que PAIDI ofrece en los campos de la logística urbana de corta distancia, la distribución ligera y el desarrollo de pequeñas y microempresas. Reconocieron que sus productos satisfacen las demandas del mercado global, con amplias perspectivas comerciales y un gran valor práctico.

Respaldada por la sólida cadena industrial y el sistema de garantía de calidad de Chery, PAIDI continúa impulsando la modernización industrial mediante la innovación tecnológica y promoviendo el desarrollo global de los vehículos comerciales de nueva energía de China. Esta exposición marca un nuevo hito en la expansión global de PAIDI y sienta una base sólida para profundizar la cooperación internacional y expandir a mercados en el extranjero.

Como marca de ecotecnología independiente perteneciente a Chery Holding Group, PAIDI Technology se compromete a proporcionar soluciones de transporte inteligentes de corto alcance para mensajeros, transportistas urbanos y usuarios individuales. Con una presencia industrial global y una sólida capacidad técnica, PAIDI ha construido un ecosistema completo que abarca investigación y desarrollo, producción, ventas y servicios. Gracias a la adopción de procesos de fabricación propios de vehículos de pasajeros, sus modelos principales están equipados con baterías de fosfato de hierro y litio seguras y estables. Con unas dimensiones de 3.330 1.080 1.700 mm y una autonomía de 100 kilómetros, los vehículos presentan un diseño compacto y un rendimiento de viaje flexible. PAIDI transforma la logística urbana de corta distancia y la experiencia de servicio diaria mediante tecnologías innovadoras, e impulsa continuamente el desarrollo de alta calidad del sector.

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