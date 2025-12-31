PAN GLOBAL ANUNCIA LAS PRIMERAS ESTIMACIONES DE RECURSOS EN SU PROYECTO ESCACENA EN LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, Columbia Británica, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar las primeras Estimaciones de Recursos Minerales (ERM) para los yacimientos de La Romana (Cu-Sn-Ag) y Cañada Honda (Au-Cu-Ag), en su proyecto Escacena, de su propiedad al 100%, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España. Las estimaciones iniciales representan un hito importante para la Compañía y sientan las bases para futuros estudios técnicos y económicos.

A destacar

Recursos Minerales de La Romana (Cu-Sn-Ag): 32,4 Mt de Recursos Medidos e Indicados , conteniendo 119,5 kt de cobre, 8,8 kt de estaño y 1,7 Moz de plata (con leyes medias de 0,37% Cu, 270 ppm Sn y 1,7 g/t Ag; 0,44% CuEq) 4,0 Mt de Recursos Inferidos conteniendo 15,8 kt de cobre, 0,3 kt de estaño y 0,2 Moz de plata (con leyes medias de 0,40% Cu, 71 ppm Sn y 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq) Una parte sustancial de los Recursos Minerales está contenida en una envolvente de corta a cielo abierto conceptual.

Recursos Minerales de Cañada Honda (Au-Cu-Ag): 5,0 Mt de Recursos Inferidos conteniendo 104 koz de oro, 6,8 kt de cobre y 0,2 Moz de plata (con leyes medias de 0,65 g/t Au, 0,14% Cu y 1,2 g/t Ag; 0,74% AuEq) Se ha identificado mineralización adicional no clasificada, lo que indica un potencial para una mayor delimitación de recursos.

Tanto en La Romana como en Cañada Honda los recursos permanecen abiertos en extensión y en profundidad.

La exploración en curso se centra en ampliar la base de recursos y respaldar la futura evaluación técnica.

Nota: Los recursos minerales que no son reservas minerales no tienen una viabilidad económica demostrada. Los recursos inferidos tienen un mayor grado de incertidumbre en cuanto a su existencia y viabilidad económica/legal.

Pan Global tiene la intención de anunciar en su momento los detalles de un seminario web para inversores y una sesión de preguntas y respuestas en directo para debatir las Estimaciones de Recursos Minerales. No se comunicará ninguna información adicional relevante.

Varios años de exploración disciplinada en el Proyecto Escacena han dado como resultado múltiples descubrimientos, incluidos los yacimientos de La Romana y Cañada Honda. La alta proporción de recursos medidos y contenidos en un potencial cielo abierto en La Romana confirman la fuerte continuidad del sistema mineral. El recurso inicial en Cañada Honda, situado aproximadamente a 4 km al norte de La Romana, añade un segundo sistema mineralizado distinto, con predominio de oro y un importante contenido de cobre y plata, ha declarado Tim Moody, presidente y CEO.

El Sr. Moody ha añadido: Las pruebas metalúrgicas avanzadas realizadas en La Romana confirman que las características metalúrgicas de la mineralización muestran el potencial para producir concentrados con mayores leyes de cobre y contenidos muy bajos de elementos no deseados. Con ambos yacimientos abiertos a la expansión y una cartera de objetivos de exploración, ubicados en un distrito minero consolidado, el Proyecto Escacena cuenta con una sólida base técnica sobre la que avanzar en las próximas etapas de exploración y evaluación técnica.

Estimación de Recursos Minerales de La Romana (Cu–Sn–Ag)Fecha Efectiva: 31 de diciembre de 2025

Tabla 1 – Estimación Inicial de Recursos Minerales de La Romana; Ley de corte 0,20% Cu

Recursos Minerales Extraíbles de La Romana

Los Recursos Extraíbles (Tabla 2, a continuación) están limitados dentro de una envolvente conceptual de mina a cielo abierto diseñada para una perspectiva razonable de eventual extracción económica (RPEEE). La mayor parte (más del 90%) de los recursos extraíbles se clasifican como medidos, con material de mayor ley en relación con los recursos minerales más amplios de La Romana capturados en la envolvente conceptual de mina a cielo abierto.

Tabla 2 – Recursos Minerales Extraíbles de La Romana; Ley de corte 0,20% Cu

La Romana, sensibilidad a la ley de corte (únicamente a efectos ilustrativos):

0,15% Cu: 48,9 Mt @ 0,38% CuEq

0,20% Cu: 36,4 Mt @ 0,44% CuEq

0,25% Cu: 27,1 Mt @ 0,50% CuEq

0,30% Cu: 19,9 Mt @ 0,56% CuEq

La comparación de leyes de corte se presenta únicamente con fines ilustrativos, es aproximada y no constituye Recursos Minerales ni Reservas Minerales. La Estimación de Recursos Minerales presentada se basa únicamente en la ley de corte del caso base indicado y en las premisas formuladas.

Estimación de Recursos Minerales de Cañada Honda (Au-Cu–Ag)Fecha Efectiva: 31 de diciembre de 2025

Tabla 3 – Recursos Minerales de Cañada Honda; Ley de corte 0,25 g/t Au

Recursos Minerales Extraíbles de Cañada Honda

Los Recursos Minerales Extraíbles (Tabla 4, a continuación) están limitados dentro de una envolvente conceptual de mina a cielo abierto desarrollada para demostrar el RPEEE. La envolvente de la mina captura una parte de los recursos minerales inferidos con leyes medias más altas que los recursos minerales más amplios de Cañada Honda.

Tabla 4 – Recursos Minerales Inferidos Extraíbles de Cañada Honda; Ley de corte: 0,25 g/t Au

Cálculo de las Leyes de Metal Equivalente

Cobre Equivalente – La Romana

CuEq (%) = Cu (%) + [Sn (%) 2,2241] + [Ag (g/t) 0,0088]

Premisas: Cu 4,80 US$/lb, recuperación 86,4% Sn 35.000 US$/t, recuperación 58,1% Ag 45,0 US$/oz, recuperación 55,7%



Oro Equivalente – Cañada Honda

AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (%) 0,5414] + [Ag (g/t) 0,0133]

Premisas: Au 3.200 US$/oz, recuperación 95,0% Cu 4,80 US$/lb, recuperación 50,0% Ag 45,0 US$/oz, recuperación 90,0%



Las leyes equivalentes se proporcionan únicamente a efectos ilustrativos y no se utilizan para determinar la ley de corte. Las leyes equivalentes se han calculado utilizando únicamente los precios de los metales y las recuperaciones metalúrgicas, y no incluyen la pagabilidad del metal o los gastos de refino.

Notas Técnicas Esenciales

Los Recursos Minerales se reportan de conformidad con la norma NI 43-101 y las Normas de Definición de CIM para Recursos y Reservas Minerales (2014).

Los Recursos Minerales no incluyen las Reservas Minerales y no tienen viabilidad económica demostrada.

Se han aplicado los mismos valores de densidad aparente tanto a los Recursos Minerales totales como a los Recursos Minerales extraíbles: 2,88 t/m para La Romana y 2,70 t/m para Cañada Honda.

Los Recursos Extraíbles se limitan utilizando supuestos sobre el precio de los metales, la recuperación, los costes y la pendiente de la corta adecuados para la estimación de los recursos.

Metodología de la Estimación

Las ERM para La Romana y Cañada Honda fueron preparadas por Orelogy Consulting Pty Ltd (Orelogy) bajo la supervisión de una persona cualificada (QP) de conformidad con la norma NI 43-101 y las normas de definición de la CIM de 2014. La ERM de La Romana se basa en 198 sondeos con recuperación de testigo (41.528 m) y la ERM de Cañada Honda en 16 sondeos (5.495 m). La mineralización se modeló utilizando estructuras geológicas tridimensionales. Las leyes de Cu, Sn, Ag y Au se estimaron en un modelo de bloques utilizando kriging ordinario, con parámetros de búsqueda y tamaños de bloques (por ejemplo, 10 m x 5 m x 4 m) optimizados para reflejar la geometría local y la continuidad de la mineralización. Los valores atípicos de alta ley se restringieron mediante un recorte superior para garantizar la representatividad estadística. Los modelos se validaron mediante inspección visual, comparaciones estadísticas globales y análisis de gráficos de bandas (swath plots).

Perspectiva Razonable de Eventual Extracción Económica (RPEEE)

Para demostrar la RPEEE, los Recursos Minerales se reportan dentro de envolventes conceptuales a cielo abierto generadas utilizando una optimización Whittle. Las premisas incluyen:

Precios de Metales : Cu 4,80 US$/lb, Sn 35.000 US$/t, Ag 45,0 US$/oz, Au 3.200 US$/oz.

: Cu 4,80 US$/lb, Sn 35.000 US$/t, Ag 45,0 US$/oz, Au 3.200 US$/oz. Costes de Operación:

Minería: coste base de 2,00 US$/t extraída, más una tasa incremental de profundidad de 0,05 US$/t /banco (altura del banco de 8 m).



Proceso: 13,24 US$/t tratada (incluidos los costes de minería relacionados con el mineral tratado).



Gastos generales y administrativos (G&A): 2,50 US$/t tratada (costes G&A a nivel de emplazamiento y proyecto)

Recuperaciones metalúrgicas:

La Romana: 86,4% Cu, 58,1% Sn, 55,7% Ag.



Cañada Honda: 95,0% Au, 50,0% Cu, 90,0% Ag.

Parámetros Geotécnicos: Pendientes de diseño de 45° en roca fresca y 40° en materiales alterados.

Las leyes de corte de 0,20% Cu (La Romana) y 0,25 g/t Au (Cañada Honda) se seleccionaron únicamente para demostrar la RPEEE y no implican viabilidad económica.

Personas Cualificadas

Estimación de Recursos Minerales : Steve Hyland, AusIMM Fellow, y Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), Personas Cualificadas independientes.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, y Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), Personas Cualificadas independientes. Metalurgia : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), Persona Cualificada independiente.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), Persona Cualificada independiente. Exploración y Datos Técnicos: Alvaro Merino, VP Exploración, Pan Global Resources, Persona Cualificada (no independiente).

Las Personas Cualificadas han revisado y aprobado la información científica y técnica contenida en esta nota de prensa.

Presentación del Informe Técnico

Pan Global presentará en SEDAR+ un Informe Técnico independiente conforme a la norma NI 43-101 que respalde las Estimaciones de Recursos Minerales en un plazo de 45 días a partir de la fecha de entrada en vigor.

Sobre el Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena, que incluye Escacena Sur, comprende un paquete contiguo de derechos mineros de propiedad exclusiva en la Faja Pirítica Ibérica, con una superficie total de más de 13.900 hectáreas. El Proyecto está situado cerca de las minas en explotación de Riotinto y junto a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes ha anunciado planes para avanzar en su reapertura. El Proyecto Escacena alberga La Romana, Cañada Honda y múltiples objetivos de exploración.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde el historial favorable en materia de concesión de permisos mineros, las excelentes infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción minera bien establecida con una larga historia de producción mineral. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, también se encuentra en una zona con una larga historia minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera bajo sus principios.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

