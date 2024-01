PAN GLOBAL SIENTA LAS BASES PARA SU PROGRAMA DE EXPLORACION EN EL PROYECTO ESCACENA EN 2024 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FSE: 2EU

La perforación de 2023 amplió la superficie del área de mineralización de cobre-estaño-plata de La Romana en más de un 25%.

El plan de sondeos para 2024 se centra en ampliar aún más la mineralización de La Romana para una primera estimación de los recursos minerales

Resultados pendientes de nueve sondeos ya completados en La Romana, que se publicarán en enero

La campaña de perforación de 2023 en el Proyecto Escacena dio como resultado un nuevo descubrimiento de cobre-oro en Cañada Honda, y se esperan más resultados de sondeos en enero de 2024

La campaña de perforación de 11 sondeos en Cañada Honda, iniciada en noviembre, se reanudará en enero de 2024 para comprobar el potencial de ampliación del descubrimiento.

Aumento del número de nuevos objetivos geofísicos en el Proyecto Escacena

VANCOUVER, Columbia Británica, 4 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FSE: 2EU) se complace en emitir un resumen de los logros alcanzados en 2023 y planes para 2024. El Plan para 2024 se centrará en el Proyecto Escacena, 100% propiedad de la Compañía, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, un prolífico distrito de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS) polimetálicos y jurisdicción minera de primer nivel.

"El equipo de Pan Global cumplió objetivos clave en 2023 para el Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía. Las dimensiones de la mineralización de cobre-estaño-plata de La Romana aumentaron significativamente, reduciendo aún más el riesgo del proyecto. Los ensayos metalúrgicos preliminares confirmaron recuperaciones de cobre de las más altas del sector. Adicionalmente, el equipo realizó un nuevo descubrimiento de cobre-oro en el objetivo altamente prometedor de Cañada Honda. Además, la cartera de nuevos objetivos de exploración en el Proyecto Escacena se amplió durante el año tras una exhaustiva campaña geofísica de detalle", declaró Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

"Con los fondos disponibles para avanzar en el Proyecto Escacena en 2024, los inversores deben esperar un flujo regular de noticias. Se espera que los resultados de los sondeos adicionales en La Romana amplíen aún más la extensión occidental y septentrional de la mineralización antes de una estimación inicial de recursos minerales. También se espera que los sondeos en el objetivo de Cañada Honda amplíen este descubrimiento, y hay planes para comenzar la exploración en el objetivo de Bravo, al este de La Romana, tan pronto como tengamos acceso a la finca. Estamos bien posicionados para un año emocionante ampliando nuestros dos descubrimientos en el Proyecto Escacena y avanzando en una creciente cartera de objetivos de exploración", dijo el Sr. Moody.

Lo más destacado de 2023

Se han completado 60 sondeos ( 14.992 m ) en cinco objetivos.

) en cinco objetivos. Realización de ensayos metalúrgicos preliminares para La Romana que confirman recuperaciones de cobre de 86,4% a 89,5% con un tamaño de molienda más grueso (menor energía) en comparación con otras minas operativas de la región. Se obtuvieron leyes de concentrado de cobre del 23,8% al 28,5% con contenido en plata y muy bajos niveles de elementos penalizantes.

Se han completado 20 de los 25-30 sondeos previstos en el programa de perforación de la extensión occidental de la mineralización cercana a la superficie de La Romana, y se ha confirmado la continuidad de la mineralización a lo largo de 1,35 km en dirección este-oeste, aún abierta hacia el oeste y en profundidad hacia el norte.

Se ha confirmado un nuevo descubrimiento de cobre-oro en Cañada Honda sobre la base de los resultados iniciales de sondeos en malla amplia.

Se ha iniciado una campaña escalonada de 11 sondeos en Cañada Honda, que se reanudará en enero para comprobar el potencial a lo largo de una anomalía gravimétrica de 2 km.

Se ha ampliado la cartera de objetivos de exploración no comprobados del Proyecto Escacena a más de una docena tras un extenso programa de prospección geofísica y geoquímica, incluido el potencial adicional siguiendo la mineralización de La Romana y otros numerosos objetivos que ofrecen un potencial de descubrimiento adicional para futuros sondeos.

Otros logros en 2023 son:

Se pasó a cotizar en el OTCQX de Estados Unidos.

Refuerzo del compromiso de la empresa en materia de sostenibilidad y ESG, centrándose en el cobre y otros metales esenciales para la transición energética global.

Anunciamos el primer informe de sostenibilidad de la empresa, elaborado de forma independiente por Digbee ESG™.

Se completó una financiación de colocación privada sin intermediarios de 6 millones de dólares canadienses en octubre.

Plan de exploración para 2024:

El plan 2024 se centrará en:

Los objetivos para 2024-2025 incluyen:

Resultados de los sondeos de la exploración en curso en La Romana y resultados de los sondeos de ampliación en el descubrimiento de Cañada Honda.

Acceso en superficie al objetivo de gravimetría Bravo (a menos de 2 km al este de La Romana) para exploración.

Resultados de las pruebas metalúrgicas de estaño y de variabilidad en la mineralización de La Romana

Resultados de exploración en curso y perforación en nuevos objetivos

Estimación inicial de recursos minerales de La Romana conforme a NI 43-101 y evaluación económica preliminar

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

En nombre del Consejo de Administración

Declaraciones de intenciones Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prode intenciones, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos contenida en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información potencial contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información potencial, ni asume obligación alguna de hacerlo.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON: Jason Mercier, Vicepresidente de Relaciones con Inversores y Comunicaciones, jason@panglobalresources.com, +1 778 372-7101, www.panglobalresources.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-sienta-las-bases-para-su-programa-de-exploracion-en-el-proyecto-escacena-en-2024-302026588.html