PAN GLOBAL ORGANIZA WEBINAR PARA ANALIZAR SUS ESTIMACIONES DE RECURSOS DE COBRE Y ORO EN EL PROYECTO ESCACENA

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, CB, 8 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) celebrará un seminario web para inversores el lunes 12 de enero de 2026 con el fin de analizar los resultados de las estimaciones de recursos minerales de cobre y oro recientemente publicadas por la Compañía para los yacimientos de La Romana y Cañada Honda en el proyecto Escacena, al sur de España.

A la presentación asistirán el presidente y CEO Tim Moody, el director general de la empresa en España Juan García Valledor y el presidente no ejecutivo del Consejo Patrick Evans.

Información sobre el seminario web para inversores

Cuando: lunes, 12 de enero de 2026, a las 11:00 horas (hora ET), 08:00 horas (hora PT) o 17:00 horas (hora CET).

Inscripción previa: Registro Webinar Pan Global - 12 de enero

Asunto: Cómo las primeras estimaciones de recursos minerales de los yacimientos de La Romana y Cañada Honda aumentan el valor del proyecto Escacena, mientras la empresa continúa con la exploración de múltiples objetivos en las 10.000 hectáreas que abarcan sus permisos.

Tras una breve presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Se anima a los inversores a enviar sus preguntas con antelación a la dirección investors@panglobalresources.com. El seminario web se grabará y estará disponible bajo demanda a través del enlace que se enviará tras el evento a todos los inscritos.

Para obtener más información sobre la primera estimación de recursos minerales (MRE) se puede consultar la nota de prensa del 31 de diciembre de 2025 PAN GLOBAL ANNOUNCES MAIDEN MINERAL RESOURCE ESTIMATES FOR THE ESCACENA PROJECT IN THE IBERIAN PYRITE BELT, SPAIN.

Acerca de las zonas del Proyecto Escacena y Escacena Sur

El Proyecto Escacena y la zona de Escacena Sur, recientemente incorporada, comprenden un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la obtención de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la zona hasta más de 13.900 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes.

El Proyecto Escacena de Pan Global alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, con recursos minerales medidos e indicados de 32,4 Mt que contienen 119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn y 1,7 Moz de Ag (leyes medias de 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn y 1,7 g/t de Ag; 0,44 % CuEq), y recursos inferidos de 4,0 Mt que contienen 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (grados promedio de 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42 % CuEq). El descubrimiento de Cañada Honda, de cobre y oro, tiene unos recursos minerales inferidos de 5,0 Mt que contienen 104 koz de Au, 6,8 kt de Cu y 0,2 Moz de Ag (leyes medias de 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq). Para detalles técnicos e información técnica adicional puede consultar la nota de prensa publicada el 31 de diciembre de 2025.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde el historial favorable en materia de concesión de permisos mineros, las excelentes infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción minera bien establecida con una larga historia de producción mineral. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, también se encuentra en una zona con una larga historia minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera bajo sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources es persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101. Es Licenciado en Geología e Ingeniero Técnico de Minas, así como miembro registrado de la Federación Europea de Geólogos (EFG), con la designación EuroGeol. El Sr. Merino ha revisado y aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857221...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-organiza-webinar-para-analizar-sus-estimaciones-de-recursos-de-cobre-y-oro-en-el-proyecto-escacena-302656456.html