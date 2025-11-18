PAN GLOBAL MUESTREA 26 METROS CON 1,14 G/T DE ORO CERCA DE LA SUPERFICIE EN EL OBJETIVO DE CAÑADA HONDA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Se confirma una amplia zona de mineralización aurífera cerca de superficie en la proyección vertical de las intersecciones de los sondeos en el descubrimiento de Cañada Honda, tanto con mineralización de tipo VMS de cobre y oro como mineralización exclusivamente aurífera.

Una anomalía gravimétrica y electromagnética de 3 km de longitud muestra la gran escala potencial del yacimiento.

Existe un gran potencial para extender tanto la mineralización de oro como la de cobre.

VANCOUVER, BC, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados del muestreo en canal continuo con sierra de doble corte en una galería minera histórica en el objetivo Cañada Honda, dentro del proyecto Escacena (Escacena), propiedad al 100 % de la Compañía, en el cinturón pirítico ibérico, al sur de España. El muestreo en canal sigue a una campaña inicial de perforación de 16 sondeos completada en 2024 en el extremo oriental del objetivo Cañada Honda. Los resultados respaldan la selección de objetivos para un programa de perforación de exploración de fase 2 en Cañada Honda en 2026.

Este intervalo continuo de 26 metros con una ley de 1,14 gramos por tonelada de oro confirma aún más la presencia de una mineralización significativa desde la superficie en el descubrimiento de Cañada Honda. Los sondeos de la fase 1 del programa en 2024 se centraron en el extremo este de una gran anomalía gravimétrica y electromagnética coincidente de 3 kilómetros. Los resultados muestran el potencial de un sistema de cobre y oro mucho mayor en el descubrimiento de Cañada Honda, ha declarado Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.

El portfolio de nuevos objetivos de cobre y oro se ha ampliado significativamente en 2025 con la incorporación de la nueva zona de Escacena Sur y un nuevo descubrimiento de oro en el proyecto Cármenes, en el norte de España. Los trabajos para definición inicial de recursos del yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana avanzan a buen ritmo para su entrega a finales de año. El programa de exploración de 2026 se perfila como uno de los más emocionantes hasta la fecha.

Destacado

Los nuevos resultados de los ensayos arrojaron 26 m con 1,14 g/t de oro (Au) en (abierto; comienza y termina en la mineralización), incluyendo 6 m a 1,64 g/t de Au y 0,16 % de cobre (Cu) y 6 m a 2,52 g/t de Au a partir del muestreo en canal contínuo de una galería minera histórica en el objetivo Cañada Honda.

a partir del muestreo en canal contínuo de una galería minera histórica en el objetivo Cañada Honda. Los resultados confirman una amplia zona de mineralización aurífera cerca de superficie , que se extiende 150 m up-dip desde el sondeo más cercano (CHD10) y 450 m en profundidad (quedando abierto en dirección y profundidad).

, que se extiende up-dip desde el sondeo más cercano (CHD10) y en profundidad (quedando abierto en dirección y profundidad). Los sondeos realizados hasta la fecha han interceptado mineralización de tipo sulfuro masivo volcanogénico (VMS) de cobre y oro y un conjunto de vetas auríferas superpuestas a techo, con prometedoras leyes y espesores de mineral. Véase la nota de prensa de 18 de julio de 2024 para conocer los resultados más recientes de los sondeos en Cañada Honda.

La mineralización de cobre y oro coincide con una anomalía gravimétrica y una anomalía electromagnética (EM) de baja resistividad detectada desde helicóptero, que se extiende aproximadamente tres kilómetros de este a oeste, lo que indica un gran potencial.

de este a oeste, lo que indica un gran potencial. Hasta la fecha solo se ha comprobado una pequeña parte del objetivo geofísico de Cañada Honda, principalmente en el extremo oriental, donde la mineralización está más cerca de la superficie.

Se realizarán muestreos geoquímicos y sondeos adicionales para comprobar la posible expansión de la mineralización cercana a la superficie, además de otros sondeos para comprobar la posible mineralización VMS más profunda.

Próximos pasos en Cañada Honda

Muestreo geoquímico adicional en superficie para evaluar la extensión lateral de la mineralización de oro cercana a la superficie.

Continuación del mapeo geológico y la interpretación estructural para redefinir los objetivos de perforación.

Posibles sondeos de exploración para ampliar la mineralización cercana a la superficie y comprobar la presencia de mineralización adicional de cobre y oro de tipo VMS asociada con las extensiones más profundas de las anomalías gravimétricas y electromagnéticas coincidentes.

Se están esperando los resultados de los análisis de los programas de perforación en curso en los proyectos Escacena y Cármenes, y actualmente se está sondeando en los objetivos Bravo y Providencia.

Figura 1 – Mapa de anomalías gravitatorias que muestra la ubicación del objetivo Cañada Honda y otros objetivos seleccionados en Escacena y la nueva zona de Escacena Sur

Figura 2 – Mapa de anomalías gravitatorias de Cañada Honda, sección transversal con ubicación de la galería (Fig. 3) y resultados seleccionados de los sondeos de Pan Global

Figura 3 – Sección transversal geológica simplificada, galería de Cañada Honda y resultados seleccionados de sondeos

Figura 4 – Mapa de la galería de Cañada Honda con los resultados de los análisis de oro de las muestras de canal

Tabla 1 –Resumen de los resultados de análisis de las muestras de canal de Cañada Honda

Acerca de las áreas del Proyecto Escacena y Escacena Sur

El Proyecto Escacena y Escacena Sur comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la Faja Pirítica Ibérica hasta más de 13.900 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, el descubrimiento de cobre y oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. Los resultados de cobre presentados para Escacena Sur son de carácter histórico y fueron recopilados en la década de 1980 por el anterior operador Exxon, y compilados y derivados de mapas no publicados. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Detalles del muestreo y QA/QC en Cañada Honda

Se recogieron un total de 26 muestras de fragmentos de roca de forma continua a lo largo de las paredes laterales de la galería histórica, dentro de un canal horizontal doble cortado con sierra, y cada muestra representaba 1,0 metro de longitud del canal. El muestreo se llevó a cabo bajo la supervisión directa de una persona cualificada, siguiendo las mejores prácticas del sector. También se realizó un estudio tridimensional detallado desde el interior de la galería, lo que permitió localizar con precisión las muestras del canal. Se considera que los resultados del muestreo son de calidad y fiabilidad suficientes para su posible inclusión en una futura estimación de recursos minerales.

Las muestras de roca se enviaron a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron, dividieron y pulverizaron utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. El análisis del oro se realizó mediante un ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP (Au-ICP22). El análisis multielemento se realizó mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras con ley superior se analizaron mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES para metales básicos (OG62) y ensayo al fuego con acabado por gravedad para oro (Au-GRA22). Se insertaron materiales de referencia certificados en 1/25 muestras.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824237...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824236...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824235...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824234...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2824239...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-muestrea-26-metros-con-1-14-gt-de-oro-cerca-de-la-superficie-en-el-objetivo-de-canada-honda-302617557.html